Llega febrero y con él, varias plataformas de streaming preparan importantes lanzamientos para alegría de los amantes de las series. De esa manera, una atrapante ficción producida en Corea del Sur, un título que versa sobre el mundo de la moda, y la reversión de un clásico literario, son algunos de los títulos más importantes en materia de series.

Sr. & Sra. Smith (primera temporada)

En 2005, Brad Pitt y Angelina Jolie protagonizaron Sr. & Sra. Smith, una comedia romántica de acción. Dicho film no solo fue uno de los más taquilleros de ese año, sino que también marcó el inicio de un romance entre ambas estrellas. Y la inoxidable popularidad de esa pieza, dio pie a la producción de esta serie que cuenta una historia similar, pero de un modo mucho más extenso. En la versión televisiva de Sr. & Sra. Smith, la trama gira alrededor de un hombre y una mujer que se enfrentan el reto de simular ser un matrimonio, con el objetivo de llevar a cabo una importante misión. En ese nuevo trabajo como espías, John (Donald Glover) y Jane (Maya Erskine) tienen por delante una vida de riqueza y viajes por el mundo, pero también de grandes peligros. Y como si ese no fuera riesgo suficiente, la relación ficticia de John y Jane podría tornarse peligrosamente real, cuando entre ambos comiencen a surgir los chispazos de un romance genuino.

Luego del éxito de Atlanta, Glover comenzó a trabajar en esta nueva ficción, que lo encuentra como productor y protagonista, y para la que reunió a su alrededor a un elenco de lujo, integrado también por Alexander Skarsgard, Paul Dano, John Turturro, Sarah Paulson, Parker Posey, Úrsula Corberó, Wagner Moura y Ron Perlman.

Sr. & Sra. Smith ya se encuentra disponible en Amazon Prime Video

A Bloody Lucky Day (miniserie)

Esta producción de Corea del Sur presenta una típica fórmula hitchcockiana, en la que un hombre común y corriente se ve atrapado en una trama policial extraordinaria, de la que tendrá que procurar salir indemne. El protagonista de la historia es Oh Taek (Lee Sung-Min), un taxista que luego de un extenso día de trabajo, decide aceptar un último viaje que si bien es atípicamente largo, al menos le significará una jugosa paga. Pero a medida que pasan los minutos, el conductor descubre que su pasajero es un peligroso asesino a sueldo, que se encuentra huyendo de la ley.

Los diez episodios de esta ficción ya están en FLOW

The New Look (miniserie)

Luego del estreno de Cristóbal Balenciaga durante enero, en febrero llega otra miniserie ambientada en el mundo de la alta costura. En The New Look, la historia gira alrededor de un grupo de profesionales vinculados a la moda, cuyas innovaciones tomaron por sorpresa a la alta sociedad. Este grupo estaba conformado por Cristóbal Balenciaga (Nuno Lopes), Coco Chanel (Juliette Binoche), Pierre Balmain (Thomas Poitevin) y Christian Dior (Ben Mendelsohn). En los años de la Segunda Guerra Mundial, la industria de la moda sufrió numerosos impactos, nuevas tendencias y cambios de paradigma. Y en medio de una época conflictiva, la tenacidad de estos profesionales se mantuvo firme, permitiéndole a la sociedad francesa descubrir una moda que jamás detenía su movimiento.

A lo largo de los diez episodios que la componen, The New Look hace hincapié en ese período a través de Dior, sus difíciles años en París durante la ocupación nazi, y la encarnizada rivalidad profesional que mantuvo con Chanel. Pero la ficción también se adentra en la vida privada de ese prestigioso modisto, el vínculo con su familia y especialmente con su hermana, Catherine Dior (Maisie Williams).

The New Look estrena el 14 de febrero por Apple TV+

Constelación (miniserie)

En esta miniserie de ocho episodios, la actriz Noomi Rapace interpreta a Jo, una astronauta que luego de una fallida misión espacial, regresa a la Tierra para descubrir que su vida no es lo que era, y que muchas personas y elementos de sus cotidianidad cambiaron para siempre. A partir de esa premisa, Constelación se aleja de la ciencia ficción tradicional para ensamblar un thriller psicológico, que enfrentará a la protagonista al desafío de comprender que todo su mundo cambió, y cómo ese fenómeno la someterá a presiones emocionales para las que podría no estar preparada.

Constelación es una serie producida en conjunto por Reino Unido, Alemania y Francia, y creada por Peter Harness, responsable de Wallander y de la última versión de La guerra de los mundos. Junto a la mencionada Noomi Rapace, actúan Jonathan Banks, James D´Arcy, William Catlett y Julian Looman.

Constelación estará disponible desde el 21 de este mes, por la pantalla de Apple TV+

Shogun (miniserie)

A casi cuarenta y cinco años de la recordada versión televisiva protagonizada por Richard Chamberlain y Toshiro Mifune, la novela de James Clavell recibe un nuevo tratamiento en formato miniserie. Ambientada en el Japón del siglo XVII, la trama de Shogun comienza con un marinero británico llamado John Blackthorne (Cosmo Jarvis), cuyo barco encalla en las costas de Japón. En ese lugar, él entra en contacto con un poderoso señor feudal de apellido Toranaga (Hiroyuki Sanada), quien debe enfrentar a numerosos rivales que buscan eliminarlo. De forma inesperada, los dos hombres terminarán por entablar una alianza que los ayudará a derrotar a sus respectivos enemigos. Y como un puente cultural entre ambos, se establecerá una traductora que deberá atender a sus propias necesidades, mientras intenta equilibrar la balanza de poder entre Blackthorne y Toragana.

Shogun retrata un período de intensas guerras, enfrentamientos mortales y frágiles alianzas, en una Japón convulsionada. Esta producción realizada en Estados Unidos, tiene la particularidad de ser protagonizada casi íntegramente por actores y actrices japoneses, entre quienes se destaca Tadanobu Asano, uno de los intérpretes más importantes de ese país.

Shogun estrena el 27 de febrero por Star+ y Disney+

Reina roja (miniserie)

Basada en la primera novela que inicia la exitosa trilogía del escritor español Juan Gómez- Jurado, Reina roja cuenta el regreso al ruedo de una joven detective, considerada la mujer más inteligente del planeta. Luego de varios años de retiro voluntario, Antonia (Vicky Luengo) se encuentra en la obligación de regresar a sus labores detectivescas, cuando el hijo de un poderoso hombre de negocios aparece asesinado de forma truculenta, un delito que se suma a la misteriosa desaparición de la hija de otro importante empresario. Y motivada por el afán de resolver ambos casos, Antonia pondrá en funcionamiento toda su capacidad instintiva, y las herramientas que le significaron haber formado parte de la organización Reina Roja. En esta nueva misión, la protagonista hará equipo con un policía vasco llamado Jon (Hovik Keuchkerian), mucho más temperamental que ella, y que en el transcurso de la investigación podrá revelarse como una pieza imprescindible, o una verdadera bomba de tiempo.

Reina roja se estrena el 29 de febrero, por Amazon Prime Video