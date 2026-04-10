La historia real de Birmingham que inspiró Peaky Blinders

Peaky Blinders es una de las series más aclamadas de los últimos tiempos. Lo que comenzó como un drama de época sobre una banda criminal familiar de Birmingham, Inglaterra, se transformó en un fenómeno cultural. Su impacto es tal que unió en una misma obsesión a espectadores anónimos y a estrellas mundiales como Snoop Dogg, Julia Roberts o Brad Pitt.

Peaky Blinders se transformó en un fenómeno cultural Netflix

A solo dos semanas del estreno de la película que realizó Netflix sobre la serie de BBC, muchos se preguntan si el total de la historia que siguieron en pantalla durante seis temporadas es real. Aunque la producción sitúa al público en los años 20, tras la Primera Guerra Mundial, la realidad es que los verdaderos “Peaky Blinders” tuvieron su apogeo mucho antes. No eran la organización criminal madura y política que se transmite en la pantalla, sino pandillas de adolescentes y jóvenes que sembraban el caos en barrios como Small Heath a finales del siglo XIX.

Para cuando el Tommy Shelby de la ficción lidiaba con Churchill o la mafia italiana, los Peaky Blinders originales ya eran casi un recuerdo al haber sido desplazados por bandas más organizadas.

Tommy Shelby en la ficción Netflix

La elegancia es el sello de la serie. Las chaquetas a medida y los pañuelos de seda sí eran parte del “uniforme” de estos jóvenes que buscaban distinguirse del resto de la gente. Pero, ¿qué hay de las célebres cuchillas de afeitar en la visera?

Las características navajas en las viseras

Aunque es el símbolo más potente de la ficción guionada y dirigida por el director británico Steven Knight, los historiadores coinciden en que es un mito. No existen pruebas de que se usaran como arma.

Fichas policiales reales de los Peaky Blinders, capturadas por la Policía de Birmingham a principios del siglo XX (Foto: Museo de la Policía de West Midlands)

Por otra parte, el árbol genealógico de los Shelby nació de los relatos que Knight escuchó de niño. Sus tíos, los Sheldon, eran quienes manejaban las apuestas ilegales en la Birmingham real.

Sin embargo, el cruce entre realidad y ficción no se queda ahí:

Billy Kimber: en la serie es un rival derrotado a tiros; en la vida real, fue un jefe criminal todopoderoso que sobrevivió a sus enemigos y murió por una enfermedad.

El personaje de Billy Kimber en Peaky Blinders (Foto: BBC)

Alfie Solomons: el inolvidable personaje de Tom Hardy sí tiene un homólogo histórico: un gánster judío llamado Alfred Solomon.

El personaje de Alfie Solomons en Peaky Blinders (Foto: BBC)

Para los seguidores que buscan rastros reales de la banda en la actual Birmingham, el punto de referencia es el pub The Garrison. Situado en Garrison Lane, a pocos pasos del estadio St Andrew’s del Birmingham City, este edificio conserva sus muros originales de más de cien años. Sin embargo, la realidad actual dista mucho del refugio que la BBC transmite; hoy el inmueble se encuentra en un avanzado estado de deterioro y permanece cerrado.

The Garrison (Imagen: Jason Skarratt)

A pesar del deteriorado estado de sus sedes históricas, el impacto de la serie revitalizó el interés por la historia industrial de la región. A raíz de esto, lugares como el Black Country Living Museum —set de rodaje principal de la serie— se convirtieron en centros de visita para quienes desean entender las condiciones de vida de la clase obrera de la época.

Black Country Living Museum, set de rodaje principal de la serie (Foto: Black Country Living Museum)

Aunque las bandas originales se disolvieron cerca de 1930 ante el avance de grupos criminales más poderosos, su nombre regresó un siglo después para redefinir la identidad de Birmingham. La serie no solo rescató una crónica local olvidada, sino que transformó un pasado de delincuencia menor en un fenómeno cultural que hoy genera turismo, estudios históricos y una marca reconocida en todo el mundo.