Comenzó el rodaje de El amor después del amor, la docuserie de Netflix sobre la vida de Fito Páez

El amor después del amor, la serie que lanzará Netflix en todo el mundo recorrerá por completo la vida de Fito Páez , atravesada tanto por la genialidad y el éxito como también por la tragedia y el fracaso. La historia del reconocido músico, cantautor, compositor y director de cine argentino, fue reconstruida a partir del propio relato y escritura de Páez.

La serie, que lleva el mismo nombre que el legendario y exitoso séptimo disco de estudio del músico, se realiza bajo la producción de Páez y de Juan Pablo Kolodziej -cuñado del músico y responsable de sus virales shows vía streaming- y Mariano Chihade. El amor después del amor, mostrará la aventura de un ícono de la música argentina a través del recorrido por los primeros 30 años de la vida de una de las más grandes estrellas del rock en español.

Una biopic en primera persona

El mismo Páez explicó, recientemente en una entrevista, que la biopic está “basada en mi biografía, desde mi nacimiento y hasta los 30 años. Es un lindo título para pensar todo ese tramo, de dónde sale y dónde termina. Que, aparentemente, es el momento de máxima consagración. Igual, algunas de esas cosas de la biografía son lindas porque yo doy mi punto de vista sobre todo eso”.

Según el músico, escribir su propia biografía y rearmar en un relato narrativo su vida no fue una tarea fácil, “tengo mucho respeto con los autores de biografías, muchísimo. Las audacias intelectuales o estos experimentos de investigación psicológica, tienen consecuencias físicas, porque lo emocional inevitablemente llega a tu cuerpo. Sabía que iba a ser una tarea, pero mientras tanto, te descompones, te reís, lloras, te deprimís (…) como la comedia de la vida, te pasa de todo porque vas al fondo. Y aparte no sos la persona que hicieron los medios de vos, ni lo que vos mismo hiciste de vos: sos bastante más canalla que eso, bastante más jodido”.

Junto al anuncio del comienzo de grabación de la serie, se reveló el primer adelanto que muestra a los actores Gaspar Offenhenden e Iván Hochman, quienes interpretan a Páez en la niñez y la juventud, respectivamente, tocando en el piano el éxito musical que, también, lleva el mismo nombre que la serie.

Por otra parte, se pudo conocer a la actriz que interpretará a Fabiana Cantilo, novia de Páez durante los años 80, parte de los 90 y colaboradora en algunos de sus discos: Micaela Riera, quien es también cantante, se pondrá en la piel de la autora de Nada es para siempre.

La serie está siendo dirigida por Felipe Gómez Aparicio y Gonzalo Tobal, y es producida por Mandarina Contenidos, compañía productora de contenidos fundada por Mariano Chihade, marido de la conductora, Mariana Fabianni.

El disco más vendido del rock nacional

El amor después del amor, el disco lanzado el 1 de junio de 1992, contiene 14 canciones, de las cuales 12 fueron cortes de difusión. Con más de un millón de copias vendidas, no es exagerado decir que vino a cambiar la historia del rock argentino para siempre.

Según los datos recopilados en el libro 50 años de rock en Argentina, el título de Páez agotó 30.000 copias en dos días y 20.000 más en una semana. Más aún, llenó diez veces el teatro Gran Rex y, hacia el fin ese año, llevaba vendidos 175.000 ejemplares.

Cuando Páez fue inquirido sobre el rotundo éxito que había alcanzado su último lanzamiento, no pudo más que decir que: “cuando uno hace las cosas no sabe lo que está haciendo en algunos sentidos. Yo no sabía que se iba a transformar en el álbum en el que se transformó. Tuve la suerte de hacerlo, tuve el placer de parirlo”.

Tan solo un año después de su estreno, el músico fue premiado en tres categorías distintas: mejor videoclip, mejor canción de rock -Tumbas de la Gloria- y mejor disco solista de rock. El disco, que contó con la colaboración de los más grandes músicos del rock argentino - Luis Alberto Spinetta, Andrés Calamaro, Mercedes Sosa, Fabiana Cantilo y Celeste Carballo-, se convirtió rápidamente en el más vendido en la historia de la música popular argentina.

Fito Páez junto a la musa de El amor después del amor, la actriz Cecilia Roth Gentileza Alvaro Rufiner - Club del Vino

Inspirado en un nuevo amor, y recomponiéndose de la ruptura con Cantilo, Páez compuso las 14 canciones que hacen al álbum. “Conocí a una mujer maravillosa que me cambió la vida. Se llama Cecilia Roth [actriz]. Como yo no hago los discos aparte de mi vida, quedó todo el colorido de esta relación en mi último LP”, explicaba el músico al momento del lanzamiento.

Y si bien su relación con la actriz no perduró, El amor después del amor consagró a Páez en toda Latinoamérica e incluso en los Estados Unidos -dio un concierto en Carnegie Hall de Nueva York en 2018- como una de las grandes figuras del rock.