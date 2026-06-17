Shrek 5 estrenó su primer tráiler: cuándo desembarcará en los cines

Después de 16 años del estreno de Shrek 4, DreamWorks y Universal sorprendieron a los fanáticos de las aventuras del ogro al mostrar el adelanto de lo que será la quinta entrega, la cual desembarcará en los cines el próximo año.

Shrek tendrá una nueva película el próximo año (Foto: Captura Instagram/@shrek)

“Está sucediendo... ¡Está pasando de verdad! Experimentá Shrek 5 solo en cines verano 2027″, escribieron junto al tráiler desde la cuenta oficial de Universal Pictures, uno de los estudios de cine más grandes y antiguos de Hollywood.

En las imágenes se puede ver que la historia comienza con el clásico libro de cuentos que narra el regreso de Shrek y Burro rumbo a “Más, Más, Mucho Más Lejano”. En el pantano, Burro se entera de la nueva aventura y, fiel a su estilo hiperactivo, empieza a bromear con que se va a “tunear” físicamente, lo que desata el fastidio de Shrek.

Shrek 5 llegará a los cines 17 años después de la cuarta entrega

A partir de allí, el avance se convierte en una sucesión de escenas dinámicas que prometen llevar la comedia y la fantasía a un nuevo nivel. En el camino hacia la gran ciudad, las imágenes revelan el regreso de los entrañables personajes secundarios de la saga, donde se destaca la aparición de tres coquetas galletas de jengibre que se roban el protagonismo por unos segundos con sus llamativos peinados y atuendos.

La nueva entrega destacará tres coquetas galletas de jengibre (Foto: Dreamworks)

Sin embargo, no todo será color de rosa. La trama da un giro intrigante cuando Shrek, Fiona, Burro y los hijos de los ogros terminan tras las rejas de una lúgubre prisión medieval. En un intento por aligerar la tensión del encierro, Burro apela a su característico histrionismo e improvisa una melodramática interpretación de “Baby Come Back”, lo que genera las risas y el clásico fastidio de Shrek.

Hacia el final, el adelanto cierra con un despliegue visual de acción en la gran ciudad que incluye persecuciones de carruajes policiales y una inesperada aparición de sirenas, lo que deja en claro que la esencia humorística y el espíritu de aventura de la franquicia regresan intactos para cautivar a una nueva generación de espectadores.

La quinta entrega muestra un rediseño en todos sus personajes (Dreamworks)

Shrek 5 contará con Mike Myers (Shrek), Cameron Diaz (Princesa Fiona) y Eddie Murphy (Burro) dentro del reparto oficial; mientras que para América Latina, el actor Eugenio Derbez confirmó su regreso como la voz de Burro. Sin embargo, lo que más llamó la atención de la audiencia fue el cambio en el tono de voz del famoso ogro. Es que el actor del doblaje original de la cinta, Alfonso Obregón, no regresó al proyecto en esta entrega.

Años antes, durante una conversación con el medio Aura Media, el reconocido actor de doblaje ya había dejado claro que su regreso al icónico ogro verde dependía de un trato justo y competitivo. Su principal exigencia no era solo económica, sino de reconocimiento: solicitaba que la publicidad oficial en territorio estadounidense destacara su nombre por encima del de la estrella de Hollywood original, al argumentar que el público hispanohablante conecta con su voz y no con la de la versión en inglés.

El nuevo avance muestra a los hijos de Shrek y Fiona ya convertidos en jóvenes (Dreamworks)

Cuándo se estrena Shrek 5

Pese a que la ficción animada tenía su estreno programado para el 1 de julio de 2026, la fecha que se postergó a diciembre de ese mismo año y luego, en agosto de 2025, se corrió nuevamente hasta el 30 de junio de 2027, según informó Deadline.