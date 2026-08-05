Ted Lasso regresa con una nueva temporada que muchos querían pero no se animaban a soñar

La serie de Apple TV, ganadora de 13 premios Emmy, se había despedido en 2024, pero Jason Sudeikis asegura que una chispa volvió a poner a la maquinaria en movimiento Natalia Trzenko 5 de agosto de 2026 10:01 8 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Espectáculos > Series de tv

“Tener la posibilidad de hacer una especie de publicidad en la final de la Copa del Mundo, poco antes del lanzamiento de la nueva temporada fue algo fortuito. Y fue emocionante que el Mundial ocurriera en mi país”, dice Jason Sudeikis, creador y protagonista de Ted Lasso, la serie que regresa a partir de hoy a Apple TV con una cuarta temporada que muchos querían pero pocos se animaban a creer que fuera a existir.

Para algunos, la presencia de Sudeikis y Brendan Hunt -cocreador de la comedia y el encargado de interpretar al excéntrico entrenador Beard- en el show del entretiempo de la final entre la selección argentina y la española encarnando a sus personajes tal vez haya sido desconcertante, una broma que solo tenía sentido para los fanáticos de la serie convertida en fenómeno desde su primera temporada, estrenada durante los primeros meses de la pandemia.

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Amada por el público y la crítica por igual, Ted Lasso representó durante tres temporadas a un nuevo tipo de héroe o tal vez al regreso del tipo de personaje que la TV había abandonado. El entrenador campechano de Kansas sin un gramo de cinismo en su cuerpo parecía el antídoto ideal contra el veneno que habían desparramado en la ficción durante años esos protagonistas con más oscuros que claros, más realistas, también, especialmente comparados con la ingenuidad de Lasso.

Sudeikis en el primer episodio de la cuarta temporada de Ted Lasso Michael Becker - Apple TV+

Durante tres temporadas, Sudeikis y los suyos construyeron un universo de buenas intenciones y personajes dados a la redención y al cambio en el contexto de un equipo de fútbol inglés dirigido por un forastero, no solo por su nacionalidad sino por su comprensión del deporte que le tocaba entrenar. Y después de 34 episodios, 13 premios Emmy -que incluyeron la estatuilla a mejor comedia dos años seguidos- y cientos de ensayos escritos sobre el poder sanador de la serie y su personaje central, Sudeikis decidió que el partido había terminado.

Más allá de que Apple TV estaba empeñado en que hiciera al menos una temporada más de Ted Lasso, el actor y guionista estaba convencido de que ya no le quedaban historias para contar en ese mundo tan específico que había creado junto a Hunt y el escritor Joe Kelly. Sin embargo, tras dos años alejado de las canchas, algo cambió y la etapa que creía terminada para siempre después de todo resultó no estar tan cerrada como creía.

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Llega la cuarta temporada de Ted Lasso Colin Hutton - Apple TV+

“En un momento me di cuenta de que tenía mi vaso lleno de ideas; lo hablé con mis socios creativos, Brendan y Joe, y nos reunimos de manera individual y luego grupal con el equipo de guionistas antes de decidir nada. La intención era ver si compartían el entusiasmo que yo estaba sintiendo, que burbujeaba dentro de mí. Y por suerte coincidimos, pero incluso así tuve que lidiar con una sana dosis de dudas sobre volver a sacar agua de ese pozo. Internamente tenía que decidir si valía la pena hacerlo”, explicó Sudeikis durante una conferencia de prensa con medios de todo el mundo de la que participó LA NACION.

Rebecca (Hanna Waddingham), y la barbacoa estilo Kansas City forman un vínculo inesperado en los nuevos episodios de la serie de Apple TV Michael Becker - Apple TV+

-¿Cuáles fueron esas ideas iniciales? ¿Llegaron a formar parte de la nueva temporada?

-Uno de los disparadores que desarrollamos desde el principio, y que está presente en el primer episodio, comenzó con la imagen de Higgins (Jeremy Swift), Keeley (Juno Temple) y Rebecca (Hannah Waddingham) comiendo barbacoa en Kansas, cubiertos de salsa. Esa posibilidad me dio risa desde el inicio. Fue genial poder hacerla realidad, especialmente porque no tuve que pagarlo yo (risas).

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-En los nuevos capítulos Ted y Beard entrenan a un equipo de fútbol femenino. ¿Qué diferencias y desafíos tiene ese concepto en comparación con el equipo masculino?

-Pensamos mucho en eso e incluso consultamos con una profesora especialista en cuestiones de género y deportes que nos explicó la idea de las diferenciales con una imagen que se repite: en el caso de un equipo masculino, cuando los entrenadores les piden que salten, los jugadores preguntan “¿cuán alto?”, pero con los equipos femeninos a esa misma directiva lo que le sigue es otra pregunta: “¿Por qué?”. Y que solo después de la respuesta hacen lo que les piden. Me parece que es una maravillosa metáfora que nos sirvió mucho para desarrollar la narrativa. Es un punto de partida del que podés alejarte si el arco del relato así lo pide, pero está ahí para usarlo de ser necesario.

