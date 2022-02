Sin dinero y sin fama pero con todo el talento: lo que hay que saber de la cuarta temporada de The Marvelous Mrs. Maisel

La última vez que vimos a la a veces –aunque no siempre– maravillosa señora Maisel, el personaje interpretado por Rachel Brosnahan estaba en el aeropuerto, “bajada” de un avión hacia Europa y la fama, desconcertada por el hecho de que la misma franqueza que le había conseguido una carrera en la comedia también se la había quitado. Tras más de dos años de ausencia, pandemia mediante, The Marvelous Mrs. Maisel, la serie de Amazon Prime Video ganadora de veinte premios Emmy, por fin está de vuelta con una cuarta temporada que promete volver al origen del personaje, quien salió de la imaginativa y excéntrica galera de la guionista y directora Amy Sherman-Palladino.

Rachel Brosnahan en la nueva temporada de la serie por la que ganó un Emmy a mejor actriz de comedia Christopher Saunders/Amazon Prime Video - Amazon Prime Video

Tan verborrágica como las Gilmore Girls de su creación, aunque con un instinto maternal bastante menos desarrollado que el de la inolvidable Lorelei, Miriam “Midge” Maisel y su deslumbrante guardarropa no se rinden y tienen ocho deslumbrantes episodios para probarlo. Renovada oficialmente hace unas pocas horas para una quinta y última temporada, ya no quedan tantas oportunidades para sumergirse en su mundo repleto de humor, conflictos familiares y fabulosos vestidos. Y sombreros, por supuesto.

Midge comienza la nueva temporada derrotada pero no vencida Amazon Prime Video

Rebobinar y hacer memoria. Para estar preparados para ver la nueva temporada de la comedia conviene hacer un pequeño resumen. Especialmente porque la acción del nuevo episodio comienza exactamente en el lugar que terminó la ya lejana tercera temporada: con Midge y Susie (Alex Borstein) en el aeropuerto, listas para viajar y sin lugar a dónde ir. Recordemos: después de presentarse en el mítico teatro Apollo de Harlem con una rutina sobre su empleador, el cantante Shay Baldwin, que develaba demasiados detalles sobre la vida personal del músico, la señora Maisel fue despedida de la gira europea que iba a llevar a su carrera en un nuevo nivel. Más allá del desastre profesional, su despido ponía en duda los planes de comprar el departamento en el que solía vivir con su exmarido y sus hijos y el regreso al barrio de sus amores en el corazón de Manhattan. Con la protagonista y los suyos habiendo apostado todo a su profesión, la temporada prepandémica de The Marvelous Mrs. Maisel había terminado en el “continuará” más triste.

Toda la familia reunida en una escena del primer episodio escrito y dirigido por la creadora de la serie: Amy Sherman-Palladino Amazon Prime Video

Lo que viene. En los nuevos episodios, Midge tendrá que reiniciar su carrera en Nueva York con la dificultad adicional de que todos saben en el mundillo del stand up que fue despedida de la gira de Baldwin. Sin escenarios a los que subirse y con dudas sobre el material a desarrollar, la protagonista lidiará con sus problemas de dinero y con la convivencia con sus padres. Ellos, por su lado, seguirán explorando sus nuevas ocupaciones: Abe (Tony Shalhoub) trabajará como crítico de teatro para el Village Voice mientras Rose (Marin Hinkle) desplegará su talento como decoradora y casamentera. Mientras tanto, Susie hará lo que pueda para conseguirle trabajo a Midge y saldar sus considerables deudas de juego. Cuando todas las puertas parecen cerrarse para el dúo, se abrirá una nueva: el cabaret. Antes, en el primer episodio, dirigido por Sherman-Palladino, la serie probará que además de la calidad de sus guiones su diseño de producción y vestuario son extraordinarios. Para alegría de los fanáticos del programa, algunos de los personajes secundarios más recordados volverán al ruedo. El legendario Lenny Bruce (Lucas Kirby), mentor y amigo de Midge, hará su aparición en desde el tercer episodio mientras que su rival, Sophie Lennon (Jane Lynch), lo hará desde el segundo capítulo. Además, Jason Alexander, que en la tercera temporada interpretó al amigo de Abe, el dramaturgo Asher Friedman, volverá a Nueva York para complicar la vida de su excompañero de universidad.

En los nuevos episodios la sociedad entre Midge y su representante Susie se tensará más de la cuenta Amazon Prime Video

Semana a semana, el final de la maratón. Uno de los cambios más sustanciales de la nueva temporada tiene que ver con el formato en que estará disponible en la plataforma. A diferencia de lo que sucedió en el pasado, ahora los episodios se estrenarán semanalmente, lo que impide ver los ocho nuevos episodios de una sentada y se acerca más a los lanzamientos televisivos más tradicionales. Una estrategia ideal para el programa, según sus creadores. “Me encanta. Nuestra serie es densa, pasan muchas cosas todo el tiempo y hay que prestarle atención a todo”, le explicó Sherman-Palladino al sitio TVLine apenas se conoció la novedad. Y su socio y marido, Daniel Palladino, no podría estar más de acuerdo: “Hace tiempo que estábamos pidiendo el cambio. Unos años atrás todo el mundo decía que los estrenos semanales eran cosa del pasado porque el público quería ver todos los episodios de un tirón. Pero después aparecieron programas como Succession que demostraron cómo puede crecer el interés semana a semana. En nuestro caso, nunca recomendamos que vieran todos los capítulos juntos. La serie no fue hecha para ser consumida de esa manera. Así que estamos contentos”, explicó Palladino. Así, desde hoy los nuevos episodios llegarán en pares durante las cuatro primeras semanas mientras que los últimos dos estarán disponibles a razón de a uno por semana.

Para alegría del actor y todos sus fanáticos, Milo Ventimiglia aparecerá en uno de los episodios de la nueva temporada Jose Perez/Bauer-Griffin - GC Images

El regreso a casa. En más de un sentido, los nuevos episodios de The Marvelous Mrs. Maisel tratan sobre el regreso a las fuentes, sobre cómo un nuevo comienzo debe construirse sobre los cimientos de lo que pasó. Y por eso, la aparición de Milo Ventimiglia en al menos uno de los capítulos de la cuarta temporada resulta especialmente significativo. Para muchos, más allá de ser Jack Pearson en This is Us, Ventimiglia siempre será Jess Mariano, el primer amor de Rory Gilmore en The Gilmore Girls. Aquella serie de los Palladino (disponible en Netflix) fue también el empujón que necesitaba la carrera del actor, quien no pierde oportunidad de agradecer al dúo de guionistas. “Cuando conocí a Dan y Amy era fan de su trabajo pero ahora los quiero al punto de que suelo preguntarles: “Muchachos, ¿necesitan a alguien para que barra el piso en Maisel? Estoy disponible. ¿Necesitan a alguien que prepare los sandwiches? También puedo hacer eso. Solo quiero pasar un rato con ustedes”, contaba Ventimiglia hace un tiempo en una nota con Variety. Finalmente, cuando la serie pudo retomar sus grabaciones después del parate obligado por la pandemia, se le cumplió su deseo. El actor seguramente no estará ahí para limpiar pisos o hacer sándwiches. Aunque no se sabe nada del personaje que le tocó interpretar –figura en el reparto como “hombre apuesto”– Sherman-Palladino adelantó que solo Ventimiglia podía hacerle justicia al señor en cuestión, quien describió también como “un hombre muy apuesto”.