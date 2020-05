Silvina Luna sobre la máquina para la cara: "Decidí bajarme y me pidieron que la devuelva" Crédito: Instagram

24 de mayo de 2020 • 02:27

El escándalo generado por la publicidad de las maquinitas para la piel que promocionan las famosas , derivó en una especie de grieta entre aquellas que critican el producto y las que lo defienden. Invitada a PH: Podemos Hablar , Silvina Luna contó que optó por dejar de utilizarla, y al hacerlo, la empresa que se la entregó tomo una extraña decisión.

"Yo solo usé la maquinita que te limpia, la exfoliante. La verdad es que la uso y por eso la promocioné, pero nunca tuve gente ni equipo a cargo", revelo la panelista, quien tras escuchar los debates que se generaron en los últimos días prefirió dejar de publicitarla . "Teniendo en cuenta mi experiencia, con lo que me pasó con Aníbal Lotocki , cuando empecé a escuchar tantas voces hablando me recordó esa situación, por eso decidí bajarme".

Inmediatamente, quienes se la regalaron se pusieron en contacto con Luna para hacerle un curioso reclamo. "Lo gracioso es que me pidieron que devuelva la maquinita ¡Ahora la tengo que devolver!", dijo riéndose.

La actriz también hizo una profunda reflexión con respecto a las publicidades que se ven en las redes, haciendo referencia al caso del "médico de las estrellas", el doctor Rubén Oscar Mühlberger , cuya clínica de salud estética fue cerrada temporalmente el jueves pasado y su director quedó detenido luego de que fueran detectadas una serie de irregularidades durante una inspección, como medicamentos vencidos, falta de habilitación y una cartel que promovía un medicamento que decía neutralizar el coronavirus.

"Es muy importante saber que a veces los mejores médicos no están atrás de famosos que los publicitan, y no lo digo porque los famosos tengan mala intención. Tienen que tener mucho cuidado, hacer muchas consultas, no se pueden guiar porque alguien lo promocione", expresó.

En el 2010, Luna se sometió a una cirugía estética y recurrió a la ayuda del doctor Lotocki , quien le hizo una liposucción y mezcló su grasa con metacrilato para inyectársela en los glúteos. Pocos años después, la morocha comenzó a sufrir distintos problemas de salud que aún hoy le dejan importantes consecuencias.