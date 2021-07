Rating: tanques infalibles y fracasos sorprendentes, los ganadores y perdedores de la primera parte del año

Telefe lideró el semestre y en eltrece esperan una recuperación con los últimos cambios en su programación; en elnueve rinden Tele 9 y Bendita y en América ganan Intrusos y Los Mammones

Pablo Mascareño LA NACION

Transcurrió la primera mitad del año y los canales de televisión abierta hicieron lo posible -y lo imposible- para lograr captar la atención de las audiencias en tiempos de mediciones de rating bajas y enfrentando la competencia que les plantean no solo los canales de cable, sino también las plataformas de streaming que multiplican la oferta a disposición. Con muy pocos programas que superan los 10 puntos de rating, el grueso de las programaciones se sostiene con cifras módicas de tan solo un dígito. Hoy, un ciclo con 9 puntos satisface a los programadores. Conformismo puro en tiempos azotados por una pandemia que limitó aún más los magros presupuestos de las empresas de televisión.

Sin Mirtha Legrand y Susana Giménez en pantalla y con solo Marcelo Tinelli como figura de rango estelar de la vieja guardia, desde enero a junio, la televisión parece haber jugado al ensayo y error en el aire, sin percibirse grandes estrategias en la mayoría de las grillas. En general, los programas y sus horarios se van acomodando de acuerdo a las variables más inmediatas y, en algunos casos, son movidos intentando sacarles mayor provecho, cosa que no siempre sucede, o para tapar algún lugar vacante.

Aunque el rating no lo acompañe, Marcelo Tinelli es una de las pocas figuras con rango estelar en la actual televisión

A Telefe se la observa como la emisora que mejor organiza sus filas y que pareciera mirar más a mediano plazo, más allá de la coyuntura diaria. De hecho, ya está anunciando la realización de Bake Off, la competencia de pasteleros amateurs que comenzará entre septiembre y octubre y el próximo estreno de la ficción El primero de nosotros. También eltrece, a través de Polka, planea el regreso de la ficción de producción nacional con el estreno de La 1-5/18. Buenas noticias para una industria paralizada en 2020, en donde abundan los programas low cost de debate entre panelistas e invitados que pueden abordar desde la actualidad más cruda o delatar el posible juego sucio en un reality.

El exitoso MasterChef Celebrity (Telefe) y ShowMatch (eltrece) fueron y son algunos de los pocos títulos que aportaron una gran producción a la pantalla del primer semestre.

Masterchef Celebrity, el exitoso formato de Telefe conducido por Santiago del Moro y con la participación de los chefs Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis Gentileza Telefé

Al que madruga...

Por la mañana, la competencia informativa entre Buen Telefe (Telefe) y Arriba argentinos (eltrece) se desarrolló con paridad de rating. Pero, en las últimas jornadas, Buenos días, América (América) logró acercarse y hasta medir más que los canales líderes en la franja que va de las 9 a las 9.15, un pequeño mérito nada menor para una señal que no suele competir por los primeros lugares. El último martes 13 de julio, en el mencionado segmento horario, América promedió 2,6 puntos; eltrece llegó a 2,3 puntos y Telefe hizo 2. Con todo, el primer semestre, en este horario, podría definirse como un empate técnico entre Telefe y eltrece.

Marcelo Bonelli, conductor de Arriba argentinos, el noticiero que abre la programación de eltrece Archivo

Acaso, el ejemplo testigo que mejor refleje la dinámica oscilante de la televisión actual sea el programa Nosotros a la mañana (eltrece), que fue levantado el viernes 9 de abril para que su lugar fuese ocupado por Los ángeles de la mañana y que este ciclo, a su vez, dejara su horario libre para permitir el debut de Lo de Mariana. Así las cosas, el lunes 12 de abril eltrece estrenó el ciclo de Mariana Fabbiani, a las 11.30, con la clara finalidad de ponerlo a competir con Flor de equipo, el magazine animado por Florencia Peña en Telefe. A pesar del empate entre ambos programas el día del debut, con una marca de 5,6 puntos, rápidamente Flor de equipo sacó ventaja y superó a Lo de Mariana en un rango de entre 1,5 y 2 puntos de diferencia cada día. Por ejemplo, el jueves 1° de julio, Peña alcanzó un promedio de 6 puntos contra los 4,1 puntos que midió Fabbiani. Pero lo más preocupante para eltrece fue que Tele 9 al mediodía (elnueve) comenzó a arrinconarlo con promedios que le sacaban algunas décimas de ventajas. El lunes 5 de julio fue una de las jornadas en las que se reflejó este fenómeno. Ese día, Flor de equipo lideró el horario con 4,8 puntos (algo por debajo de su valor habitual) y Tele 9 al mediodía ocupó el segundo lugar con una marca de 4,2 puntos, mientras que Lo de Mariana se acomodó en el tercer puesto con 3,6 puntos.

