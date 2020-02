The Capture, un thriller trepidante para la era de la paranoia

Holliday Grainger en este logrado thriller de StarzPlay

Paula Vázquez Prieto SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de febrero de 2020 • 12:37

The Capture (Reino Unido, 2019). Creador: Ben Chanan. Elenco: Holliday Grainger, Callum Turner, Ben Miles, Laura Haddock, Ginny Holder, Cavan Clerkin, Lia Williams, Ron Perlman, Barry Ward. Disponible en: StarzPlay. Nuestra opinión: excelente.

En 2018, la BBC causó revuelo y rompió récords de rating con el estreno de Bodyguard, una miniserie de seis episodios creada por Jed Mercurio ( Line of Duty) sobre las tensiones en la Londres contemporánea entre distintos sectores de poder a raíz de un atentado terrorista contra la ministra del Interior. La fuerza del relato y la compleja dinámica entre los personajes dieron cuerpo a una ficción paranoica que resultaba atractiva para los espectadores, al mismo tiempo que un perfecto termómetro de los tiempos del Brexit. Este año, la sorpresiva continuadora de esa aparición rutilante es The Capture, también con un relato concentrado en solo seis episodios que afina su interés sobre el creciente poder del Estado en la vigilancia de los ciudadanos y los efectos políticos y civiles que esto trae aparejado.

Creada por Ben Chanan (director de la serie The Missing y del telefilm Cyberbully), The Capture comienza con dos casos judiciales en paralelo. En el primero, la detective de la división antiterrorismo Rachel Carey ( Holliday Grainger) se convierte en una pieza clave en la operación Sycamore, al detectar actividad criminal en una de las tantas cámaras de vigilancia que pueblan Londres y así facilitar la detención de dos potenciales terroristas. Ese triunfo le vale un ascenso meteórico y el traslado a la división de Homicidios. En el segundo, el soldado Shaun Emery ( Callum Turner) es sobreseído en un juicio por el asesinato a sangre fría de un rebelde en Afganistán, luego de comprobarse que el material audiovisual que lo inculpaba era defectuoso. Luego de ese prólogo, las vidas de Rachel y Shaun se entrecruzan cuando nuevamente la imagen de una cámara de vigilancia compromete a Shaun en el maltrato y secuestro de su abogada.

Lo que consigue The Capture no solo es una compleja reflexión sobre la verdad de las imágenes y los límites éticos en las sociedades vigiladas ("hay seis millones de cámaras en el Reino Unido, todas conectadas a Internet, todas susceptibles de ser hackeadas" es el mantra de la ficción sintetizado por uno de los personajes), sino también un thriller de ritmo vertiginoso, que no deja una pieza suelta y nos mantiene alertas pese a los sorprendentes giros que realiza la trama. Heredera de películas como Asesinos S.A. (1974) o Los tres días del cóndor (1975), la miniserie consigue dar forma a una pesadilla que combina las paranoias de un mundo en el que toda verdad se ha tornado esquiva e inestable, con las disputas por el control ciudadano y la manipulación de la justicia que se celebran en la más oscura de las sombras.