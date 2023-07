Hugh Jackman sorprendió con el nuevo traje de Wolverine en la primera foto de Deadpool 3

escuchar

Entre los muchos proyectos de superhéroes que llegarán pronto a las salas de cine, uno de los más esperados es Deadpool 3. La tercera parte de la saga protagonizada por el mercenario interpretado por Ryan Reynolds, es un título que los fans esperan con mucho entusiasmo, porque marca la vuelta de Hugh Jackman en la piel de Wolverine. Y la publicación de la primera imagen del film, despertó un gran entusiasmo entre el público.

La primera aparición de Wolverine, con su traje amarillo Captura

Con fecha de estreno pautada para mayo del 2024, Deadpool 3 ya se encuentra en marcha. La nueva entrega del mercenario cuya habilidad radica en un asombroso poder de curación, tendrá como eje una aventura compartida con Wolverine. A pesar de encontrar un desolador final en Logan, el mutante de los X-Men regresará a la pantalla grande, interpretado nuevamente por Jackman.

Con el objetivo de alimentar las expectativas, Marvel compartió una primera foto del largometraje, que encuentra a los dos antihéroes caminando en medio de un arenoso paisaje. Como era de esperar, las redes recibieron con entusiasmo esa imagen, que sorprendió por un notable detalle.

Wolverine Captura

Lejos del cuero negro que el personaje luce desde su primera incursión en cine en el año 2000, en la película X-Men, Wolverine lleva esta vez su característico traje amarillo. Se trata de un guiño a la vestimenta que utilizó cuando Logan debutó en los cómics en 1974 , en las páginas de una historieta protagonizada por Hulk. Si bien ese mutante llevó durante años un traje marrón, el look amarillo fue el más representativo para Wolverine durante varias décadas, y por ese motivo esta foto supone un cambio radical en la imagen de ese antihéroe.

Próximamente solo en cines pic.twitter.com/ujtaWvvgPu — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) July 10, 2023

Teniendo en cuenta que Wolverine murió en su última película, es de suponer que Deadpool 3 marque un viaje de su protagonista a través de distintas continuidades, en las que aparecerán versiones alternativas de varios héroes. Ese es un recurso muy utilizado en el actual cine de superhéroes, y películas como Flash o Spider-Man: a través del Spider Verso, echan mano de ese recurso.

Un divertido anuncio

Hugh Jackman volverá a ponerse en la piel de Wolverine en Deadpool 3, así lo anunció junto a Ryan Reynolds

En septiembre del año pasado, el propio Ryan Reynolds protagonizó un ingenioso video, en el que anunció la puesta en marcha del nuevo largometraje. En ese clip, Ryan está sentado en el living de una casa mientras le cuenta a sus seguidores, cuáles son sus expectativas para esta tercera entrega de Deadpool aunque a juzgar por lo que dice no se le estaría ocurriendo nada original.

Sin embargo, todo cambia cuando, en medio de su relato, Jackman pasa indiferentemente por detrás y el actor pregunta: “Oye, Hugh... ¿Querés ser Wolverine una vez más?”. La respuesta no tarda en llegar: “Sí, claro Ryan”, le responde con un tono que no demuestra mucha emoción mientras sube las escaleras el encargado de interpretar al superhéroe del universo X-Men. La cara de sorpresa de Reynolds y la canción de Whitney Houston “I Will Always Love You” (hit de El guardaespaldas) concluyen una escena que cosecharon un sinfín de likes en cuestión de segundos.