Them revela los fantasmas de la segregación racial

Them (Estados Unidos/2021). Creador: Little Marvin. Elenco: Deborah Ayorinde, Ashley Thomas, Alison Pill y Melody Hurd. Disponible en: Amazon Prime Video. Nuestra opinión: buena.

En 2017 se estrenó Huye, el debut como director del comediante Jordan Peele, por que el que recibió un Oscar al mejor guion. Aunque no se puede decir que esta película haya iniciado el subgénero del horror negro (en la era de los films de blaxpoitation existió Blackula y, algunos años después, Spike Lee produjo Tales From The Hood), sí le dio un nuevo impulso que, acaso también alimentado por la expansión del movimiento Black Lives Matter, inspiró a otros creadores afrodescendientes a transitar un camino similar.

Así, el año pasado HBO estrenó la serie Lovecraft Country, acerca de un joven negro que en los años 50, con plena vigencia de las leyes de segregación racial, recorre el sur de los Estados Unidos en busca de su padre y, en el camino, encuentra horrores dignos de H.P. Lovecraft que canalizan, metafóricamente, el racismo del momento. Esta semana, Amazon estrenó Them, una serie propuesta mucho antes que la de HBO pero que, por problemas de producción, terminó llegando a la pantalla poco después y con una idea central tan similar que la vuelve un poco redundante.

Los Emory son una familia negra que, en la posguerra y durante la llamada “gran migración” en la que millones de afroamericanos abandonaron los estados segregados del sur, se muda al área completamente blanca de Compton, en California (irónicamente, este barrio de Los Angeles es hoy mayoritariamente negro y fue la cuna del hip hop de la costa oeste). A pesar de que dejaron atrás el racismo sureño, el nuevo mundo blanco por el que empiezan a transitar se les muestra igualmente hostil: desde el primer momento sus vecinas, amas de casa que parecen salidas de una reunión de Tupperware organizada por el Klu Klux Klan, conspiran para expulsarlos de su hogar. Con el liderazgo de la frustrada Betty Wendell (Alison Pill), las acciones escalan del hostigamiento a la violencia desatada. Pero éste no es el único peligro que acosa a los Emory: cada uno de ellos arrastra fantasmas originados en el racismo que atravesó sus vidas y que, en su nueva residencia, se materializan en lóbregas amenazas sobrenaturales.

Curiosamente, esta serie de terror maneja mejor su costado realista que el fantástico. Los horrores de la discriminación tienen un impacto mayor en los espectadores que los que provienen del mundo ultraterreno. Estos últimos están sostenidos por vulgares sobresaltos. Salvo para mantener a la serie dentro del rubro del horror, son innecesarios porque si se tiene al racismo literal en primer plano no hace falta tener también a la metáfora. Luego de un par de episodios iniciales sólidos, aunque no muy pródigos en acontecimientos, Them se vuelve pantanosa y reiterativa hasta recuperar la energía, y ofrecer algo de catarsis luego de mucho sufrimiento, en su episodio final. La banda sonora, deliberadamente anacrónica, es una de sus mayores virtudes.