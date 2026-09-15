Premios Emmy 2026: todos los ganadores

Se entregaron la noche del lunes los premios Emmy 2026 a las producciones emitidas entre el 1° de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026.

Mariska Hargitay, la protagonista de La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales, se convirtió en la primera mujer en conducir la gala en 15 años Chris Pizzello - Invision

Todos los ganadores:

Mejor serie dramática

The Pitt (HBO Max)

Mejor serie de comedia

La maldición de Widow’s Bay (Apple TV)

La guionista Katie Dippold es la creadora y productora ejecutiva de La maldición de Widow’s Bay, la comedia que arrasó en la entrega de los Emmy FREDERIC J. BROWN - AFP

Mejor miniserie o antología

DTF St. Louis (HBO Max)

Mejor programa de variedades

The Late Show with Stephen Colbert

Stephen Colbert y su equipo recibieron su premio Emmy en un contexto muy especial: el pasado 21 de mayo fue la última emisión del ciclo de humor (que solía criticar al gobierno de Donald Trump), que fue cancelado por la cadena CBS PATRICK T. FALLON - AFP

Mejor actriz de reparto en serie de comedia

Kate O’Flynn – La maldición de Widow’s Bay

Kate O'Flynn fue una de las primeras actrices en recibir su Emmy en la ceremonia de esta noche en el Peacock Theater de Los Ángeles Richard Shotwell - Invision

Mejor actriz en serie de comedia

Jean Smart – Hacks

Jean Smart interpreta a Deborah Vance en Hacks, la multipremiada serie de HBO. La actriz hizo historia al ganar su quinto Emmy consecutivo por dicha producción Richard Shotwell - Invision

Mejor actriz de reparto en serie dramática

Allison Janney – La diplomática

Allison Janney recibió su premio por La diplomática en manos de la actriz Emmy Rossum PATRICK T. FALLON - AFP

Mejor actriz en serie dramática

Rhea Seehorn – Pluribus

Mejor actriz en miniserie, antología o telefilm

Sally Field – Criaturas luminosas

Mejor actor de reparto en serie de comedia

Stephen Root – La maldición de Widow’s Bay

Stephen Root con su galardón en mano KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mejor actor en serie de comedia

Matthew Rhys – La maldición de Widow’s Bay

Mejor actor de reparto en serie dramática

Tom Pelphrey – Task

Mejor actor principal en serie dramática

Noah Wyle – The Pitt

Mejor actor en miniserie, antología o telefilm

Matthew Rhys – La bestia en mí

El actor Matthew Rhys ganó dos premios por dos series distintas: La maldición de Widow’s Bay y La bestia en mí FREDERIC J. BROWN - AFP

Mejor guion en serie de comedia

La maldición de Widow’s Bay - Episodio: “Welcome to Widow’s Bay!”

Mejor guion en serie dramática

Pluribus – Episodio: “We Is Us”

Mejor dirección en serie de comedia

La maldición de Widow’s Bay – Episodio: “Welcome to Widow’s Bay!”

Mejor dirección en serie dramática

Slow Horses – Episodio: “Scars”

Mejor reality de competencia

The Traitors

El actor Alan Cumming durante su discurso de agradecimiento al recibir el premio al Mejor reality de competencia por The Traitors PATRICK T. FALLON - AFP

Premio humanitario Bob Hope

Michael J. Fox