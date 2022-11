The Crown: nuevos rostros, conflictos de alcoba y qué esperar de la quinta temporada

escuchar

A dos meses de la muerte de la Reina Isabel II y de la asunción de Carlos como rey de Inglaterra, este miércoles llega la quinta temporada de The Crown, la multipremiada serie de Netflix, creada y escrita por Peter Morgan. La ficción, basada en hechos históricos, recorre sucesos políticos y la vida íntima de la monarca, desde su llegada al trono -con apenas 25 años de edad- hasta sus últimos años.

La temporada pasada había cerrado con el fin del poderío de Margaret Thatcher y los cuestionamientos por el estricto dominio que ejercía hacia su gabinete, así como hacia las duras medidas socioeconómicas que tomó durante la década en la que fue primera ministra. Al mismo tiempo, aparecía en escena una joven Diana Spencer, quien contrajo matrimonio con el príncipe Carlos, al que sólo había visto una decena de veces en su vida y quien no ocultaba sus sentimientos ni su relación paralela con Camilla Parker Bowles .

Los nuevos episodios, ambientados de lleno a la década del 90, presentan un elenco renovado y nuevas historias de una familia que, pese a vivir dramas dignos de culebrón, busca cuidar, hasta en el más mínimo detalle, su imagen pública, preservar y defender “el sistema”.

“Ya no sos ninguna novata, lejos quedó la época en la que nos considerabas una familia –le advierte en una escena Felipe de Edimburgo a Lady Di-. Esto es un sistema. Todos somos parte de él. Vos, yo, la Jefa, los tíos y los primos. Para bien o para mal, todos estamos atrapados. No podemos sacar los trapitos al sol y ventilar todo como en una familia normal. O terminaremos dañando algo mucho más grande e importante: el sistema. Tratá de ser creativa, rompé todas las reglas y hacé lo que se te dé la gana. Podés hacer los arreglos que quieras para encontrar la felicidad, siempre que recuerdes la única condición, la única regla: debes ser leal a tu marido y a esta familia… En público ”.

Nuevo elenco, nuevas caras

Elizabeth Debicki y Dominic West en The Crown Netflix

El tiempo pasa, los personajes crecen y los actores cambian. Y aunque, como espectadores, muchas veces pueda chocarnos ver nuevas caras interpretando a los mismos personajes, en el caso de The Crown el cambio de elenco fluye naturalmente.

En esta quinta temporada, Olivia Colman -ganadora al Oscar por La favorita- le dice adiós a la serie para darle paso a Imelda Staunton. La actriz, que encarnó a Dolores Umbridge en la saga de Harry Potter, viene a interpretar a una reina que ya alcanzó los 65 años de edad y tiene un aspecto físico mucho más similar al que todos recordamos en los últimos años. Este no es el único: también Dominic West se pone en la piel del príncipe Carlos, Lesley Manville como la princesa Margarita, y Johathan Pryce interpreta a Felipe.

Lesley Manville como la princesa Margarita

Seguramente, el rostro de Pryce resulte familiar: es el actor que interpretó años atrás a Juan Domingo Perón en el musical Evita protagonizado por Madonna y a Jorge Bergoglio en la película de Netflix Los dos Papas, papel por el cual tuvo una nominación de la Academia.

Una mención aparte se merece Elizabeth Debicki, la actriz que le da vida a Diana y que ya hemos visto trabajar en películas como El gran Gatsby, Macbeth, Tenet y Guardianes de la Galaxia 2. La actriz y modelo franco-australiana no sólo sorprende por su gran parecido físico –enorme logro de los responsables del casting- sino también por su interpretación: los gestos, las miradas, el tono de voz y los movimientos corporales son idénticas a las de la princesa.

Por su parte, Khalid Abdala interpreta a Dodi Al-Fayed, la pareja de Lady Di que la acompañaba cuando se produjo el accidente de auto en el que ambos murieron en 1997. En estos capítulos todavía no se llegará a mostrar el romance del millonario empresario con Diana, sino que todavía se lo verá en su relación con la modelo Kelly Fisher, a quien dejará dos días antes de su boda.

El vestuario, gran protagonista

Desde que comenzó The Crown en 2016, el vestuario fue uno de los grandes protagonistas de la serie. Con más de 300 trajes por temporada, la ficción da cuenta de cómo fueron cambiando las modas con el paso del tiempo y de la importancia que siempre le dio la realeza británica a la elegancia.

Elizabeth Debicki, como Lady Di Prensa Netflix

En esta quinta temporada, el vestuario cobra aún más relevancia de la mano del personaje de Lady Di, quien era considerada un ícono de la moda, con réplicas idénticas a las que lucía la princesa.

Incluso ha generado mucha expectativa el llamado “vestido de la venganza”, que fue recreado en la serie por la diseñadora Amy Roberts, ganadora de un Emmy. Se trataba de un vestido negro, ceñido al cuerpo y muy escotado que, según cuenta la leyenda, Lady Di tuvo guardado en su ropero durante años y que no tenía permitido usar por ser demasiado atrevido. Sin embargo, en junio de 1994, la princesa no dudó en lucirlo la misma noche en que su exesposo admitió públicamente en televisión que le había sido infiel.

Críticas a la realeza

Aunque esta temporada se centra mucho más en la vida íntima de los miembros de la familia real que sus predecesoras, el trasfondo político sigue presente en el guion, donde empieza a plantearse cómo parte de la opinión pública británica ya no avala el régimen monárquico así como sus excesivos gastos.

También se refleja cómo el por entonces príncipe Carlos comienza una disputa silenciosa con su madre, quien no tiene intenciones de abdicar al trono.

“ Al principio me había imaginado a The Crown funcionando durante seis temporadas, pero ahora que hemos comenzado a trabajar en las historias de la quinta, me queda claro que este es el momento y el lugar perfectos para parar ”, decía Morgan hace tiempo en un comunicado.

Imelda Staunton y Johathan Pryce, en una escena de la quinta temporada de The Crown Keith Bernstein - Netflix

Sin embargo, en enero anunció que los fanáticos de la serie podrían disfrutar de una sexta entrega. “Para hacer justicia a la riqueza y complejidad de la historia, decidimos que deberíamos volver al plan original y hacer seis temporadas”, aseguró.

Según adelantaron, este capítulo final no se acercará más a la actualidad, sino que desarrollará con mayor profundidad y detalle los hechos del mismo período.

Luego de la muerte de Isabel II, muchos vieron esta nueva temporada con otros ojos. Incluso, se ha pedido respeto por la reina y su familia en un momento de duelo. La actriz Judi Dench y el exprimer ministro John Major fueron algunas de las figuras que criticaron abiertamente a la serie, calificándola de “injusta, sensacionalista y cruel”.