"Aunque Ted Lasso vuelve a Richmond, el lugar que ya conoce y ahora tiene el apoyo de su familia cerca, sigue siendo un mundo nuevo para él: entrenar a un equipo femenino y estar a la altura de las circunstancias", explica el creador y protagonista de la serie Colin Hutton - Apple TV+

-Más allá de las ideas que tenían para la nueva temporada, ¿modificaron algunas de las líneas de relato al contrastarlas con las realidades del deporte?

- Oh, sí, un cien por ciento. Quiero decir, hay una famosa frase de Nora Ephron, “todo es material de escritura”, que se refiere a hechos, personas o situaciones que ocurren en la vida real y se pueden incorporar a la ficción. En mi caso, al venir de una formación como improvisador estoy acostumbrado a tomar en cuenta las sugerencias externas para crear a partir de ellas. Por eso las cosas que pasan en las canchas en la realidad resultan de vital importancia para la ficción que estamos haciendo. También aprovechamos la información que nos proveyeron consultores del lado de los dueños de los equipos y el punto de vista de los jugadores. Eso no quiere decir que en la serie hayamos puesto exactamente lo que nos contaron. Algunas veces tenés que saber cómo se hacen realmente las cosas y luego modificarlas en función de la comedia, pero es genial poder contar con el acceso a esas historias verídicas.

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Sudeikis y Waddingham, en el primer episodio de la nueva temporada Michael Becker - Apple TV+

-¿Cómo equilibraron los elementos del programa ya conocidos y amados por el público con las novedades de la nueva temporada?

-En un sentido experimentamos lo que probablemente deben sentir los jugadores de fútbol cuando ingresan a un club con mucha historia y los comparan con equipos del pasado. Yo, de alguna manera, lo viví así durante los diez años que trabajé en Saturday Night Live, que es una especie de deporte de equipo. Ya es algo establecido hace más de 49 años que el público se queje de los nuevos integrantes del elenco, desde los cambios en el elenco original. En el caso de Ted Lasso, combinar lo viejo con lo nuevo nos entusiasmó mucho.

-¿En qué sentido?

-Nos gustó agregar referencias y homenajes a las temporadas anteriores. Yo lo llamo “ir de compras en tu placard”, y hay bastante de eso en los nuevos episodios, detalles que van de los más obvios a algunas menciones que quizás solo reconozca una pequeña parte de los espectadores pero eso no es lo esencial de la serie. Por más entretenido que haya sido incorporar esas huellas para nosotros y para la gente que vio el programa una y otra vez, la verdadera alegría fue encontrar cosas nuevas en lo viejo y familiaridad en lo nuevo. Nos mantuvo todo el tiempo alertas. Como cuando intentas ese ejercicio en el que te hacen parar sobre una superficie inestable mientras levantas pesas. Todo tu cuerpo y tu mente se activan. Así nos sentimos al realizar estos nuevos episodios.

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"Nos gustó agregar referencias y homenajes a las temporadas anteriores. Yo lo llamo “ir de compras en tu placard”, y hay bastante de eso en los nuevos episodios", señala Sudeikis Michael Becker - Apple TV+

-En las primeras temporadas la historia estuvo organizada alrededor del slogan “creer”. Ahora incorporaron otro: “saltar sin mirar antes”. ¿Esa idea fue guía desde el principio para crear los nuevos capítulos?

-Sí, porque de alguna manera no solo tiene que ver con la historia que estamos contando sino también con el hecho de hacer una nueva temporada, de hacer más temporadas de Ted Lasso después de haber sentido que se había terminado. Es algo similar a la decisión que toma Ted, de animarse a dar el salto sin saber qué sucederá después. Porque aunque vuelve a Richmond, el lugar que ya conoce y ahora tiene el apoyo de su familia cerca, sigue siendo un mundo nuevo para él: entrenar a un equipo femenino y estar a la altura de las circunstancias.

-¿Y cómo fue volver a ese mundo después de tanto tiempo y con esta nueva premisa?

-Lo interesante fue que, aunque volvimos a la locación de siempre, ahora tenemos sangre nueva. Así que se trató de reintroducir ese universo con estos nuevos personajes. Eso nos obligó a pensar como en la primera temporada, donde desarrollamos personajes como Roy Kent (Brett Goldstein), Jamie Tart (Phil Dunster) y Nate (Nick Mohamed), por ejemplo. Disfruté hacerlo otra vez para los nuevos integrantes del elenco. Fue divertido de editar, de grabar y de escribir. Espero que el público sienta el mismo entusiasmo al verlo que nosotros sentimos al hacerlo.

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