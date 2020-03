Juana Viale conducirá los dos programas de Mirtha Legrand mientras dure la cuarentena. Crédito: Prensa eltrece

22 de marzo de 2020 • 01:48

Una cosa es el compromiso pero otra es la responsabilidad, y Mirtha Legrand ostenta ambas. Aunque ni las tragedias personales más dolorosas la alejaron de su mesa televisiva, pertenecer a un grupo de alto riesgo ante la pandemia del coronavirus la obligó a quedarse en casa y a acompañar al resto de los argentinos en la cuarenta obligatoria dispuesta por el Gobierno.

Por ello, fue su nieta Juana Viale quien este domingo se puso al frente de La noche de Mirtha . "Estoy nerviosa", repitió varias veces ante los televidentes y para sí misma. Por eso, en una noche dedicada exclusivamente a hablar sobre la enfermedad, Juana decidió abrir el programa con unas palabras escritas previamente. La acompañaron, como invitados, los doctores Diego Montes de Oca y Carlos Kambourian, el periodista y psicólogo Diego Sehinkman y el presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud, Claudio Belocopitt.

Así empezó: "Estar acá no es fácil, así como sé que no es fácil la cuarentena o, en otras palabras, el aislamiento social en sus casas. Siento que, como sociedad, podemos hacerlo y deberíamos ser ejemplo, no como los 'genios' irresponsables que se fueron a Villa Gesell o a Pinamar , porque esto no es estar de vacaciones. También voy a sumar al 'astuto' que se subió al barco con el coronavirus positivo , porque se escapó de la clínica y se tomó un medicamento para que le baje la temperatura, y así obligó a 400 personas al aislamiento total. Es un grado de irresponsabilidad que no hace bien a nadie".

Inmediatamente después, hizo referencia a la situación de estar ocupando el sitial de Mirtha: " No estoy acá sustituyendo a nadie , sino haciendo mi modesto aporte a la situación que tiene en vilo al mundo entero, por el tan pequeño de nombre pero tan gigante coronavirus". Y dijo: "Como saben, mi abuela, la señora tan amada por mí, Mirtha Legrand, no va a hacer sus programas porque tiene la edad de los grupos de alto riesgo y también un gran sentido de la responsabilidad. Así que, por ser 'la nieta de', y con gran orgullo lo digo, decidí ayudar con esta causa, que es la de comunicar ".

Antes de pasar a la mesa y dar comienzo oficial a la cena del sábado, Juana remarcó su agradecimiento para "todos los médicos y enfermeras de todas las nacionalidades que trabajan incansablemente para proteger, acompañar y cuidar a cada hombre y mujer infectado".

Viale continuará con la suplencia de su abuela este domingo al mediodía y recibirá en su mesa a los doctores Pedro Cahn y Gustavo Lopardo, a la periodista María O´Donell y al actor y conductor Fernando "Coco" Sily.