El programa de Fabbiani tenía una buena factura, comenzando por el profesionalismo de su conductora, pero ciertas semejanzas con el histórico formato de Almorzando con Mirtha Legrand envolvieron al ciclo en una polémica inicial que opacó su debut y del que pareciera que no pudo remontar nunca. Así las cosas y sostenido por la lógica de la tiranía del rating, eltrece terminó con la temporada de Mariana Fabbiani el viernes 9 de julio, reubicó a LAM en su horario tradicional y volvió a instalar a las 9.30 a Nosotros a la mañana, el magazine conducido por Pollo Álvarez que había levantado tres meses atrás. Todo es posible en la actual dimensión televisiva.

Este último enroque en las mañanas de eltrece dio muy buenos resultados hasta ahora. Nosotros a la mañana conservó el promedio del canal en su horario y LAM logró sacarle ventaja a Telefe dejando en segundo lugar al programa de Peña, ciclo que había liderado su franja desde el estreno hasta junio pasado. El último lunes 12 de julio, cuando se instaló la nueva programación matutina de eltrece, Nosotros a la mañana promedió 4,3 puntos empatando con Fuerza de mujer (Telefe), pero fue LAM el que sacó mejor provecho de la situación con un promedio de 6,3 puntos, ganándole a Moisés y los Diez Mandamientos y a Flor de equipo que llegaron a 5,2 y 5,4 puntos respectivamente, tendencia que se mantuvo el martes 13, en donde Ángel de Brito volvió a liderar con 6,3 puntos de promedio. Si el primer semestre fue de Florencia Peña, ahora no está dicha la última palabra y deberá pelear palmo a palmo de julio a diciembre para mantenerse.

A comienzos de año, América ofreció en sus mañanas el magazine Informados de todo, conducido por Horacio Cabak y Sofía “Jujuy” Giménez, quienes mantuvieron una pésima relación laboral que ella se encargó de comentar públicamente. Los números no acompañaron a la anodina propuesta. El programa pasó con pena y sin gloria y fue reemplazado por Es por ahí, con Guillermo Andino y Soledad Fandiño, cuyo promedio oscila entre 1,5 y 2 puntos.

Guillermo Andino es una de las caras históricas de América Captura de pantalla

A esa hora, Tele 9 al mediodía, con la conducción de Esteban Mirol y Marisa Andino, es una de las sorpresas de los primeros meses de 2021. A paso lento y firme, el noticiero, bien alejado del prime time, suele ser el programa más visto del canal, tal como sucedió el martes 8 de junio cuando logró 3,9 puntos de promedio y se ubicó tercero detrás de Telefe y eltrece. Esa semana, entre el lunes 7 y el viernes 11 de junio, el promedio fue de 3,8 puntos.

Después del mediodía

A primera hora de la tarde, El noticiero de la gente, conducido por Germán Paolosky, ganó durante los primeros seis meses del año, con diferencias que llegaron hasta más de 2 puntos, tal como aconteció el martes 16 de marzo cuando el servicio informativo de los mediodías de Telefe promedió 8,1 puntos y el espacio de eltrece llegó a 5,8 puntos. Como en materia de rating, a veces nada es definitivo, en las últimas dos semanas, la buena repercusión de LAM ayudó a levantar los números de Noticiero Trece, con la conducción de Sergio Lapegüe y Silvia Martínez Cassina, que el último martes 13 midió 7,3 puntos, solo una décima por debajo de Telefe. Sin embargo, el miércoles 14 El noticiero de la gente alcanzó los 8 puntos y Noticiero Trece quedó detrás con 6,8 de promedio.

