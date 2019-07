Monzón y Susana estuvieron cuatro años juntos. Fuente: Archivo

22 de julio de 2019 • 01:28

Cuando en 1974 se inició el rodaje de La Mary, Susana Giménez y Carlos Monzón, protagonistas del film, comenzaron una relación que no duró muchos años, pero que dejó huella en la historia de la farándula argentina. A más de cuarenta años de ese romance, la diva recibió en el living de su programa a Agustín Monzón, el nieto del boxeador. El joven se presentó en el programa y Susana se maravilló ante el parecido que guarda con su abuelo.

Dispuesta a comenzar la entrevista, la primera pregunta que le hizo a Agustín fue qué objetivos tiene con su carrera: "Básicamente quiero transmitirle un buen mensaje a la gente, y como profesión siempre soñé con ser actor". Con respecto a la serie de Monzón, el joven contó que se postuló para el papel de su abuelo, pero no fue elegido: "Hice el casting, pero no quedaba con el perfil de un Monzón joven, y prefirieron darme una participación más pequeña y estoy muy agradecido".

El diálogo entre ambos continuó, y Susana rememoró su historia con el boxeador y cómo se inició: "Pelusa y yo nos encontramos muchos años después, y pude pedirle perdón. Todos los hombres cuando engañan a la mujer no dicen que están casados. Te mienten, y uno se lo cree". Sobre ese tema, Agustín contó: "Mi mamá me dijo que la única vez que Carlos se fue de casa, fue para estar con vos".

A continuación, hubo un cambio de roles y de esa forma, el joven actor le dijo a Susana que ahora el entrevistador iba a ser él, y le preguntó qué le pasó por su cabeza cuando conoció al boxeador: "¡Ay nene, vos me preguntas cada cosa! Carlos era mujeriego, y yo no lo conocía, nos presentaron en un cocktail de la película La Mary. Me dio un beso en la boca, y yo estaba con mi novio. Yo al final me había enojado, pero después se me pasó porque empezó la película, y cada cual estaba en su papel. Empezamos a jugar mucho al truco con todo el equipo de la película, yo hacía de compañera de él, y ganábamos siempre. Ahí nos empezamos a hacer amigos".

Agustín también le preguntó si es cierto el mito que asegura que ambos seguían besándose una vez que las escenas terminaban, y la diva respondió: "No es cierto eso, todo el mundo lo cree pero no es cierto. Era muy carismático, una persona muy especial, le tenías que gustar mucho para que fuera simpático. El único problema que tuvo Carlos fue el alcohol, eso lo llevó al desastre total. Él dejó de pelear, y no tenía nada que hacer durante el día, ese fue su problema. Iba a todos los boliches con sus amigos".

Con respecto a la serie, la conductora reconoció que se está "enterando de muchos cosas que no sabía", y luego consideró que "a Carlos no le hubiera gustado, porque no era de mostrar su vida. Era muy reservado".

Por último, Agustín le preguntó si le hubiera gustado tener hijos con Monzón. "No, ya tenía muchos hijos él, y yo estaba con mi carrera, no podía", respondió Susana.