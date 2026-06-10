Shakira mostró cómo se preparó para el show de inauguración del Mundial: “Estamos listos”

Es imposible que el Mundial de fútbol no esté íntimamente relacionado con Shakira. Sus canciones se volvieron himnos, desde “Waka Waka” en Sudáfrica 2006 hasta “La La La” en Brasil 2014. Para este año presentó “Dai Dai”, la cual interpretará en vivo el jueves 11 de junio en Ciudad de México durante la primera de las tres ceremonias inaugurales.

Shakira mostró una parte de los ensayos para la inauguración del Mundial

Sin embargo, la intérprete colombiana no solo ultima detalles para el show de apertura, sino también para retomar, el 13 de junio, su gira Las mujeres ya no lloran World Tour, edición Copa del Mundo, en los Estados Unidos. A través de sus redes sociales mostró cómo se prepara para su maratónica semana.

“¡Qué increíble estar en mi segunda carrera en los Estados Unidos justo la semana en que empieza la Copa del Mundo! ¡Nos vemos en Los Ángeles el 13 y 14 de junio! ¡Dai Dai Ikó Dale Allez! ¡Vamos!”, celebró la intérprete a través de su cuenta de Instagram, red social en la que acumula cerca de 100 millones de seguidores. En los videos que compartió se la pudo ver en su sala de ensayo junto a su staff de bailarines mientras practicaban la canción del Mundial.

Tras su presentación en la inauguración del Mundial, Shakira comenzará con su gira en los Estados Unidos (Foto: Instagram @shakira)

La cantante lució divertida y emocionada, con un dejo inevitable de cansancio. Llevó el cabello largo y alisado y optó por un look cómodo y deportivo de remera musculosa y calzas largas rojas con zapatillas blancas. En un segundo video mostró los ensayos de “Zoo”, el tema que compuso para la película animada de Disney, Zootopia 2, mientras los bailarines la levantaban en brazos.

Shakira mostró la intimidad de los ensayos para su gira Las mujeres ya no lloran World Tour (Foto: Instagram @shakira)

Evidentemente, interpretarla la entusiasma, y mucho. “Mi gira comienza este fin de semana y voy a cantar ‘Zoo’ por primera vez”, expresó junto a otro video de los ensayos en una sala diferente. Además, invitó a sus fans a que se vistan como Gazelle, su personaje en la película de Disney, y les anticipó que tiene preparada “una linda sorpresa”.

Tras la inauguración del Mundial, Shakira comenzará su gira por los Estados Unidos

Cómo es la gira de Shakira

Tras el exitoso cierre que hizo en el estadio Vélez Sársfield de Buenos Aires en diciembre de 2025, Shakira se prepara para la nueva versión mundialista de su gira Las mujeres ya no lloran, título de su último disco. Las presentaciones comienzan este fin de semana, justo después de la inauguración de la Copa del Mundo, y está confirmado que recorrerá varios estados norteamericanos, así como también España, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Egipto. Se puede acceder a las entradas para todas las presentaciones a través de la página web oficial de la cantante.

Durante junio y julio, Shakira se presentará en los Estados Unidos (Foto: Instagram @shakira)

Cuándo toca Shakira