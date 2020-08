Horacio Cabak apuró a la modelo para que responda las preguntas picantes que ella le estaba haciendo al resto de la mesa Crédito: America TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de agosto de 2020 • 13:52

La noche de Polémica en el Bar se incendió tras la polémica por la entrevista de Luciana Salazar con Estelita. Rocío Oliva anticipó un tape con las respuestas más polémicas de Luli, y la mesa debatió sobre sexo y las cosas que a la vedette le divierten en la cama. "Me gusta disfrazarme, tengo algunas cajas y voy armando distintos looks", contó entre risas.

Para sacar la pelota afuera, Salazar le preguntó a los hombres de la mesa si prefieren los disfraces o la lencería, y Recondo contestó de forma categórica: "Si vos buscas que ninguno tenga nada puesto, la piel con piel, no entiendo el tema de los disfraces". Por su parte, el Doctor Adrián Cromillot fue por la lencería: "Si venís con un disfraz de Winnie de Pooh, puede fallar. La lencería nunca falla". Horacio Cabak esquivó la pregunta y le retrucó a Salazar. "El día que contestes una pregunta, yo respondo".

Frente al desafío, Salazar se justificó aludiendo al signo. "Como buena escorpiana soy muy sexual, y para mí, si estás en pareja vale todo. Voy a fondo en ese sentido, no queda nada afuera" y más tarde agregó: "Yo jamás me compré un consolador. No lo he necesitado". En ese punto el debate se fue hacia si una tercera persona en la cama vale o no, y Gastón Recondo nuevamente cerró el debate: "Si vos disfrutas de ver a tu pareja con otra persona estas mal de la cabeza". La mesa le contestó que muchas parejas llevan décadas haciéndolo y son felices, y el periodista deportivo insistió. "Sí, sé que hay parejas que lo hacen y hay swingers, y están mal de la cabeza".