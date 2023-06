Superman Legacy: se conocieron los nombres de los actores que interpretarán a Clark Kent y Luisa Lane en el nuevo film sobre el Hombre de acero

escuchar

La ruleta de nombres que sonaron para interpretar a Clark Kent y a Luisa Lane en Superman: Legacy finalmente se detuvo y los papeles protagónicos de una de las películas más esperadas de la industria ya tienen dueños: los elegidos por DC Studios fueron David Corenswet y Rachel Brosnahan.

El estudio de cine dio a conocer a los elegidos luego de que el director y productor James Gunn realizara la semana pasada las pruebas de vestuario. Además, DC Studios también llevó adelante el casting para dar con el icónico villano de la tira, Lex Luthor.

Rachel Brosnahan se pondrá en la piel de la periodista que enamora a Clark Kent ANDREA RENAULT - AFP

Seis fueron los actores que Gunn testeó para el regreso del hombre de acero a la gran pantalla. Además de Corenswet y Brosnahan, se probaron los trajes de los personajes principales del film Tom Brittney, Phoebe Dynevor, Emma Mackey y Nicholas Hoult. Si bien trascendió que Mackey fue la única que leyó el guion con los tres actores que realizaron la prueba, el papel quedó para la protagonista de The Marvelous Mrs. Maisel.

El principio de todo

Según una nota que publicó el portal Variety, el film que inaugurará la nueva era de la sociedad entre DC y Warner comandada por Gunn y el productor Peter Safran contará la historia de Superman y Luisa Lane desde que cruzan sus caminos en el Daily Planet. Así lo explicó el mismo Gunn cuando junto con Safran comentaron sus planes narrativos en enero. Corenswet, quien apareció en la serie de Netflix de Ryan Murphy Hollywood, interpretará a un Kent novato, mientras que Brosnahan será la curiosa y eficiente periodista que alguna vez supo interpretar Margot Kidder.

Mientras Gunn será el encargado de dirigir el proyecto para el cual él mismo escribió el guion basado en el personaje creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, Safran tendrá su participación en la gran apuesta de DC como productor.

Rachel Brosnahan y Luke Kirby en una escena de The Marvelous Mrs. Maisel Philippe Antonello/Prime Video - Amazon Prime Video

Corenswet obtuvo elogios generalizados por su destacada actuación en la serie de Netflix The Politician. También protagonizó la aclamada película independiente del realizador Ti West Pearl, Mis dos vidas de Netflix y la miniserie de HBO We Own This City. Pero su trayectoria va un poco más allá: escribió, dirigió y protagonizó la serie de sketchs para la web Moe & Jerryweather y dentro de poco tiempo se lo podrá ver junto a Natalie Portman en la miniserie The Lady In The Lake, por Apple TV+.

Por su parte, Brosnahan ganó un premio Emmy y dos Globo de Oro por su muy elogiada actuación en el papel principal de la serie de Prime Video The Marvelous Mrs. Maisel, que llegó este año a su fin luego de cinco temporadas, y una nominación al Emmy en 2015 por su rol en House of Cards, de Netflix. Recientemente, también actuó junto a Benedict Cumberbatch en The Courier, de Lionsgate, y junto a Christoph Waltz y Willem Dafoe en el western de 2022 Dead For a Dollar, del director Walter Hill.

De Marvel a DC

Fue el propio James Gunn -que tuvo un aplaudido paso por Marvel gracias a su trabajo en la dirección de la saga de Guardianes de la galaxia- quien en marzo de este año confirmó a través de sus redes sociales que él iba a ser el director del regreso de Superman a la pantalla grande.

En un posteo en su cuenta de Instagram, junto a un dibujo del superhéroe, escribió: “Sí, voy a dirigir Superman: Legacy, que será lanzada el 11 de julio del 2025. Cuando vio la fecha de estreno, mi hermano Matt comenzó a llorar. Le pregunté qué le pasaba, y me dijo que era la fecha del cumpleaños de papá. Yo no me había dado cuenta. Mi padre era mi mejor amigo, y lo perdí hace casi tres años. Cuando era chico, él no me entendía, pero siempre apoyó mi amor por las historietas y el cine, y no estaría haciendo esta película si no fuera por él”.

En otro tramo del texto, que también publicó en Twitter, agregó: “Fue un viaje muy largo hasta llegar aquí. Me ofrecieron Superman hace muchos años, y me negué porque no encontraba una forma de darle al personaje la diversión, la emoción y la dignidad que merecía. Pero hace poco menos de un año le encontré una vuelta centrada en su herencia tanto desde su aristocracia kryptoniana, como desde su vida con sus padres granjeros de Kansas, y cómo todo eso lo convirtió en quién es y en las decisiones que tomó ”.

Más adelante, Gunn habló de cuál será su aproximación al mítico personaje: “Que escriba algo solo por placer, no significa que no lo sienta en mis entrañas, visualmente y emocionalmente, como para no dedicarle los próximos dos años en dirigir esto, y más aún teniendo en cuenta su magnitud. Lo cierto es que amo el guion, y estoy de lo más entusiasmado por comenzar este viaje”.

LA NACION