En esa misma franja horaria, una de las grandes novedades del primer semestre la dio Intrusos, el histórico programa de espectáculos de América, que dejó de ser conducido por Jorge Rial para comenzar a ser animado por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. El enroque no solo no afectó el interés del público, sino que le permitió sumar audiencia y ser, frecuentemente, el programa más visto del canal o el que ocupa el segundo lugar en las preferencias de los televidentes de la emisora. El miércoles 3 de febrero, luego de varios días de ausencia, Rial volvió al set de Intrusos para anunciar que no seguiría al frente del espacio. Su decisión sorprendió dado que el programa llevaba su sello desde hacía dos décadas, pero el motivo tenía una justificación: iniciar un ciclo de resumen de la actualidad en el prime time de América: el fallido TV Nostra.

A Adrián Pallares y Rodrigo Lussich les va muy bien al frente de Intrusos. Con frecuencia, el programa es lo más visto de América

En cuanto a Intrusos, si bien la edición nocturna transitoria (estrenada para sacar las papas del fuego, luego de la renuncia de Rial a TV Nostra) no cuenta con buena audiencia, en su tradicional espacio de las 13.30 goza de muy buena salud. Si para muestra basta un botón, el pasado 24 de junio promedió 2,6 puntos y tuvo un pico de 3,4 puntos, cifra que le permitió ser lo más visto de América ese día y ubicarse en el tercer lugar, luego de Telefe y eltrece. Entre el lunes 17 y el viernes 21 de mayo su promedio semanal fue de 3 puntos, logrando el viernes 21 un récord de 3,2 puntos.

En Telefe, las ficciones extranjeras enlatadas suelen rendir muy bien. En el primer semestre, títulos como Fuerza de mujer y Zuleyha promediaron entre 8 y 10 puntos. En cuanto a la producción nacional, Cortá por Lozano es uno de los envíos mejor posicionados en la tarde del canal. El programa conducido por Verónica Lozano ha resistido a los cambios de horario y de panelistas, vicisitud que hasta la propia conductora se encargó de criticar al aire, pero sus seguidores, con fidelidad, parecen acomodarse a todos sus cambios.

Verónica Lozano conduce con estilo propio y lideró su franja horaria durante el primer semestre https://www.instagram.com/verolozanovl/

Más allá de los buenos números de Lozano, su programa hoy se ve acorralado por 100 argentinos dicen, el formato de entretenimientos conducido por Darío Barassi en eltrece, que se instaló muy fuerte en las preferencias del público y comenzó a cosechar promedios que se acercan y, en algunos casos, hasta superan a los de Telefe. Se sabe que una pantalla caliente genera sinergia entre todos sus títulos y 100 argentinos dicen, al igual que LAM, comenzó a traccionar de manera ascendente al resto de la programación de eltrece.

En la tarde de eltrece, Corte y confección, el certamen de diseño textil animado por Andrea Politti, terminó su última temporada el viernes 11 de junio con un promedio de 5,7 puntos. En su lugar, el canal estrenó El club de las divorciadas con la conducción de Laurita Fernández, logrando en el debut un promedio de 5,9 puntos, aunque luego se instaló en los 4 puntos. Mejor suerte tiene El gran premio de la cocina, aunque con resultados algo oscilantes en torno a los 5 puntos, que suelen escalar en las etapas más definitorias de la competencia.

Carina Zampini lidera El gran premio de la cocina, ciclo que lleva varias temporadas en el aire

En la tarde de elnueve, la novedad más trascendente del semestre ha sido el estreno de Súper Súper, el programa producido por LaFlia y conducido por José María Listorti. Parejo en sus promedios, logró un máximo de 3,5 puntos el viernes 2 de julio y un piso de 2,2 durante el feriado del 9 de julio. El programa nació envuelto en una polémica, dado que el productor Eduardo Metzger argumentó que es similar a algunos formatos de su creación como Sume y lleve y Clink caja.

En la TV Pública, desde las 13.30, se ofrece Cocineros argentinos, el programa gastronómico que incorporó a Sofía Pachano y cuyo promedio ronda en 1 punto, cifra que suele permitirle ser lo más visto del canal estatal.

El comodín Kaczka y Pasapalabra

A última hora de la tarde, Pasapalabra, rendidor formato de preguntas y respuestas que dejó escapar eltrece, le da muy buenos resultados a Telefe. Con la sobria conducción de Iván de Pineda, el ciclo lidera la franja que va desde las 18.30 hasta las 20, previo al inicio del prime time.

