Shakira lanzó “Zoo”, su nueva canción para la película Zootopia 2

Zootopia es una de las películas animadas favoritas de Disney, que no solo impactó en taquilla, sino que también recibió la aprobación de la crítica, lo que le valió un Premio Oscar a la Mejor Película de Animación, así como el Globo de Oro y otros importantes galardones. A casi una década de su estreno, regresa a fin de mes con una secuela y nuevamente con la voz de Shakira en uno de los personajes icónicos.

Zoopatia, una de las películas animadas más aclamadas

La artista colombiana vuelve a ponerse en la piel de Gazelle, una famosa estrella pop animal que defiende los derechos de los depredadores. A raíz del inminente desembarco de Zoopatia 2, la cual estará en los cines a partir del 26 de noviembre, lanzó su nueva canción para el film y causó furor entre los fanáticos.

El sencillo forma parte de la banda sonora de Zootopia 2, cuya música original fue creada por el compositor Michael Giacchino, ganador del Premio Oscar.

Shakira lanzó "Zoo", su más reciente sencillo, que también será el tema principal de la película de Disney (Foto: Captura Instagram)

“¡¿Estás listo para convertir esta pista de baile en un zoológico con Gazelle?!“, escribieron desde el perfil oficial de Instagram de Disney Music, en el que la barranquillera fue etiquetada. En el clip, el cual alcanzó medio millón de visitas en YouTube, se la ve a la intérprete de “Las caderas no mienten” lucir un atuendo similar al que usa su personaje en la cinta producida por Yvett Merino.

“¡Desde que salió la tengo en mi mente 24/7 y ahora viendo a Shak de Gazelle mucho menos! ¡Es una fiesta que sube como la espuma, yo por ti iría hasta la luna de ida y vuelta!“; ”Dios mío, Shakira se vistió como Gazelle" y “Awwwwww Shakira es multifacética, gracias por tu música que nos inspira desde temprana edad. Es la mejor”, fueron solo algunos de los comentarios que los fans dejaron.

Los fanáticos de la barranquillera no tardaron en expresar su emoción (Foto: Captura Instagram/@disneymusic)

Pero Shakira no es la única figura que presta su voz. Ginnifer Goodwin lo hace para Judy Hopps y Jason Bateman con Nick Wilde, los protagonistas; mientras que Andy Samberg, David Strathairn, Macaulay Culkin y Brenda Song, interpretan a los Lynxleys, una poderosa familia felina. También se une Fortune Feimster en el papel de Nibbles Maplestick, un castor podcaster. Por otro lado, Idris Elba regresa como el Jefe Bogo.

Zoopatia 2 llegará a los cines de Latinoamérica el 26 de noviembre (Foto: Disney)

De qué trata Zoopatia 2

Zoopatia 2 sigue a los oficiales Judy Hopps y Nick Wilde mientras investigan la amenaza de un reptil fugitivo llamado Gary De’Snake. Su misión no solo los lleva a explorar nuevas zonas de la ciudad, como los pantanos, sino que también pone a prueba su relación profesional. Debido a sus constantes desacuerdos en el trabajo, el Jefe Bogo los obliga a asistir a terapia de pareja con la Dra. Fuzzby, una especialista en compañeros de especies cruzadas. Según trascendió, la película utilizará la inclusión de los reptiles para abordar temas de diversidad y prejuicios de una manera humorística y misterio.