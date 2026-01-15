Cómo será la serie sobre El robo del siglo: los actores, la dupla “marginal” y una figura internacional tentada

“Sin armas ni rencores, en barrio de ricachones. Es solo plata y no amores”, rezaba el panfleto escrito con una regla alfabética, que los ladrones dejaron en la puerta de las bóvedas del banco Río en el barrio de Acassuso. Esta semana se cumplieron veinte años del que para muchos fue un robo (casi) perfecto.

Es que el luego bautizado por los medios El robo del siglo, tuvo además todos los condimentos: el fantasma de la masacre de Ramallo ocurrida en el 99, las armas de juguete y hasta un costado amoroso, ya que fue una de las parejas de los delincuentes quien, despechada, los delató. Pero además tuvo ribetes de película, no solo por el botín -se estima que se llevaron unos 19 millones de dólares, cuyo paradero aún se desconoce- sino también por lo escénico: los ladrones montaron un robo en la planta baja de la sucursal con una toma de rehenes mientras que por un boquete sacaban lo que iban obteniendo de las cajas de seguridad.

El Robo del siglo ocurrió en enero de 2006 Archivo

Sin dudas la realidad en más de una ocasión supera a la ficción y mientras el mito popular asegura que la exitosa serie española La casa de papel se basó en el mencionado hecho, el episodio que ya cuenta con una película (El robo del siglo, 2020 dirigida por Ariel Winograd) y un documental (Los ladrones: la verdadera historia del robo del siglo, de Matías Gueilburt del año 2022) tendrá también una serie. A continuación, todos los detalles.

Cuándo, cómo y quiénes

Aunque el robo tiene muchas aristas y podría tomar temporadas enteras, la ficción se contará en ocho capítulos de casi una hora y tendrá la participación de gran parte del equipo creativo y de producción que trabajó en Yiya. Si bien la idea está armada y gran parte de los actores ya fueron tentados, se trata de un proyecto aún verde, ya que todavía están en tratativas con una importante plataforma que podría darle vida para comenzar con las grabaciones este año.

Joaquín Furriel podría ser de la partida

Según pudo saber LA NACION, entre las figuras tentadas está y muy cerca de ser el primero de los confirmados, Joaquín Furriel, que se pondría en la piel de Beto (Rubén Alberto de la Torre), uno de los asaltantes que para el momento del hecho tenía experiencia en cuestiones similares y en el robo de blindados. Además, él fue una de las piezas claves de la historia, no solo en el antes y el durante, sino también en el después, ya que fue su esposa Alicia Di Tullio (hermana de Pepita la pistolera) quien, ante la sospecha de que él tenía una amante, delató a la banda ante la policía. Vueltas de la vida, De la Torre hoy tiene una remisería, le da trabajo a hombres y mujeres que salen de la cárcel y es actor: interpretó a un policía en el film de 2020 que cuenta justamente parte de su historia.

Leonardo Sbaraglia fue tentado para interpretar a “El Uruguayo”, Mario Vitette Sellanes. En caso de aceptar la propuesta, el actor, que ya viene de encarnar a personajes reales (Menem en la serie homónima y José de Zer en El hombre que amaba los platos voladores) tendrá que interpretar al excéntrico ladrón hoy devenido en joyero, que en la película de Winograd fue llevado adelante de una manera muy divertida por Guillermo Francella.

“El Doc”, el abogado penalista que fue crucial en la estrategia al sugerirle a sus compañeros que usaran armas de juguete, podría ser interpretado por Viggo Mortensen, quien aun no confirmó su participación.

El juego de las diferencias

Basta con decir el nombre de la dupla que dirigiría el proyecto para darse cuenta que la serie tendrá un tono completamente diferente al largometraje de Winograd que contaba los hechos de una manera muy particular, con cierta comicidad y espectacularidad. Adrián Caetano (El Marginal, Tumberos, Apache) y Alejandro Cancio (El Marginal, En el barro) serían los encargados de aportar su particular mirada a la historia, por lo que ya se puede deducir que el registro será muy diferente, más oscuro y realista.

Por otro lado, mientras que en la película los protagonistas son cinco, en la serie serán siete, la mayoría de los cuales ya realizaron la cesión de derechos. Mientras que el periodista Rodolfo Palacios, escritor del libro Sin armas ni rencores, formará parte del equipo autoral. Además, los capítulos contarían la historia desde el año 2001.

Antecedentes

En el año 2020, bajo la dirección de Ariel Winograd se estrenó El robo del siglo, con Diego Peretti, Guillermo Francella, Pablo Rago, Rafael Ferro, Mariano Argento como los ladrones y con Luis Luque en el rol del negociador de la policía de la provincia de Buenos Aires. Además, Johana Francella interpretó a la hija de Vitette, decisión que molestó bastante al uruguayo.

Guillermo Francella y Diego Peretti en la película El robo del siglo

El estreno coincidió con el aniversario número catorce del robo y en ese primer jueves la vieron más de 96.000 personas, lo que la convirtió en la segunda película argentina más vista en el día de su estreno (superada por Metegol) hasta ese momento. Estuvo ocho semanas en cartel hasta que, a mediados de marzo, dado el avance de la pandemia del coronavirus, las salas cerraron sus puertas.

Dos años después, la plataforma Netflix estrenó Los ladrones, la verdadera historia del robo del siglo, un documental de Matías Gueilburt (más tarde hizo El vendedor de ilusiones basado en el caso Cositorto). La producción cuenta con los testimonios de cuatro de los delincuentes implicados: Fernando Araujo, Mario Vitette Sellanes, Rubén Beto de la Torre y Sebastián García Bolster, además de la palabra de Miguel Sileo, el negociador de la policía