Enfrente, eltrece pone en el aire Bienvenidos a bordo, el programa de entretenimientos de Guido Kaczka que le da buena audiencia al canal y que suele tapar el bache que dejan los programas de Marcelo Tinelli durante el verano. Cuando el lunes 17 de mayo volvió ShowMatch a la pantalla, el canal decidió desdoblar en dos ediciones el formato de Kaczka con una emisión vespertina y otra a partir de las 23. Si bien la segunda edición no cuenta con buena audiencia, por la tarde le aporta muy buenos números al canal, aunque siempre por debajo de Pasapalabra. Entre el lunes 14 y el viernes 17 de junio, el formato de Telefe promedió 8,7 puntos, mientras que el ciclo de eltrece hizo 6,7 puntos.

En julio, la diferencia fue mayor. El programa de Kaczka se mantuvo en sus promedios, pero se produjo un importante ascenso del formato animado por De Pineda. Hasta el martes 13 de julio, el promedio del mes de Pasapalabra fue de 9 puntos y el de Bienvenidos a bordo alcanzó los 6,3 puntos.

Iván De Pineda conduce Pasapalabra y lidera antes del prime time Gentileza Telefé

Prime time

A las 20, Telefe Noticias es el espacio líder con promedios que suelen rondar los 10 puntos y, según el impacto de la información del día, tocar un techo de 12 en su promedio, cifras que lo posiciona varios puntos por encima del histórico Telenoche. La semana del 17 de mayo marcó un excepcional recorte de esa brecha y ambos noticieros mantuvieron cierta paridad con un promedio semanal de 10,8 puntos para Telefe y de 10,4 para eltrece. En ese lapso, el número más alto lo logró Telefe Noticias el jueves 20, cuando alcanzó un promedio de 13,1 puntos.

Doctor milagro, el culebrón turco de Telefe, es otro de los tanques del horario central, impulsado por la buena audiencia que le deja Telefe Noticias y porque precedía a MasterChef Celebrity [ahora le pasa lo mismo con La Voz Argentina]. La ficción se enmarca en cifras que rondan entre los 15 y 18 puntos.

En elnueve, Bendita, el programa insignia del canal conducido por Beto Casella, se ubica cómodo en el tercer puesto. Con una fórmula instalada sostenida en informes sobre el acontecer del día en la televisión que luego son debatidos por el panel, el formato mantuvo su puesto cuando se estrenó TV Nostra y, luego, frente a Los Mammones, ambos ciclos de América. Entre el 1° y el 4 de junio, Bendita promedió 4,2 puntos, el número más alto del canal, resultado que se reiteró con asiduidad durante todo el semestre.

Para competir con Bendita, el lunes 5 de abril América estrenó TV Nostra, el programa hecho a la medida de Jorge Rial, quien buscó despegarse de la coyuntura del chisme del espectáculo para comenzar a desarrollar temas más cercanos a la realidad nacional. Esta primera idea no fue lograda y TV Nostra también se ocupó de alguna cuestión de la farándula. En el estreno midió 4,7 puntos y tuvo un muy buen pico de 5,2 puntos. La entrevista a Matías Morla, abogado de Diego Armando Maradona, quien por primera vez hablaba luego de la muerte del ídolo del fútbol, despertó interés. Sin embargo, con el correr de los días, TV Nostra se fue desinflando. Entre el lunes 17 y el viernes 21 de mayo, el programa obtuvo el magro promedio de 1,4 puntos. Así las cosas, el viernes 28 de mayo Jorge Rial decidió renunciar abruptamente al ciclo. El promedio cosechado en la despedida fue de solo 1 punto y tuvo un piso de 0,7. Durante ese fin de semana, Liliana Parodi trabajó a destajo para tapar el agujero en la grilla y rearmó el prime time corriendo a las 19 al efectivo Polémica en el bar producido por Gustavo Sofovich y, sorprendentemente, llevando el late night show de medianoche de Jey Mammon, a las 20.30. El lunes 31 de mayo, Polémica en el bar llegó a 2,4 puntos y Los Mammones a 3,5 puntos, con un pico de 4,1 puntos, triplicando la marca que había dejado Rial tres días antes.

