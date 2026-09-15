Premios Emmy 2026: todos los ganadores

Desde el Peacock Theater de Los Ángeles y con la conducción de Mariska Hargitay, se realizó la entrega de los galardones a la excelencia en la industria de la televisión norteamericana
- 2 minutos de lectura'
Se entregaron la noche del lunes los premios Emmy 2026 a las producciones emitidas entre el 1° de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026.
Todos los ganadores:
Mejor serie dramática
The Pitt (HBO Max)
Mejor serie de comedia
La maldición de Widow’s Bay (Apple TV)
Mejor miniserie o antología
DTF St. Louis (HBO Max)
Mejor programa de variedades
The Late Show with Stephen Colbert
Mejor actriz de reparto en serie de comedia
Kate O’Flynn – La maldición de Widow’s Bay
Mejor actriz en serie de comedia
Jean Smart – Hacks
Mejor actriz de reparto en serie dramática
Allison Janney – La diplomática
Mejor actriz en serie dramática
Rhea Seehorn – Pluribus
Mejor actriz en miniserie, antología o telefilm
Sally Field – Criaturas luminosas
Mejor actor de reparto en serie de comedia
Stephen Root – La maldición de Widow’s Bay
Mejor actor en serie de comedia
Matthew Rhys – La maldición de Widow’s Bay
Mejor actor de reparto en serie dramática
Tom Pelphrey – Task
Mejor actor principal en serie dramática
Noah Wyle – The Pitt
Mejor actor en miniserie, antología o telefilm
Matthew Rhys – La bestia en mí
Mejor guion en serie de comedia
La maldición de Widow’s Bay - Episodio: “Welcome to Widow’s Bay!”
Mejor guion en serie dramática
Pluribus – Episodio: “We Is Us”
Mejor dirección en serie de comedia
La maldición de Widow’s Bay – Episodio: “Welcome to Widow’s Bay!”
Mejor dirección en serie dramática
Slow Horses – Episodio: “Scars”
Mejor reality de competencia
The Traitors
Premio humanitario Bob Hope
Michael J. Fox