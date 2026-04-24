Netflix develó el primer avance de Gordon, la nueva serie de Pablo Trapero protagonizada por Rodrigo de la Serna

En el marco de las celebraciones por sus 15 años en el país, y luego de anunciar 17 nuevas producciones locales, Netflix presentó el primer avance de Gordon, la próxima serie de Pablo Trapero protagonizada por Rodrigo de la Serna que se estrenará este 2026.

Este thriller inspirado en hechos reales, basado en la novela homónima de Marcelo Larraquy, narra la historia de Aníbal Gordon, “un criminal que pasó de realizar robos a participar activamente en los violentos años de la Argentina en la década del 70 y sus relaciones con los distintos grupos de esa época”.

Completan el elenco Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli y la participación especial de Matías Mayer. Pablo Trapero y Pablo Fendrick son los directores de esta ficción producida por Adrián Suar y Diego Andrasnik (Preludio Producciones).

Rodrigo de la Serna, Matías Mayer y Matías Recalt en una escena de Gordon, la nueva miniserie de Pablo Trapero. Foto: Netflix

Quién era Aníbal Gordon

De la Serna encarnará a un personaje macabro que se hizo conocido por su activa participación en la Triple A, el grupo parapolicial creado por José López Rega en la primera mitad de la década del 70. Ya durante la última dictadura militar, Gordon fue uno de los represores en el centro clandestino Automotores Orletti. Desde 1968 pertenecía a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Aunque sus mayores y más terribles crímenes los realizó durante la década del 70 y del 80, su trayectoria criminal había empezado mucho antes. Entre 1951 y 1972, estuvo involucrado en procesos de defraudación, robo y atentado a la autoridad. Entre otros hechos, dirigió el asalto a un banco en Bariloche y un robo en una joyería porteña. Por este último caso recibió tres años y medio de prisión pero fue liberado en 1973, cuando se incorporó a la Triple A.

Aníbal Gordon empezó como criminal común y luego se sumó a la Triple A y participó durante la dictadura en los servicios de inteligencia y en el terrorismo de Estado González - ARCHIVO / LA NACION

Gordon fue responsable de una gran cantidad de delitos de extorsión, secuestros y crímenes políticos. Se le adjudicaron los asesinatos de Silvio Frondizi, Rodolfo Ortega Peña y se lo vinculó con el clan Puccio, responsable de cuatro secuestros en los años 80. El caso más resonante fue el secuestro del periodista Guillermo Patricio Kelly, ocurrido el 24 de agosto de 1983. Por este delito fue detenido a principios de 1984 en las sierras de Córdoba. En 1986 lo condenaron a 16 años de prisión.

Gordon murió en la cárcel, el 13 de septiembre de 1987. Sin embargo, su malicia lo sobrevivió. Varios de sus secuaces continuaron delinquiendo. Por ejemplo, a Honorio Carlos Martínez Ruiz, miembro de la banda que operó Automotores Orletti junto a Gordon, lo procesaron en 2005 por el robo de nueve cajas de seguridad en el Banco Nación, y también fue condenado en 2020 a perpetua por 25 hechos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos en 21 oportunidades.

Lo nuevo de Netflix en Argentina

A principios de abril, Netflix celebró 15 años de su desembarco en la Argentina y ocho años de su primera producción en nuestro país. Una apuesta que, como dijo Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos de la plataforma para Latinoamérica, “creció de modo exponencial”.

“Imagínate lo que vamos a poder hacer en los próximos 8 años con el talento que ya se ha desarrollado y con el entendimiento que tenemos con las industrias locales”, agregó el ejecutivo que pasó por Buenos Aires para cortar la cinta de la nueva sede de Netflix en el país, una oficina diseñada según el modelo que la plataforma ya implementó en otros de sus centros de producción como México D.F. y Seúl.

En el caso de la filial porteña, la expansión funciona como una demostración tangible de la fortaleza de Hecho en Argentina, el manto bajo el que Netflix presenta ya hace tiempo sus historias realizadas en el país. Una robusta y variada oferta de series, películas y documentales que este año incluye el estreno de Moria, la ficción sobre la vida de la diva que llegará el 14 de agosto, dos días antes del festejo de los 80 años de la actriz y conductora; Mis muertos tristes, serie basada en la obra de la escritora Mariana Enriquez además de Carísima, una comedia de diez episodios de 10 minutos de duración, la primera con ese formato en realizarse en la Argentina. Y para la segunda mitad del año se esperan los estrenos de la película Lo dejamos acá, con Ricardo Darín y con Diego Peretti, y hacia el fin de 2026 estará disponible en la plataforma Felicidades, la adaptación cinematográfica de la obra teatral, con Adrián Suar y Griselda Siciliani y dirigida por Álex de la Iglesia.

“Lo que tenemos para 2026 es, a mi juicio, más interesante que lo de 2025. Y lo de 2027 será más interesante que las propuestas de 2026, simplemente porque la ambición con lo que hacemos se va expandiendo”, explicó Ramos.

Entre los proyectos locales que llegarán a la plataforma el año que viene figuran la nueva película de Santiago Mitre; la serie Tiempo al tiempo, creada por Sebastián Ortega; la miniserie de Sebastián Borensztein, basada en su novela El Ruso, protagonizada por Chino Darín y Crimen desorganizado, una comedia negra con Celeste Cid, Marco Antonio Caponi, Matías Mayer y Benjamín Amadeo. También están previstos para 2027 los estrenos de la serie animada de Mafalda dirigida por Juan José Campanella y El futuro es nuestro, una miniserie distópica basada en la novela The World Jones Made, de Philip K. Dick. La segunda temporada de El Eternauta está en proceso de preproducción para intentar un lanzamiento en 2027, aunque por ahora no hay seguridad de que se pueda cumplir ese plazo.

Por el lado de los documentales, una pata fundamental de la producción local, el 23 de abril estará disponible en la plataforma Yiya Murano: muerte a la hora del té, que antes se proyectará en el Bafici, y en el transcurso de este año ya está confirmado el estreno del film Fito Páez: el mundo cabe en una canción. Para 2027 Netflix prepara el largometraje documental Perfecta: la voz de Silvina Luna.