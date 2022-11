Daniel Craig deja atrás a James Bond y viaja a Grecia para resolver un nuevo misterio

escuchar

Aunque Daniel Craig ya se despidió de su personaje más popular, James Bond, sus aventuras como el detective sureño Benoit Blanc apenas están comenzando. Al menos eso parece indicar el trailer que presentó hoy Netflix de la película Glass Onion: un misterio de Knives Out, la continuación de Entre navajas y secretos (cuyo título original en inglés es Knives Out), que estará disponible en la plataforma desde el 23 de diciembre. La comedia policial ahora se trasladará a una soñada isla griega donde Blanc se pondrá su mejor traje de Hercules Poirot moderno para resolver un nuevo asesinato con múltiples sospechosos a la vista.

Escrita y dirigida por Rian Johnson (Star Wars: Los últimos Jedi), la nueva película vuelve a poner a Blanc en el centro de la escena de un grupo con tantos secretos como malas intenciones y una muerte sospechosa que tendrá que desentrañar. Desde que se anunció la continuación del exitoso film de 2019 por el que Johnson recibió una nominación al Oscar a mejor guion original, la lista de actores involucrados en ella se hacía más impresionante y variada semana a semana. Así, en el adelanto que se dio a conocer este lunes, aparecen junto a Craig, Kate Hudson, Dave Bautista, Leslie Odom Jr., Janelle Monáe, Kathryn Hahn y Edward Norton, quien interpreta al millonario Miles Bron, el anfitrión de una fiesta que terminará bastante mal.

Edward Norton y Dave Bautista en la nueva película JOHN WILSON/NETFLIX © 2022 - Netflix

Claro que más allá de las imágenes del trailer, la película que se presentó en el festival de cine de Toronto en septiembre pasado y hace pocos días cerró la muestra cinematográfica de Londres, promete otras apariciones estelares: en el elenco figuran también Ethan Hawke y Hugh Grant, además de Serena Williams, Kareem Abdul-Jabbar, Natasha Lyonne y el compositor Stephen Sondheim (fallecido en noviembre del año pasado), quienes según la descripción de la producción se interpretaron a sí mismos.

Edward Norton, Madelyn Cline y Daniel Craig en una escena de Glass Onion: un misterio de Knives Out Netflix

Aunque poco se sabe de la trama del film, lo que queda claro gracias al adelanto es que más allá del cambio de locación y elenco, la nueva historia mantendrá el tono humorístico y algo del ridículo de la primera, además de las vueltas del guion que la convirtieron en un gran suceso de crítica y público. Claro que ese mismo éxito hizo que la experiencia de realizar la continuación fuera un ejercicio bastante exigente para Johnson y su estrella.

“Me pasé quince años de vida tratando de elevar la calidad de una película con respecto a la anterior sin que por eso se convirtiera en un pastiche, así que no es algo a lo que le tenga miedo. Si tenés a las personas correctas y con el talento necesario involucradas en el proyecto, podés evitar caer en repeticiones. Rian es un escritor genial y no está interesado en hacer lo mismo una y otra vez. Tampoco queremos decepcionar a la audiencia, queremos que disfruten del mundo que creamos en la primera entrega y que se enganchen con esta”, explicaba hace unos meses Craig a la revista Empire haciendo referencia a las cinco películas, Casino Royale, 007 Quantum of Solace, Skyfall, 007 Spectre y Sin tiempo para morir, que protagonizó como Bond. Un personaje legendario y casi en las antípodas de su juguetona interpretación de Blanc, al que, curiosamente el actor encarnará por tercera vez en el ya anunciado filmde la saga de Knives Out que se estrenará en 2024, cuyos derechos exclusivos Netflix adquirió por casi 500 millones de dólares.