Peaky Blinders tendrá dos nuevas temporadas: de qué trata y quiénes están detrás de la continuidad de la exitosa serie

Netflix y la BBC anunciaron este jueves que Peaky Blinders contará con dos nuevas temporadas enfocadas en una nueva generación de los Shelby. Este tramo de la historia también contará con la pluma del guionista y creador de la aclamada serie, Steven Knight.

La secuela estará dividida en dos temporadas, cada una compuesta por 6 episodios de una hora que se rodarán en Birmingham. La línea temporal de esta secuela continuará después de la esperada película de Peaky Blinders, que actualmente se encuentra en fase de postproducción.

La historia transcurrirá en Reino Unido, en 1953. Tras haber sido fuertemente bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, Birmingham está construyendo un futuro mejor a base de concreto y acero. En esta nueva era, la carrera por controlar el gigantesco proyecto de reconstrucción de Birmingham se convierte en una competencia brutal de proporciones míticas.

“Me entusiasma anunciar este nuevo capítulo en la historia de Peaky Blinders. Una vez más, estará ambientado en Birmingham y contará la historia de una ciudad que resurge de las cenizas del bombardeo. La nueva generación de los Shelby ha tomado el volante, y será un viaje de locura“, resumió el creador de la serie.

La producción seguirá a cargo de Garrison Drama y ahora se suma Kudos (House of Guinness). También cuenta con la producción ejecutiva de la estrella del programa, Cillian Murphy.

Peaky Blinders tuvo seis temporadas, pero pronto estrenará película y 12 nuevos episodios

Mona Qureshi, una de las supervisoras del proyecto por parte de Netflix, comentó: “No podríamos estar más emocionados de embarcarnos en un nuevo capítulo de Peaky Blinders junto a nuestros maravillosos socios en Kudos, Garrison Drama y la BBC. Hay pocos narradores contemporáneos que se comparen con Steven Knight, y estaremos al borde de nuestros asientos mientras regresa a las calles de Birmingham y a la nueva generación de los Shelby. Junto a nuestra audiencia global, ¡estamos listos para dejarnos cautivar una vez más!”.

Lindsay Salt, directora del Departamento de Drama de la BBC, a su vez, indicó: “Esta serie revolucionaria causó un gran impacto cuando llegó por primera vez a nuestras pantallas hace 12 años y es uno de los dramas más queridos de la BBC. Steven ha obrado su magia una vez más, y no puedo esperar a que sus guiones cobren vida cuando comience el rodaje en Birmingham.¡Hay mucho drama por venir para los fans de Peaky Blinders!”

Cillian Murphy es productor ejecutivo de la secuela de la serie IMDB.com

Pero antes de disfrutar de la inesperada secuela, los fanáticos de la serie podrán ver a sus personajes favoritos en la pantalla grande. El regreso de Murphy para la versión cinematográfica de Peaky Blinders no sorprende mucho, ya que el protagonista de Oppenheimer manifestó en muchas oportunidades que estaba muy interesado en llevar a las salas la popular serie. Su único requerimiento siempre fue que el guion fuera lo suficientemente bueno.

“Si hay más historia, me encantaría hacerla”, le dijo Murphy a la Rolling Stone inglesa el año pasado, sobre una posible película. “Pero tiene que estar bien contada. Steve Knight escribió 36 horas de televisión y nos fuimos muy contentos. Estoy muy orgulloso de esa última temporada, así que tendría que sentir que estoy haciendo algo legítimo y justificado”, añadió en su momento.

Stephen Graham en Peaky Blinders.

“Siempre he dicho que si Knight entrega un guion bueno, algo que sé que puede entregar porque es un escritor fenomenal, allí estaré... Si queremos ver a Tommy Shelby con 50 años, allí estaré. Hagámoslo”, dijo la estrella al Irish Star.

Peaky Blinders se estrenó originalmente en la BBC, pero tras la llegada de la serie a Netflix su popularidad explotó. La última temporada se emitió en abril de 2022, pero Knight nunca ocultó sus intenciones de continuar la historia en un film. “Luego de la sexta temporada, comenzaré a escribir la película, que transcurrirá y se filmará en Birmingham”, había anticipado el showrunner. “Sé exactamente de que se tratará la película. Y sé qué dos historias va a contar”, comentó, cuando la serie aún no había llegado a su final. “Quiero que lo que ocurra después dependa de la película. Por lo que sabemos, alguien inesperado va a aparecer, y creo que sé quién va a ser”.