¿Qué veo? Dos series para el finde: The Flight Attendant y Monsters At Work

Si te gustó Muñeca rusa. Con la velocidad de rotación que tiene el mundo de las series y la aceleración del consumo que provocó la pandemia, parecería que esta ficción estrenada en 2019 quedó atrapada en la entelequia conocida como “el mundo de “antes”. Ganadora de tres premios Emmy y posiblemente una de las comedias más originales y profundas de los últimos tiempos, la serie protagonizada y producida por Natasha Lyonne-junto a Leslye Headland y Amy Poehler- imaginaba a su protagonista como una mujer alérgica a los compromisos y la autorreflexión obligada a enfrentarse con sus errores y los límites de su mortalidad una y otra vez. Una pequeña joya de ocho episodios que después de casi dos años de silencio aparentemente estrenaría su segunda temporada antes de fin de año. Una temporada. Disponible en Netflix

Kaley Cuoco The Flight Attendant Gentileza HBO MAX

Te va a gustar The Flight Attendant. La historia de Cassie, la azafata que se despierta una mañana en Bangkok con el cadáver de su más reciente amante a su lado podría haberse contado como un relato policial de intriga internacional, una nueva versión del relato de la persona común envuelta en situaciones extraordinarias que ante el desastre despliega unas habilidades y una valentía que no sabía que poseía. Pero, por suerte, The Flight Attendant, basada en la novela de Christopher A. Bohjalian, evita los caminos más transitados y se anima a una narración que hace equilibrio entre el policial, el drama y un humor negro que da en el clavo gracias a la interpretación que hace Kaley Cuoco. La actriz de The Big Bang Theory encarna a una mujer que parece vivir en una fiesta permanente, acostumbrada a salirse con la suya y una experta en tomar siempre las peores decisiones. Cuando le toca quedar involucrada en un asesinato y una intriga que excede por mucho sus experiencias como asistente de a bordo despreocupada y afecta al alcohol, la protagonista no se transformará en heroína por arte de magia, ni comprenderá de inmediato las razones que las llevaron a ese enredo. Esa resistencia a reflexionar sobre sí misma es solo una parte de su considerable encanto. Una temporada. Disponible en HBO Max

Tráiler Forky hace una pregunta

Si te gustó Forky hace una pregunta. Cuando se estrenó la cuarta entrega de Toy Story, hasta los más fervientes fanáticos de la saga juguetera de Pixar comprendieron que era claramente inferior al resto de las películas y extremadamente innecesaria en comparación con la brillante Toy Story 3. Sin embargo, la película tuvo un par de hallazgos con personajes nuevos como el intrépido Duke Caboom y el despistado Forky, un juguete modesto creado con las propias manos de Bonnie, la nueva dueña de Woody, Buzz y compañía. Gracias a la inocencia e ingenuidad de Forky (en inglés tiene la voz de Tony Hale) nació la serie animada en la que el personaje junto a varios conocidos de las películas empieza a descubrir el mundo en episodios sobre el dinero, el amor, el arte, el tiempo y el queso, entre otras preguntas fundamentales. Una temporada. Disponible en Disney+

Monsters at Work.

Te va a gustar Monsters at Work. Decir que Pixar llevó a la animación a un extraordinario plano tanto narrativo como visual no es novedad para nadie. Y tampoco que, como el resto de los estudios bajo el conglomerado Disney, cada tanto Pixar también revuelve su propio catálogo para buscar nuevas historias que contar. Esta vez le tocó el turno a Monsters, Inc, la saga que comenzó en 2001 con el film homónimo y continuó luego con Monsters University, la precuela que contó los orígenes de la amistad entre Mike Wazowski y James P. “Sully” Sullivan. Ahora, en formato de serie, los personajes vuelven al ruedo para contar el día a día de la transformación de la fábrica de sustos en usina de risas, un cambio que toma desprevenido al novato Tylor. Recién graduado de la universidad de los monstruos, Tylor sueña con unirse al ejército de asustadores pero cuando se entera que ahora la energía se obtiene de las risas de los niños provocadas por las bromas de los monstruos, no le queda otra que empezar a tomar un curso de comedia con Mike y aceptar el trabajo en el departamento de mantenimiento de la empresa. Allí, lejos de los heroicos Sully y Mike, se encontrará con un grupo de excéntricos comandados por el sensible Fritz, decidido a adjudicarle épica y emoción a su pequeño rincón del mundo. Con una animación que juega con la estética de las viejas series de dibujitos animados y un concepto cómico apoyado en las sitcoms clásicas sobre lugares de trabajo, Monsters at Work vuelve a demostrar la inagotable creatividad de Pixar. Disponible en Disney+