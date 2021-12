Tres series que hay que ver: Los enviados, How To with John Wilson y La Garçonne

Los enviados. Producida por Juan José Campanella, esta nueva serie disponible en Paramount+ combina elementos del policial televisivo anglosajón con la comedia y la cultura latina para contar la historia de un dúo de investigadores muy particulares. El padre Simón Antequera (Miguel Ángel Silvestre) es un avezado integrante de la Congregación para las Causas de los Santos, el organismo del Vaticano encargado de comprobar y estudiar milagros de potenciales santos que suele anteponer sus ambiciones dentro de la institución por delante de las reglas que la caracterizan. Cuando una serie de incidentes peculiares empiezan a repetirse en un pequeño pueblo mexicano, Antequera debe viajar para certificarlos -o no- como milagros, tarea para la que le asignan a un compañero, el padre Pedro Salinas (Luis Gerardo Méndez). Y así nace una sociedad de opuestos de la que deriva buena parte del humor de la serie. Cada uno con sus fortalezas y debilidades, el dúo de sacerdotes se encuentra con una trama de secretos, mentiras y violencia que pondrán a prueba su modo de ver al mundo. El español Silvestre, reconocido por sus papeles en Velvet y Sky Rojo, hace poco para dotar a su chirriante personaje de matices pero, por su lado, Méndez (Narcos: México, Club de Cuervos), se destaca con el suyo, aportándole humanidad a lo que en otras manos podría ser una caricatura. Una temporada. Disponible en Paramount+.

How To with John Wilson. El diario The New York Times calificó a esta serie como “el programa más extraño de la TV”. Y al mismo tiempo nombró a su creador, protagonista y mago detrás de la cortina, el documentalista John Wilson, como un genio. Una combinación de rótulos a la que se llega después de pasar un tiempo con los episodios del ciclo que no se parece a ningún otro que se haya visto antes, aunque utilice los mismos elementos narrativos que los demás. La serie documental consiste en algunas reflexiones de Wilson sobre temas tan mundanos como las conversaciones con extraños, la manera correcta de hacer un risotto o de dividir la cuenta en un restaurante desarrolladas a través de las imágenes que él mismo consigue recorriendo las calles de Nueva York, en donde vive. En sus caminatas, el cineasta se cruza con escenas y personajes de todo tipo a las que su narración de tono casi monótono y afilado humor sardónico le otorgan un significado que resulta en un visionado fascinante. La banalidad de sus disparadores suelen llevarlo a momentos tan profundos y conmovedores que Wilson nunca deja que se vuelvan demasiado subrayados o sensibleros. Una rareza imperdible. Una temporada. Disponible en HBO Max.