Los Mammones es una de las gratas sorpresas del año que aportó un aire nuevo a la pantalla. El carisma del histriónico conductor, su buen desempeño como entrevistador y el tono cálido que despliega al conversar con sus siempre atractivos invitados, convirtieron al formato en una de las perlas de la temporada. Bien secundado por Gabriel Schultz, Silvina Escudero y Lula Rosenthal, el humorista encontró el tono justo para su formato. Figuritas difíciles como Natalia Oreiro, Guillermina Valdes o Cris Morena, quienes no suelen presentarse en entrevistas en vivo, aceptaron su convite y sus charlas rindieron su fruto. En junio, entre el lunes 7 y el viernes 11, el programa cosechó un promedio de 2,8 puntos, y tuvo su mejor día el jueves 10 con 3,4 puntos, cuando Fernando Bravo fue el invitado estelar del programa.

La hora de los tanques

El lunes 22 de febrero, Telefe estrenó la segunda temporada de MasterChef Celebrity, el certamen de competencia gastronómica conducido por Santiago del Moro, una de las figuras de alto rango de la televisión actual. Aquel debut marcó un promedio de 19,1 puntos y tuvo un pico de audiencia de 19,7. Los números auspiciosos no solo se mantuvieron, sino que fueron creciendo a medida que avanzó la temporada.

El jueves 24 de junio, cerrando el primer semestre del año, el formato concluyó su segunda temporada con números inusuales para la actual televisión. Esa noche consagratoria para Gastón Dalmau, el programa promedió 27,3 puntos y tuvo un pico máximo de 28,4. A su término, Telefe estrenó La Voz Argentina, la competencia de cantantes amateurs conducida por Marley, que se convirtió en el nuevo tanque del canal. En el debut, el promedio fue de 25,3 puntos y el pico de audiencia fue de 27,1 puntos, permitiéndole a Telefe cerrar su primer semestre de 2021 de la mejor manera. Ese 24 de junio, ShowMatch, en eltrece, promedió 8,2 puntos y tuvo un máximo de 9,7.

El caso ShowMatch

El lunes 17 de mayo, eltrece estrenó la nueva temporada de ShowMatch, lo cual generó gran expectativa dado que se trataba de la vuelta de Marcelo Tinelli, luego de un 2020 en el que no estuvo en pantalla. El ciclo se inició con una gran puesta en escena y un set montado a la altura de las grandes galas de la televisión internacional. El musical de apertura mostró a una gran cantidad de artistas compartiendo el espacio, lo cual generó severas críticas debido a la visible ausencia del distanciamiento social necesario en estos tiempos pandémicos de cuidados sanitarios.

En el debut, ShowMatch alcanzó un muy buen promedio de 18,8 puntos, empatando la cifra lograda por MasterChef Celebrity y superando a Doctor milagro que promedió 15,3 puntos. Sin embargo, rápidamente los números del programa de Tinelli fueron decayendo hasta tocar pisos de un dígito, algo inusual tratándose de una de las estrellas de la televisión nacional. La polémica del debut y cierta reiteración en la fórmula del concurso artístico “La Academia” no pudieron superar el atractivo de MasterChef Celebrity o de La Voz Argentina.

El viernes 28 de mayo, el programa presentó “Politichef”, la parodia del reality gastronómico con imitadores de políticos. Además Tinelli recuperó algunos segmentos de humor característicos de los comienzos de su ciclo en la década del ´90. El arranque de “Politichef” logró un promedio de 12,4 puntos, un buen número, aunque superado por Doctor milagro, que llegó a 17,7 puntos.

A medida que fueron avanzando los días, ShowMatch se fue desinflando hasta tocar pisos de un dígito. Cerrando el primer semestre del año, el 29 de junio el promedio fue de 10,7 puntos y el 30 de junio descendió a 9,3. La televisión es cíclica y esta temporada a Tinelli le tocó perder, reglas de un juego que el animador ganó, y con creces, durante años.

TV Pública y Net TV

El canal estatal logró muy buenos números con las transmisiones de los partidos de la Copa América. Tal fue la respuesta del público que tanto Telefe como eltrece modificaron sus programaciones para no poner a competir a MasterChef Celebrity, La Voz Argentina y ShowMatch con los partidos disputados por la Selección Nacional.

