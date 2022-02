¿Qué veo? Severance, un atrapante misterio sobre la doble vida de un oficinista

Severance (Estados Unidos/2022). Creada por: Dan Erickson y Ben Stiller. Elenco: Adam Scott, Patricia Arquette, John Turturro, Christopher Walken, Yul Vazquez, Jen Tullock, Britt Lower, Zach Cherry. Disponible en: Apple TV+. Nuestra opinión: excelente

“Olvidarse de ella dos horas por día no es lo mismo que sanarse”, le dice Devon (Jen Tullock) a su hermano Mark (Adam Scott) con evidente preocupación. De hecho, cada persona que se entera de la decisión del exprofesor de historia de someterse al procedimiento conocido como severance -”ruptura”, en castellano- reacciona igual aunque con más morbosa curiosidad. Es que en el universo narrativo de la original serie de Apple TV+, la compañía Lumon ofrece a sus empleados una simple intervención quirúrgica que resulta en la separación de sus percepciones de manera geográfica, es decir: los recuerdos de su vida personal y laboral son escindidos quirúrgicamente. El Mark de afuera no tiene idea de lo que hace el Mark del trabajo y a su vez el del trabajo no recuerda su vida más allá de la oficina, un espacio tan espartano como funcional.

Creada por Dan Erickson bajo la dirección y producción de Ben Stiller, esta ficción existe, como la vida de su protagonista, en dos tonos de relato muy definidos. Por un lado, está la comedia absurda que surge de los momentos que transcurren en la empresa, una farmacéutica con un legado de más de un siglo, situaciones de exagerada incomodidad que logran transmitir el aspecto más represivo de ese espacio al que Mark y sus compañeros llegan a trabajar todos los días como tablas vacías de todo contenido e historia. Por el otro, el mundo de afuera se presenta como un sombrío drama familiar, un relato del duelo repleto de tristeza al que se le suma una buena dosis de intriga cuando las fronteras entre uno y otro lugar empiezan a resquebrajarse.

Severance Atsushi Nishijima - Apple TV

Con un espíritu melancólico y al mismo tiempo juguetón que recuerda a los guiones de Charlie Kaufman, especialmente los de ¿Quieres ser John Malkovich?, El ladrón de orquídeas y, sobre todo, Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, Severance utiliza los dos planos de la narración con maestría. Su dirección, puesta en escena y diseño de producción crean un cuadro fascinante, repleto de detalles que construyen significado e historia tanto como los diálogos y las brillantes interpretaciones de sus actores. En el papel de Mark, doliente viudo que eligió pasar por la intervención de separación para sobrellevar la abrumadora tristeza de haber perdido a su esposa en un accidente vial, aparece Adam Scott (Parks & Recreation, Big Little Lies), cuyo personaje va del desborde emocional al estoicismo dependiendo del lugar en el que se encuentre. Casi como si se tratara de dos papeles distintos, Scott con su mirada algo estrábica encarna con destreza las dos caras de la misma moneda.

John Turturro encarna al veterano oficinista Irving Wilson Webb - Apple TV

Junto a él aparecen sus compañeros de trabajo entre los que se destaca Irving, interpretado por John Turturro. La convicción y la desesperación con la que el veterano empleado encara sus tareas diarias y su lugar en el universo de su amada Lumon en los primeros episodios hacen equilibrio en la cornisa entre la comedia y el suspenso, una hazaña que Turturro conquista en cada escena. Y lo mismo se puede decir del trabajo de la siempre brillante Patricia Arquette que aquí se reúne con Stiller, su director en la notable miniserie Escape at Dannemora (disponible en Paramount+), para interpretar a la misteriosa e implacable Peggy, una parte esencial de la existencia de los empleados tanto dentro como fuera de la empresa. Con menos escenas que sus colegas pero con igual peso dramático aparece el legendario Christopher Walken en el papel del sensible Burt, responsable del departamento de diseño de la siniestra organización.

Turturro y Christopher Walken en una escena de la imperdible serie de Apple TV+ Wilson Webb - Apple TV

A través de un inteligente uso de planos cenitales y escenarios despojados, con sus planteos casi de ciencia ficción la serie transcurre en un presente indefinido, especialmente cuando se trata de lo que ocurre intramuros de la laberíntica oficina casi desierta que con su look retro bien podría existir durante las décadas del sesenta y setenta. Afuera, la presencia de celulares y demás tecnología actual clarifica un poco el espacio temporal aunque cuando Petey (Yul Vazquez), el jefe y mejor amigo de Mark en el trabajo, desaparezca de un día para otro, esa ruptura se volverá cada vez más difícil de sostener.

Y será aún más complicada cuando aparezca Helly (Britt Lower), una flamante empleada cuyo entrenamiento para el trabajo pone en cuestión las reglas de la escisión y su aparente voluntariedad. Obligado a asumir un lugar de mando que lo incomoda, el Mark de interiores estará entre sorprendido y preocupado por las reacciones iniciales de la nueva recluta que al despertarse sobre una mesa de conferencias sin recordar su nombre o cómo llegó allí, hará las preguntas- “¿Soy ganado? ¿Estoy muerta, es esto el infierno?”-, que desde los primeros episodios rondarán también a los espectadores de la imperdible ficción.