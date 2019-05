Renée Zellweger: "Vivo al día; es mejor ahorrarse desilusiones y temores"

Renée Zellweger y una propuesta arriesgada en Dilema, la nueva serie original de Netflix estrenada hoy Crédito: Netflix

Renée Zellweger , protagonista de Dilema, la serie original de Netflix estrenada hoy a nivel mundial, ha demostrado en varias ocasiones no tener pelos en la lengua a la hora de revelar sus creencias y compartir públicamente sus opiniones.

La actriz se ha quejado en varias ocasiones del escrutinio constante al que se ve sometida habitualmente como figura pública en relación a su silueta y a su vida privada, y también ha sido crítica con los cánones de belleza que la industria del cine exige a las mujeres.

En esta ocasión, ante el estreno de la serie en la plataforma de streaming, la intérprete ha expresado en público lo que piensa sobre las decisiones que toma en su día a día. Afirma que no analiza si son las correctas o no porque, en su opinión, es una pérdida de energía. "No tiene sentido porque nunca se sabe. La vida te sorprende, nunca es lo que esperabas. Es mejor ahorrarse desilusiones y temores innecesarios. Trato de estar presente, vivir al día y ver lo que pasa", puntualiza.

Trailer de la serie Dilema, con Renée Zellweger - Fuente: Netflix 02:15

Video

La actriz de títulos como Cold Mountain y Jerry Maguire, y futura protagonista de Judy, la biopic sobre la vida de Judy Garland, es una apasionada de la actuación. "Lo que más me gusta de mi trabajo como actriz es todo lo que he aprendido, las experiencias de vida, la gente que he conocido, las oportunidades que nunca hubiera imaginado", relata.

El thriller contemporáneo Dilema explora cómo cambian las relaciones humanas tras tomar decisiones inesperadas. La primera temporada de la serie se centra en una propuesta irresistible por parte de una misteriosa mujer a dos recién casados sin dinero de San Francisco.

La actriz confiesa que Mike Kelley, creador de la serie, fue la razón por la que se decidió a participar en Dilema. "Él es encantador e inteligente. Adoro lo que le motiva a escribir", apuntó. Sobre su personaje, Anne Montgomery, la oscarizada intérprete señala que se trata de una mujer "diabólica, atroz y osada. No hay nada más delicioso que hacer cada día lo que desearías hacer pero nunca harías", recalcó.

Los actores Jane Levy, Blake Jenner, Samantha Ware, Keith Powers, Daniella Pineda, Juan Castano, John Clarence Stewart y Dave Annable completan el reparto de esta nueva producción, que cuenta con diez episodios.