Shakira reveló por qué no quiere casarse con Gerard Piqué

Shakira y Piqué están juntos desde hace casi 10 años y tienen dos hijos en común. Crédito: Instagram.

9 de enero de 2020 • 15:20

Shakira y Gerard Piqué se conocieron en Sudáfrica durante el Mundial de Fútbol de 2010, el que terminó ganando él junto a la Selección Española. Ella fue la encargada de componer la canción oficial de esa Copa. El futbolista participó en la grabación del videoclip de "Waka Waka", en donde la artista lo vio por primera vez.

"No era una fanática del fútbol así que no sabía quién era. Pero cuando vi el video pensé, 'ese chico es bastante lindo'. Y después alguien decidió presentarnos", contó Shakira al programa estadounidense 60 Minutes, con el catalán a su lado.

Hoy son una pareja consolidada. Viven en Barcelona con sus dos hijos y la revista Forbes los nombró una de las parejas más poderosas del planeta. Pero le dicen "no" al matrimonio.

Sobre esa negativa quiso indagar el programa estadounidense. En un tramo de la entrevista a la cantante y el futbolista que sirve como video promocional, ella lo explica mejor.

"El matrimonio me asusta mucho. No quiero que él me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia. Su amante, su novia. Un poco como la fruta prohibida. Quiero mantenerlo atento, que piense que todo es posible dependiendo del comportamiento", dice la artista, despertando las risas de su novio, a quien se lo ve mucho más medido con sus palabras.

Hace algunas semanas, la artista colombiana le hizo saber al mundo que había sido elegida para ser la protagonista del show del entretiempo del próximo Super Bowl, junto a Jennifer Lopez.

"Jay Z está produciendo el espectáculo, me llamó y me preguntó si quería ser parte de él y ni siquiera lo dudé. Mencionó que Jennifer también estaría involucrada y creo que va a ser un evento para celebrar la cultura latina y la importancia de las mujeres en la industria", reveló en un diálogo con la emisora de radio Beats 1.

El evento será el 2 de febrero próximo, el mismo día que el cumpleaños de Shakira.