Susana Giménez contó que Celeste Cid le pidió "permiso" para interpretarla

A veces el camino de las celebridades se cruza. Y este es el caso del de Celeste Cid con el de Susana Giménez . La actriz, una autodeclarada fan de La Mary -el film protagonizado por la diva de los teléfonos y Carlos Monzón - fue tentada para ponerse en el papel de Susana en la biopic del santafesino. Algo que no se esperaba, la dejó estupefacta y que aceptó.

Pero antes de decir "sí" a tamaño desafío, Celeste llamó personalmente a Susana para consultarle su opinión. Ella no es la primera actriz que enfrentó este dilema: e l año pasado fue La China Suárez quien se convirtió en la Su en la biopic de Sandro, una interpretación que no terminó de convencer a Giménez.

"Sentí que ella me dio su bendición. Para mí era súper importante tener su aval antes de comenzar a rodar. Le confesé mi amor por esa película y ella fue muy generosa conmigo. Cálida y angelada", había contado Celeste a revista Caras. Y agregaba: "¡Hablamos de todo! Ella me contó que Daniel Tinayre no la dejaba maquillarse mucho y yo le conté respecto de las escenas que me tocaban. Quería que ella supiera que no se trataba de una imitación, sino que mi rol iba más allá y que se buscaba mostrar el vínculo que la unió a Monzón".

Esta noche, veremos cómo fue el trabajo de Cid, en la serie de Space, que recorre la carrera, vida y muerte del campeón y que hace especial foco en el femicidio de Alicia Muñiz. En los avances del séptimo episodio -que podrá verse hoy, a las 22, se pueden apreciar las primeras imágenes de la actriz, con el pelo rubio, como Susana.

Anoche, Susana recibió a tres de los actores de la serie -además de Cid, estuvieron en su living Jorge Román y Mauricio Paniagua (los dos "monzones") y el nieto del campeón, Agustín- y fue en ese contexto en el que la diva contó cómo fue el llamado de la actriz para pedirle "permiso" para ponerse en su piel por unas horas. En la nota, además, la conductora del ciclo de Telefe contó cómo fue entrevistada por el nieto de su ex pareja y repitió que no tenía idea de que él seguía casado con Pelusa cuando arrancaron su mediática historia de amor.