El 21 de junio, el encuentro entre Argentina y Paraguay le otorgó a la TV Pública un promedio de 19,3 puntos y el 28 de junio, cuando la Selección Nacional se enfrentó con Bolivia, la medición fue de 13,5 puntos. El sábado 10 de julio, ya en el segundo semestre del año, la final de la Copa América, disputada entre Argentina y Brasil, cosechó un promedio récord de 27,1 puntos con un pico máximo de 31,7, números inusuales para el canal manejado por el Estado.

Martina Gusman y Juan Minujín, protagonistas de la ficción estrenada en 2016 Archivo

En la TV Pública también rinden, pero ya con sus promedios habituales en torno a 1 punto, la repetición de la serie El marginal y los programas Cocineros argentinos y Quién sabe más de Argentina. Los fines de semana, el automovilismo también acerca al canal al dígito de audiencia.

Net TV, la señal abierta que comenzó sus transmisiones el 1° de octubre de 2018, no suele alcanzar un dígito en sus promedios y, en ese contexto, sus programas con mejor audiencia son Como todo y la repetición de la novela Betty, la fea. Pampita on line, que suele generar noticias que repercuten en los programas de espectáculos, tampoco genera mayor atracción y no llega a 1 punto de rating.

Fines de semana competitivos

Andy Kusnetzoff y Juana Viale, dos que se disputan a los televidentes los fines de semana

Lejos de suavizarse la disputa entre los canales, los sábados y domingos la batalla por el liderazgo repite algunas lógicas de los días hábiles . El programa más visto fue la “Gala de eliminación” que cada domingo ofreció MasterChef Celebrity, ubicándose muy por encima del resto. El fanatismo por el programa se reforzaba ante la expectativa por la eliminación de un participante. En mayo, su mejor número lo obtuvo el domingo 30 con 22,8 puntos de promedio. Tomando en cuenta las cinco emisiones de ese mes, el promedio resultante fue de 21,3 puntos.

Los sábados por la noche, en Telefe, Andy Kusnetzoff conduce PH, Podemos hablar, el ciclo con el que suele generar muy buenas declaraciones de sus invitados. Enfrente, en eltrece, Juana Viale lidera La noche de Mirtha, con menor audiencia que su competidor directo. Cuando el 27 de marzo comenzó el nuevo ciclo de La noche de Mirtha, la idea fue convertir al programa en un espacio de debate sobre la actualidad con la presencia de periodistas y políticos. Sin embargo, el público eligió las charlas más distendidas y emotivas que propone PH, alejadas del tinte político. En mayo, contabilizando los domingos 1, 8, 15 y 22, el promedio resultante de PH y de La noche de Mirtha fue de 11,8 y 8 puntos, respectivamente.

Los domingos, la competencia entre La peña de morfi (Telefe) y Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) fue más pareja con ambos ciclos con una banda de rating de entre 5 y 6 puntos.

En junio, sobre el final del semestre, Jorge Lanata estrenó la nueva temporada de Periodismo para todos, este año con el mote de “Box”. El domingo 6 de junio, por eltrece, el debut cosechó 11,1 puntos, lejos de los 23 que generó la “Gala de eliminación” de MasterChef Celebrity. Con un promedio en torno a los 10 puntos, cada domingo el ciclo de Lanata se convirtió en lo más visto de eltrece.

Jorge Lanata lidera los domingos de eltrece

Los fines de semana también rinden muy bien Trato hecho en Telefe con Lizy Tagliani y 100 argentinos dicen con Barassi. Los Simpson y Casados con hijos ganan en su franja en Telefe y eltrece logra buenos números con algunas películas.

En América, Debo decir y El Show de los escandalones son los programas más vistos con un promedio de 1,5 a 2 puntos. En elnueve, con cifras similares, Susana Roccasalvo lidera los sábados y domingos con su ciclo de espectáculos.

Durante el primer semestre, Telefe obtuvo el 44,29% de share [o sea del encendido total] y fue la señal que claramente ganó en materia rating durante los primeros 181 días del año. Net TV, por su parte, fue la emisora con menos audiencia. Ahora, la segunda parte del año encuentra a eltrece con aires de cambio y el recupero del liderazgo en algunas franjas horarias. La vuelta de la ficción nacional será la gran novedad de las próximas semanas, mientras que aún es una incógnita si Susana Giménez y Mirtha Legrand, las dos grandes divas del medio, darán el presente antes de diciembre.

Datos proporcionados por Kantar Ibope Media.