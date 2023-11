escuchar

Esta semana se anunció en comienzo de las grabaciones de Cris Miró (Ella), la serie original de TNT y Flow basada en la vida de la vedette, actriz y bailarina trans que brilló en los escenarios porteños en los años noventa. Además de contar con la presencia de Katja Alemann, Victorio D’Alessandro, Martín “Campi” Campilongo, Agustín “Soy Rada” Aristarán y Adabel Guerrero, entre otros, la biopic estará protagonizada por la española Mina Serrano.

Oriunda de Granada, Mina tomó prestado el nombre de la gran diva de la canción italiana y a los 17 años se instaló en Madrid para estudiar arte dramático. A pesar de haber transitado un camino interesante en el mundo de la moda y de haber participado de varias ficciones, ella prefiere, al igual que Cris, que se la reconozca como vedette. “Engloba todas las disciplinas que practico, aunque sean compartimentadas, en función del trabajo que me sale” , explicó hace un tiempo en una entrevista publicada por la revista Shangay.

La española Mina Serrano fue elegida para ponerse en la piel de Cris Miró Prensa TNT / Flow

Serrano tenía apenas dos años cuando Miró falleció a causa de un cáncer linfático, y aunque muchas cosas cambiaron en este tiempo, a ella tampoco le resultó fácil encontrar su lugar en el mundo. “Mi adolescencia fue muy solitaria. Sufrí un bullying más parecido al mobbing: me hacían el vacío en el instituto. Me veían tan rara que nadie hablaba conmigo. No era solo porque ‘tuviera pluma’ o me vieran femenina, es que, además, era gótica, pero a mi manera; no encajaba ni con las góticas. Mis gustos eran raros para ellos, consideraban que hablaba raro... Eran tantas cosas que ni sabían por dónde atacarme, así que simplemente me desplazaron y hacían como que no existía. Fue duro, porque en los primeros años de instituto igual no intercambiaba en todo el día una sola palabra con nadie. Me sentía un fantasma. Aunque, a la vez, sabía que no pertenecía ahí, y tampoco hacía un esfuerzo por integrarme. Al final lo hice. Mi familia, por suerte, sí me ha aceptado siempre. No sabían exactamente qué estaban aceptando, porque he pasado por muchas fases, he tocado todas las letras de LGTB. Aceptaron que era distinta, sin más”, indicó.

Mina Serrano en una de las imágenes promocionales de la nueva serie basada en la vida de la recordada vedette argentina Prensa TNT / Flow

“En cuanto llegué a Madrid, exploré lo no binario y el género no conforme; descubrí el espectro de lo trans y comencé a transitar. Hace dos años ya me consideraba trans, aunque no tuviese un aspecto tan femenino como ahora”, contó en 2021. Y agregó: “No necesito definirme; me gusta experimentar y desafiar los límites. Socialmente, a veces tengo que poner el puño sobre la mesa y exigir un trato determinado, porque sino todo se confunde. Si hace año y medio alguien me trataba en masculino, me parecía bien; pero ya no me suena correcto, así que tienes que poner unas reglas. Aunque sienta que mi persona es muy flexible, para temas profesionales tengo que reforzar mi identidad y pedir que se me trate en femenino o neutro, para que las cosas no se vayan de madre. Es incómodo tener que estar saliendo del armario constantemente, pero a la vez soy de la generación que ha venido con el gender fluid y el no binarismo incorporado. Además, el entorno en que me muevo y trabajo está muy concienciado con eso”.

Con respecto a su formación, señaló: “Me fui con 17 años de Granada, y perdí el contacto con toda la gente de con la que me relacionaba; yo ya estaba en otra. Estudié arte dramático en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, y acabé la carrera por acabarla, por desgracia. Ya en el segundo año me di cuenta de que, aunque indudablemente quería que mi carrera estuviese vinculada a lo escénico, porque es el idioma que hablo, buscaba enfocarlo a lo audiovisual. Pero la carrera estaba demasiado encorsetada, con una mentalidad como de hace cincuenta años. Descubrí la performance, que fuera de un ambiente académico me atraía mucho. Admiraba tanto a la Bowie o a la Siouxsie como a Steven Cohen; me gustan los performers que tienen un universo propio”.

En Espala comparan a Serrano con Indya Moore, una de las protagonistas de Pose Prensa TNT / Flow

“En Madrid comenzó todo a colocarse; empecé a estar en contacto con gente distinta, y también entré en una agencia de modelos. Aunque querían ver en mí a un chico andrógino, pero siempre masculino. Así que empecé a mandar todo a tomar por c... cuando sentí que estaba pasando por un bache; empecé a pintarme, a cambiar, y tomé las riendas de todo. Si ya no me hacían fotos, me ocupaba yo; si no me gustaban los papeles que me ofrecían, decidí acercarme a gente que era como yo y que compartía mis gustos. Reconstruí mi entorno en base a lo que yo era de verdad”, explicó.

“Lo que más se ha visto de mí en los últimos años a nivel profesional son los editoriales de moda que he hecho, como uno con Calvin Klein por el que estoy muy agradecida. También he colaborado con distintos artistas europeos en el ámbito de la performance. No me cierro nada, y es que me creo Cher [risas]. Me gusta moverme en el ámbito del arte contemporáneo, pero no me interesa el halo de exclusividad que le rodea”, sumó.

La serie abordará el proceso de construcción de identidad de Cris Miró, un ícono pop que logró darle visibilidad al colectivo trans Prensa TNT / Flow

En su tierra natal, la serie Veneno, de Javier Ambrossi y Javier Calvo, revolucionó el mundo de las ficciones basadas en historias reales, y ella reconoce ese impacto, pero espera que sea solo el comienzo de un proceso, “Siempre hay algo de activismo, pero también de tendencia, cuando sucede lo que está pasando con la visibilidad trans en este momento. El impacto de Veneno ha sido maravilloso, y está generando un movimiento positivo a favor del colectivo trans. Es algo que sin duda me beneficia. Pero no resultaría ético si se quedara solo en tendencia. Me gusta que los personajes trans sean protagonistas de las historias”, reflexionó, años antes de audicionar para ponerse en la piel de Cris Miró. “Ahora estamos en el foco mediático, pero, salvo en el caso de algunas creadoras, son las protagonistas de esas historias las que reciben la atención. Sería muy chulo ver a más personas trans a los mandos de la ficción o del arte en general, porque está claro que hay mucho talento”.

Cris Miró (Ella) está dirigida por Martín Vatenberg y Javier Van de Couter y está basada en la novela Hembra, Cris Miró - Vivir y morir en un país de machos, del periodista de LA NACIÓN Carlos Sanzol. Horas después de que se confirmara su nombre como la elegida para interpretar a la recordada vedette argentina, Mina compartió en su cuenta de Instagram una foto suya en plena Avenida Corrientes, cerca del Obelisco: “Ya es oficial, hola Buenos Aires”, escribió.

El posteo de Mina Serano en Buenos Aires instagram.com/_minaserrano

