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LA NACION

Premios Emmy 2026: todos los ganadores

Desde el Peacock Theater de Los Ángeles y con la conducción de Mariska Hargitay, se realizó la entrega de los galardones a la excelencia en la industria de la televisión norteamericana

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Noah Wyle ganó el Emmy a Mejor actor principal en serie dramática por The Pitt por segundo año consecutivo
Noah Wyle ganó el Emmy a Mejor actor principal en serie dramática por The Pitt por segundo año consecutivoPATRICK T. FALLON - AFP

Se entregaron la noche del lunes los premios Emmy 2026 a las producciones emitidas entre el 1° de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026.

Mariska Hargitay, la protagonista de La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales, se convirtió en la primera mujer en conducir la gala en 15 años
Mariska Hargitay, la protagonista de La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales, se convirtió en la primera mujer en conducir la gala en 15 añosChris Pizzello - Invision

Todos los ganadores:

Mejor serie dramática

The Pitt (HBO Max)

Mejor serie de comedia

La maldición de Widow’s Bay (Apple TV)

La guionista Katie Dippold es la creadora y productora ejecutiva de La maldición de Widow’s Bay, la comedia que arrasó en la entrega de los Emmy
La guionista Katie Dippold es la creadora y productora ejecutiva de La maldición de Widow’s Bay, la comedia que arrasó en la entrega de los EmmyFREDERIC J. BROWN - AFP

Mejor miniserie o antología

DTF St. Louis (HBO Max)

Mejor programa de variedades

The Late Show with Stephen Colbert

Stephen Colbert y su equipo recibieron su premio Emmy en un contexto muy especial: el pasado 21 de mayo fue la última emisión del ciclo de humor (que solía criticar al gobierno de Donald Trump), que fue cancelado por la cadena CBS
Stephen Colbert y su equipo recibieron su premio Emmy en un contexto muy especial: el pasado 21 de mayo fue la última emisión del ciclo de humor (que solía criticar al gobierno de Donald Trump), que fue cancelado por la cadena CBSPATRICK T. FALLON - AFP

Mejor actriz de reparto en serie de comedia

Kate O’Flynn – La maldición de Widow’s Bay

Kate O'Flynn fue una de las primeras actrices en recibir su Emmy en la ceremonia de esta noche en el Peacock Theater de Los Ángeles
Kate O'Flynn fue una de las primeras actrices en recibir su Emmy en la ceremonia de esta noche en el Peacock Theater de Los ÁngelesRichard Shotwell - Invision

Mejor actriz en serie de comedia

Jean Smart – Hacks

Jean Smart interpreta a Deborah Vance en Hacks, la multipremiada serie de HBO. La actriz hizo historia al ganar su quinto Emmy consecutivo por dicha producción
Jean Smart interpreta a Deborah Vance en Hacks, la multipremiada serie de HBO. La actriz hizo historia al ganar su quinto Emmy consecutivo por dicha producciónRichard Shotwell - Invision

Mejor actriz de reparto en serie dramática

Allison Janney – La diplomática

Allison Janney recibió su premio por La diplomática en manos de la actriz Emmy Rossum
Allison Janney recibió su premio por La diplomática en manos de la actriz Emmy RossumPATRICK T. FALLON - AFP

Mejor actriz en serie dramática

Rhea Seehorn – Pluribus

Mejor actriz en miniserie, antología o telefilm

Sally Field – Criaturas luminosas

Mejor actor de reparto en serie de comedia

Stephen Root – La maldición de Widow’s Bay

Stephen Root con su galardón en mano
Stephen Root con su galardón en manoKEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mejor actor en serie de comedia

Matthew Rhys – La maldición de Widow’s Bay

Mejor actor de reparto en serie dramática

Tom Pelphrey – Task

Mejor actor principal en serie dramática

Noah Wyle – The Pitt

Mejor actor en miniserie, antología o telefilm

Matthew Rhys – La bestia en mí

El actor Matthew Rhys ganó dos premios por dos series distintas: La maldición de Widow’s Bay y La bestia en mí
El actor Matthew Rhys ganó dos premios por dos series distintas: La maldición de Widow’s Bay y La bestia en míFREDERIC J. BROWN - AFP

Mejor guion en serie de comedia

La maldición de Widow’s Bay - Episodio: “Welcome to Widow’s Bay!”

Mejor guion en serie dramática

Pluribus – Episodio: “We Is Us”

Mejor dirección en serie de comedia

La maldición de Widow’s Bay – Episodio: “Welcome to Widow’s Bay!”

Mejor dirección en serie dramática

Slow Horses – Episodio: “Scars”

Mejor reality de competencia

The Traitors

El actor Alan Cumming durante su discurso de agradecimiento al recibir el premio al Mejor reality de competencia por The Traitors
El actor Alan Cumming durante su discurso de agradecimiento al recibir el premio al Mejor reality de competencia por The TraitorsPATRICK T. FALLON - AFP

Premio humanitario Bob Hope

Michael J. Fox

Michael J. Fox recibió en los Emmy el Bob Hope Humanitarian Award
Michael J. Fox recibió en los Emmy el Bob Hope Humanitarian Award
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