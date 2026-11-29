A poco más de 10 días de haber anunciado su embarazo, Sofía “Jujuy” Jiménez reveló el sexo del bebé que espera junto a Gustavo Qüerio Hormaechea, el empresario salteño con quien está en pareja desde hace poco más de un año.

Sofía Jujuy junto a Gustavo Qüerio Hormaechea, el empresario salteño con quien está en pareja desde hace poco más de un año

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde acumula 1.6 millones de seguidores, la conductora y modelo mostró que tendrán una nena con una grabación que comienza en blanco y negro, con ambos sentados en el piso rodeados de ecografías y sosteniendo un lanza confeti. Al activarlo, estalla el color con papelitos rosas y blancos y la reacción de emoción y sonrisas de los dos. Luego, la escena se traslada a un balcón con vista a la ciudad, donde se funden en un abrazo mientras sostienen bengalas de humo rosa.

Junto al posteo, Sofía dejó ver toda su ansiedad y ternura por conocerla: “¿Cómo se hace para aguantarse las ganas de ver su carita!? ¿De hacerle mimitos? ¿De escuchar su respiración cerquita de mí? ¿De sentir su olorcito??? Awww, ¡¡¡ayuda, please!!!”. Además, sumó una posdata con la revelación de que siempre imaginó que sería mamá de un varón, aunque aclaró que le daba lo mismo, y cerró dedicada a su hija: “Ni te conozco y ya te amoo, bebé de mi corazón”.

Sofía Jujuy Jiménez reveló el sexo de su bebé con un emotivo video en sus redes sociales (Foto: Instagram/@sofijuok)

Como era de esperar, las reacciones de los usuarios no tardaron en colmar la publicación. Además de los miles de likes, su comunidad le envió los mejores deseos en esta nueva etapa que comienza junto a su pareja: “¡Sencillo, humilde y con mucho amor! Siendo Sofía Jujuy. Mientras las otras hacen semejante circo para revelar el sexo. Aplausos de pie, felicitaciones, Sofiii”; “Sencillamente, al fin un amor bonito llegó a vos,que te ame, te cuide y encima que te haga madre... Dios, bendigo esta pareja tan bonita! ¡Felicidades!” y “¡¡Qué hermosa noticia!! ¡Una jujuycita! Saludos desde acá, ¡pue!”.

Fue el 17 de noviembre cuando la periodista comunicó la buena nueva con una fotografía abrazada a su novio y con el test positivo de embarazo en mano. “Soñé tanto con este momento que no puedo creer que está sucediendo, no puedo creer estar escribiendo esto. Recibí el regalo de Dios y la notica más hermosa del mundo: VOY A SER MAMÁ”, expresó.

La alegría de Sofía "Jujuy" Jiménez al revelar que se convertirá en madre

Lo que siguieron fueron distintas fotos que explicaron su camino hasta esta feliz noticia. En la siguiente imagen, donde se la ve besándose con su novio, escribió: “Armar una familia con vos mi amor, mi sueño desde el día que te conocí. Hola mejor papá del muuuuuundo”. A continuación, sumó un video donde se ve el momento exacto en que se hizo la primera ecografía: “La primera vez que escuchamos tu corazoncito, mi vida, ¡¡¡no me lo olvido más!!!“.

Sofía "Jujuy" Jiménez en la primera ecografía

Este secreto, según dejó entrever, se mantuvo bajo siete llaves. Prueba de ello es que, cuando fue de invitada a La Peña del Morfi (Telefe) para el Día de la Madre, ya estaba embarazada, aunque todavía no lo había contado. “En un programa de TV. Fui para el día de la madre a La Peña de Morfi y lo sentí súper especial… yo ya estaba siendo mamá y nadie ni se lo imaginaba", señaló.