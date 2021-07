Recomendados: seis programas para viajar con glamour sin subirse a un avión

La emoción de preparar las valijas para viajar lejos, a otros países o continentes no tiene comparación con ninguna otra sensación. Y tampoco la tiene la posibilidad de descubrir lugares nuevos o de ver en vivo y en directo paisajes solo soñados o imaginados hasta entonces. Tal vez sea por la ausencia de esas aventuras en tiempos de pandemia o la dificultad de emprenderlas con restricciones de vuelos y preocupaciones sanitarias mediante que esos programas dedicados a conocer culturas diferentes a la propia resultan más fascinantes que nunca. La televisión a veces permite que sus espectadores exploren mundos y costumbres ajenas, que descubran no sólo lugares nuevos sino también sabores y experiencias tan extravagantes que superan sus fantasías más alocadas.

Claro que ya hace tiempo se sabe que con mostrar bellos atardeceres de playa o escondidos callejones con encanto no alcanza. Los ciclos del género “estilo de vida” precisan también de un toque más personal e individual, de esos anfitriones o guías que despierten la identificación del espectador o al menos el deseo aspiracional de poder recorrer su camino. El ideal es un formato que exceda a los programas de viajes en sentido estricto y se convierta en experiencia. Un recorrido que, para citar al caso más emblemático, marcó el reality show de la familia Kardashian que culminará definitivamente la semana próxima, con la segunda parte de la entrevista que las famosas hermanas y su mamá Kris le dieron al conductor Andy Cohen. Sus extravagantes escapadas en aviones privados y alojamientos de lujo dejarán un curvilineo espacio en la pantalla de E! que será difícil de llenar, pero estos seis programas que siguen están bien encaminados.

Making the Cut

En la primera temporada de este reality show de competencia creado por Heidi Klum y Tim Gunn, viejos conocidos del género por su participación en Project Runway, el acento estuvo puesto en el carácter global de sus competidores y del recorrido del programa. De Nueva York a París, Tokio y de regreso a la Gran Manzana, el programa buscaba al nuevo diseñador capaz de llevar adelante una marca de indumentaria de alcance mundial entre concursantes provenientes de Alemania, Corea del Sur, Italia, Suecia, Estados Unidos, entre otros.

Trailer de la segunda temporada de Making the Cut

Los planes para la segunda temporada eran los mismos hasta que la pandemia los desarmó y la producción tuvo que improvisar sobre la marcha. Descartados los traslados de un centro de la moda a otro, el programa se esforzó por mantener en pie su seleccionado mundial con participantes de India, Colombia, Francia, Polonia y Estados Unidos, y creó una suerte de campus para ellos en Malibú, California. Entre la playa y las montañas, aislados de un mundo que también estaba aislado por su lado, los diseñadores ahora viajan con su imaginación y los recuerdos de sus lugares de origen, que luego reflejan en sus prendas. Y así, los desfiles pueden no tener a la Torre Eiffel como marco, pero el programa mantiene ese aire de descubrimiento y el encuentro entre cultura y glamour que consiguió en la primera temporada.

Las dos temporadas de Making The Cut están disponibles en Amazon Prime Video

Negocio familiar: viviendas de lujo

Los Kretz son una familia encantadora. Mamá, papá y sus cuatro hijos no solo se llevan bien sino que entre todos, menos el menor que todavía cursa la escuela secundaria, comparten el negocio inmobiliario que manejan desde el living de la casa familiar ubicada en Bolougne, al oeste del centro de París. Sin pretensiones ni veleidades, al grupo solo le alcanza con su estampa francesa para atraer la atención. Y eso sin contar con las lujosas propiedades que forman parte de su portafolio.

Una vista ideal en el departamento soñado Netflix

De una moderna casa a la que se llega navegando por el Sena hasta una mansión en Ibiza de dimensiones imposibles o un castillo de mil años en la campiña francesa, cada rincón de esta nueva serie de Netflix es una celebración de la belleza. Y si a las maravillas arquitectónicas se le agrega una abuela octogenaria en busca de novio online con la ayuda de sus nietos adultos y las alegrías y miserias de trabajar en familia, esta serie se convierte en la fantasía viajera perfecta.

Negocio familiar: viviendas de lujo está disponible en Netflix

Stylish with Jenna Lyons

Apodada como la mujer que viste a los Estados Unidos, la sofisticada empresaria Jenna Lyons es la más improbable de las protagonistas de un docu-reality. Después de trabajar durante más de veinte años en J.Crew, la marca de indumentaria preferida de la ex primera dama Michelle Obama y de transformar la empresa en sinónimo de elegancia al alcance de muchos, Lyons decidió que era hora de independizarse. Y documentarlo.

