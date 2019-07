Si te gustó... te va a gustar

Natalia Trzenko SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de julio de 2019

Sex and the City

Nueva York, ropa de diseño, zapatos soñados y romances más frustrantes que felices. Y en el medio de todo eso, cuatro amigas tan distintas entre sí como comprensivas con sus diferencias. Más allá de que las aventuras de Carrie, Miranda, Charlotte y Samantha no resistieron intactas el paso del tiempo y los bienvenidos cambios culturales, lo que se mantiene son sus lazos afectivos y la idea de que la amistad es mucho más valiosa que una colección de tacos de Manolo Blahnik.

Disponible en HBO Go

True Detective

Más allá del relato de una investigación y de contar la historia de un crimen sangriento, la más reciente temporada de esta serie de HBO protagonizada por Mahershala Ali logró recapturar la atmósfera densa y amenazante que había tenido la primera temporada del policial. La combinación de los elementos del misterio creado por Nic Pizzolatto y las actuaciones de Ali y Stephen Dorff puede que hayan rescatado al programa del tropiezo de su segunda temporada.

Disponible en HBO Go

Younger

El escenario es el mismo y al mismo tiempo no lo es. Esta serie creada por Darren Starr, el responsable de llevar Sex and the City de la página escrita a la TV, también transcurre en Nueva York, pero el escenario va mucho más allá de Manhattan. De hecho, el terreno preferido de sus protagonistas es el Brooklyn más hipster. Allí aterriza Liza (la talentosa Sutton Foster), cuando su matrimonio y sus finanzas se derrumban. Para crearse una nueva vida a la medida de sus sueños, aquellos que abandonó por la dicha doméstica que no fue, decide aplicar algo de fantasía al currículum que presenta en las editoriales en las que pretende trabajar. La magia se aplica específicamente a su edad: para Liza, los cuarenta años son los nuevos 27. Y si el engaño le abre una puerta laboral también le complica sus vínculos afectivos. Especialmente aquellos que forma con la capaz y ambiciosa Kelsey (Hilary Duff) y Diana (Miriam Shor), su jefa directa y una experta en el arte del sarcasmo y los accesorios llamativos. Divertida y sensible, Younger es una historia diversa e inclusiva que equilibra sus aspectos más superficiales con el retratar de la sororidad.

5 temporadas/Disponible en E!/Flow

I Am the Night

Un crimen de la vida real que inspiró a escritores y cineastas, el asesinato de la aspirante a actriz Elizabeth Short (ocurrido en Los Ángeles en 1947) es la plataforma dramática de esta miniserie dirigida por Patty Jenkins, realizadora de Mujer Maravilla y su próxima secuela. La acción del ciclo de seis episodios comienza a mediados de los años 60, una época de transición cultural y social en los Estados Unidos que se refleja en la trayectoria de sus protagonistas. Un desarrollo que ocurren con el marco de los cielos celestes y el sol perenne de la ciudad más famosa de California que esconden secretos siniestros que existen en la periferia del glamour y las luces de Hollywood. En ese enrarecido ambiente se mueve el periodista Jay Singletary (Chris Pine), un veterano de la guerra de Corea cuyos mejores trabajos quedaron en el pasado y apenas sobrevive destapando los escándalos de las estrellas. Y en ese universo aterrizará la inocente Pat (India Eisley), una adolescente en busca de su identidad que sin saberlo se enredará con algunos de los personajes más peligrosos de la ciudad, incluidos varios integrantes de su familia biológica.

1 temporada/ Disponible en TNT Series/Flow