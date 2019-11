Luis Enrique calificó de desleal a un ex asistente suyo en la selección de España: Robert Moreno Fuente: AFP

Fue directo y contundente. No dejó espacios para las especulaciones. Fiel a su estilo, Luis Enrique estableció las pautas en su regreso a la conducción técnica del seleccionado de España. Y en el centro de la escena quedó la controversia por la salida de Robert Moreno, que ocupó el cargo en su ausencia y que finalmente fue despedido: "El único responsable de que Robert Moreno no esté en mi staff soy yo, no Rubiales, ni Molina ni la Federación. El desencuentro con Moreno viene desde el 12 de septiembre, cuando tuvimos una reunión en mi casa", explicó sin vueltas Luis Enrique.

Hace un par de días se conoció un comunicado de Robert Moreno en que que explicaba parte de su salida de la selección de España: "Tengo la conciencia tranquila. Es imposible agradar a todo el mundo. Siempre he mantenido que soy un hombre de palabra, que no sería impedimento en el caso de que Luis Enrique decidiera volver a entrenar. Así lo he hecho aunque haya supuesto mi salida. Quiero destacar que no hubiese sido posible para mí desarrollar esta tarea sin Luis Enrique. No pierdo un staff, lo que dejo atrás son amigos".

Lejos de suponer un tema cerrado, Luis Enrique decidió aclarar la situación, ya que en España se generó un gran revuelo por esta salida y se especuló demasiado con una pelea entre las partes. El DT fue directo en su mensaje: "Tuvimos una reunión percibí que quería hacer la Eurocopa y que después, si yo quería, él volvería a ser mi segundo. Lo veía venir por los acontecimientos de las ultimas semanas. Voy a ponerme en el otro punto de vista: entiendo que le haga ilusión, que es la oportunidad de su vida, ha trabajado mucho y es ambicioso, que es una cualidad a valorar, pero para mí es desleal, yo no lo haría y no quiero a nadie con esas características en mi staff. La ambición desmedida no es un a virtud, sino un gran defecto".

En medio de la conferencia de prensa, le preguntaron a Luis Enrique por el comunicado de Moreno y acerca de la frase en la que calificaba a él y al resto del cuerpo técnico como amigos, pero lejos de tener una respuesta conciliadora, el DT volvió a subir la apuesta: "Lo que le contesto es que no lo quiero en mi staff y que estoy fuerte. Que quiero volver a trabajar, no sé cuando lo haré, pero le digo que tengo ganas, que voy a volver al fútbol. Aguantar con una persona desleal por el hecho de no montar un lío sería muy falso. Y yo no soy así. No soy el bueno de la película pero el malo tampoco".