Jenna Lyons rodeada de sus creativos colaboradores listos para embellecer Manhattan HBO Max

Aunque no supiera muy bien qué iba a hacer ni con quién, las cámaras siguen a la experta en moda por todo Nueva York dónde se hace cargo de la decoración de la casa de una amiga mientras busca empleados, como si fueran participantes de un concurso, para ese emprendimiento que aún no sabe bien de que se trata. Pero eso es lo de menos. Porque lo que el programa permite es ser testigos de primera línea del enrarecido mundo del lujo neoyorquino, del universo del diseño entre quienes no solo marcan tendencia, sino que la inventan entre un café y otro tomado en las calles de Manhattan.

Stylish with Jenna Lyons está disponible en HBO Max

Stanley Tucci: Searching for Italy

Aunque para la mayoría de los viajeros la pandemia significó y significa planes cancelados y postergados, en el caso del actor, director y escritor Stanley Tucci supuso casi todo lo contrario. Es que a partir del éxito de sus videos preparando Negronis con destreza y elegancia por Instagram, el actor por fin pudo poner en formato de programa sus años de recorridos por Italia, la tierra de sus ancestros.

Stanley Tucci en busca de la Italia de sus ancestros

Un ciclo que acaba de ser nominado a un premio Emmy como mejor especial de no ficción y que comenzó a grabarse cuando las restricciones sanitarias empezaban a relajarse en Europa y Tucci pudo emprender su visita culinaria por las diferentes regiones italianas. De Nápoles a Milán y de allí a Roma y a la Toscana cada paseo del actor es una experiencia sensorial en la que los sabores y la gente de cada lugar contribuyen para hacerla inolvidable.

Stanley Tucci: Searching for Italy está disponible en CNN Internacional

Million Dollar Listing LA/NYC

Competitivos, ambiciosos y obsesionados con las ventas millonarias, los protagonistas de estos dos programas que emite E! son los corredores inmobiliarios que se dedican al mercado de las propiedades de lujo en las glamorosas ciudades norteamericanas.

Los agentes inmobiliarios que venden los departamentos más lujosos de Nueva York Canal Bravo

Iguales pero distintos, los agentes de Los Ángeles se enfocan en las vistas, las casas que tengan estudios de grabación o salas de cine, mientras que los de Nueva York comercian con edificios históricos, la distancia entre la casa en cuestión y el Central Park o los amenities que pueden incluir salones de baile y guarderías para perros. Más allá de las personalidades de los vendedores, sus extravagantes estrategias de venta y lo intrusivo que suele ser el programa con sus vidas personales, lo que más se destaca de ambos ciclos son las ciudades, cada una con sus particularidades e idiosincrasias. Gracias a los recorridos por las bienes raíces reservadas solo para los ultra ricos, los espectadores conocen rincones de Los Ángeles y Nueva York que no aparecen en las postales ni en las innumerables películas que las usan como escenario.

Million Dollar Listing LA/NYC está disponible en E!

Los alquileres vacacionales más increíbles del mundo

A la búsqueda de innovar con el formato de programa de viajes este nuevo ciclo de Netflix elaboró una premisa diferente: tres viajeros con distintos intereses a la hora de visitar nuevos lugares muestran sus estilos a través de las propiedades disponibles para alquilar allí. Así, Luis Ortiz, un especialista en bienes raíces y parte del elenco original de Million Dollar Listings NYC, Megan Batoon, autoproclamada reina de las manualidades y figura de las redes, y Jo Franco, escritora de viajes, recorren lugares como Bali, México, Japón, Finlandia y rincones poco conocidos de Hawaii y Alaska siempre eligiendo la vacación ideal para cada uno.

Batoon, Ortiz y Franco en la cueva alojamiento que alquilaron en el corazón de los Ozark en Estados Unidos Netflix

Luis propondrá casas de lujo en islas privadas del Caribe o un resort de nieve japonés mientras que Megan organizará paseos más ceñidos a un presupuesto moderado en unas cabañas cerca de unas cascadas impresionantes en Hawaii, y Jo aportará alojamientos fuera de lo común como un iglú en Escandinavia, una cueva en Ozark y un edificio serpiente en México D.F.

Los alquileres vacacionales más increíbles del mundo está disponible en Netflix.