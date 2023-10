escuchar

Este fin de semana, Martín Insaurralde se situó en el foco mediático, a raíz del escándalo producido por las publicaciones que compartió Sofía Clerici, en un lujoso paseo en yate por las aguas de Marbella, en España. El político, que fue denunciado en las redes sociales, anunció su renuncia el mismo sábado. En tanto, la modelo eliminó las imágenes y posteó un contundente descargo en su perfil. En medio de la polémica, Romina Malaspina reveló una peculiar anécdota con la que sería su vecina y mostró los chats que mantuvieron.

Romina Malaspina debutó en el Bailando 2023 (América TV) con el bailarín Rodrigo Jara y anunció que se encuentra en la preparación de lanzar música nueva, a raíz de su nueva faceta como DJ. Con motivo de su participación en el programa conducido por Marcelo Tinelli, la marplatense asistió a Estamos okey y reveló una peculiar anécdota junto a Pampito y Guido Zaffora.

Romina Malaspina participó en el Bailando 2023 Instagram: romimalaspina

En medio de la valoración del jurado del Bailando 2023, le consultaron a la artista si tuvo algún tipo de vínculo con Martín Insaurralde. “Realmente, no sé por qué hicieron esa confusión o esa información que no estaba chequeada”, señaló en Estamos okey (América TV). “Yo no lo conozco ni tengo nada que ver con él. No lo conozco ni en persona y, es más, cuando a mí me lo menciona Ángel [De Brito], no me acordaba ni de la cara. La verdad, no sé de dónde salió el rumor. Solo una vez me dijeron que estaba viendo un vivo mío, pero yo ahí no tengo nada que ver. Ni crucé ningún mensaje con él”, alegó.

Romina Malaspina reveló el peculiar vínculo que tiene con Sofía Clerici

En tanto, la conductora de televisión afirmó que sí conoció a Sofía Clerici, la modelo que compartió las imágenes con el exjefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires. “La vi una vez en Gardiner [el restaurante porteño]. Tuve una situación particular ahí”, destacó.

Y contó: “Ella me pareció muy buena onda, un amor, pero quería que nos vayamos juntas”. En ese momento, los panelistas se mostraron asombrados y le consultaron: “¿Te quiso levantar?”. “Sí”, respondió contundente Malaspina. Y agregó: “Yo estaba en un cumpleaños con una amiga. Primero, me mandaron un champagne a la mesa y dije: ‘Qué amor, gracias’. Y, después, cuando fui al baño, ella me empezó a hablar para que nos vayamos juntas”.

La experiencia de Romina Malaspina con Sofía Clerici: “Fue un poco incómodo”

“Fue muy de imprevisto para mí. No es que no me gusten las chicas, pero no me gusta que me encaren así, tan fuerte”, apuntó Romina. Y advirtió: “Después, estaba saliendo del estacionamiento y me dio un beso, un pico. Fue un poco incómodo, porque no estaba pactado de las dos”.

Además, la joven relató que Sofía Clerici le envió fotos privadas y le mostró a Guido Zaffora los chats que mantuvo con ella, en los que Malaspina no respondió a ningún mensaje. “Vos no le respondés nada y ella sigue y sigue”, apuntó el panelista. Y leyó un escrito de la modelo dirigido a la cantante: “Hola, hermosa. Somos vecinas. ¿Estás en Nordelta?”.

En tanto, Malaspina opinó sobre el escándalo que se desató a raíz de las publicaciones entre Martín Insaurralde y Clerici. “La persona que está en falta es él, porque es quien tiene que responder ante toda una sociedad. Ella es una modelo y puede hacer lo que quiera”, señaló.