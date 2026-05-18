Sorpresa por la incorporación de dos reconocidos actores en la serie de Nicolás Occhiato

El universo de Nadie dice nada sigue creciendo. El exitoso programa de streaming de LUZU TV dará un nuevo paso con su desembarco en la ficción y acaba de sumar dos nombres de peso a su elenco: Oscar Martínez y Graciela Stefani, quienes interpretarán a los padres del personaje de Nicolás Occhiato en la esperada serie inspirada en el ciclo digital.

La serie contará las aventuras de los integrantes del programa Nadie dice nada CLEO_BOUZA

La producción, que ya comenzó oficialmente su rodaje, contará con ocho episodios de 20 minutos y estará protagonizada por los conductores del programa: Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal. Producida por Pampa Films y dirigida por Nicolás Silbert y Lalo Mark, la idea original pertenece a Talledo y Diego Vago, quienes además se desempeñan como escritores y showrunners, junto a un equipo autoral integrado por Andrés Pascaner, Ramiro Tevez, Sofía González Gil y Lucía Miranda.

Stefani, Occhiato y Martínez CLEO_BOUZA

La incorporación de Martínez y Stefani suma experiencia y prestigio a una producción que busca combinar el fenómeno del streaming con la ficción tradicional. Mientras que el actor que viene de protagonizar El último gigante viajará desde España, país en el que radica desde hace varios años, para asumir este nuevo desafío en su carrera; la actriz volverá a la pantalla luego de su paso por Margarita.

“Muchas veces ustedes me han escuchado decir ‘esto no lo soñé ni en mis sueños más optimistas’ y es real”, expresó Occhiato al anunciar en vivo su desembarco en la ficción. “Realmente es una emoción enorme la que estamos sintiendo, realmente es inimaginable. Por eso les digo: hoy se empieza a escribir una nueva historia en LUZU, porque darse la mano con Disney lleva todo a otro nivel”, expresó el conductor mientras definía a la empresa como “la número uno en la historia del entretenimiento, la empresa número uno en contar historias”.

Mientras el rodaje avanza, la expectativa entre los seguidores del ciclo crece ante lo que promete ser uno de los proyectos argentinos más ambiciosos surgidos del universo digital. Aunque todavía no se revelaron demasiados detalles sobre la trama, la ficción buscará trasladar el espíritu del programa al lenguaje de la serie: situaciones cotidianas, humor, vínculos personales y conversaciones espontáneas atravesadas por una mirada generacional. El nombre Nadie dice nada remite justamente a esa premisa: poner en palabras cuestiones aparentemente simples, pero que esconden algo extraordinario.

Creado en plena pandemia de 2020, el programa nació como un formato híbrido realizado por Zoom, que mezclaba elementos de radio, magazine y contenido multiplataforma. Con el tiempo, el ciclo se transformó en uno de los fenómenos más populares del streaming argentino y consolidó a LUZU TV como una de las señales digitales más influyentes del país.