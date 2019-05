La increíble transformación de Renée Zellweger para componer a Judy Garland

Se presentó el primer teaser de Judy, la biopic sobre la tormentosa vida de la actriz y cantante estadounidense Fuente: Archivo

10 de mayo de 2019

Renée Zellweger está acostumbrada a meterse en la piel de diferentes mujeres, con imágenes y vidas muy diferentes. En Judy, la biopic sobre la vida de Judy Garland que llegará a los cines a finales de este año, la actriz ha sufrido una nueva e impactante transformación para el desarrollo del papel.

En el primer adelanto de la película, de un minuto de duración, las notas de la inolvidable "Over the rainbow" acompañan a toda una serie de imágenes en las que se puede apreciar el extraordinario cambio físico de la estrella de Bridget Jones, con el cabello corto y oscuro.

En el film, el Swinging London de los años 60 es el marco elegido para recordar la figura de la icónica actriz y cantante en sus últimos meses de vida, con las actuaciones que ofreció durante cinco semanas en el club Talk of the Town.

Primer teaser de Judy, la biopic sobre la vida de Judy Garland - Fuente: YouTube 01:07

Video

La sucesión de imágenes del adelanto muestra a Garland en diferentes momentos del tramo final de su vida, desde su faceta más íntima junto a su quinto marido hasta su absoluto estrellato en los escenarios y sus problemas de adicciones.

El teaser de Judy llega meses después de que la hija de Garland, Liza Minnelli , dijera que no estaba contenta con la nueva película que se realiza sobre su madre, recordada por su papel en el clásico El Mago de Oz. A través de su página de Facebook, la cantante dijo entonces que nunca había conocido ni hablado con Zellweger. "No sé cómo comienzan estas historias, pero no apruebo ni sanciono la película", recalcó en aquella oportunidad.

Judy presenta algunas de las canciones más emblemáticas de Garland, además del agotamiento y el deterioro de la salud de la estrella, quien, tras una ardua batalla contra las drogas, murió por sobredosis de barbitúricos a los 47 años en Londres, meses después del final de su gira, en junio de 1969.

Garland luchó contra el alcoholismo y el abuso de sustancias desde una edad temprana, y tuvo que lidiar con las fuertes críticas de los directores de cine, quienes le dijeron que no era lo suficientemente atractiva como para actuar.

Judy es dirigida por Rupert Goold y el guión estuvo a cargo de Tom Edge ( The Crown). Su elenco se completa con Jessie Buckley ( War and Peace), Finn Wittrock ( American Horror Story) y Michael Gambon ( Harry Potter).