Sol Pérez contó qué "sacrifica" para tener su físico

Es imaginable el trabajo que debe hacer Sol Pérez para mantener su físico, pero ahora la modelo lo contó en un posteo de Instagram y dejó un gran mensaje para sus seguidores.

"Con esfuerzo se puede lograr todo. Yo no vendo fórmulas mágicas, no vendo dietas que te solucionen la vida", dijo Sol.

La modelo contó que muchas veces tuvo que cancelar la juntada con sus amigas o faltar a sus citas porque tenía que entrenar. "No lo hago por gustarle al resto, lo hago por gustarme a mi. Es mi estilo de vida, es lo que me hace bien, lo que me hace feliz", aseguró Sol. También negó que se haya sometido a operaciones, dietas o "fórmulas mágicas". "Todo se trata de trabajo, trabajo duro. Persevera y triunfarás dicen", dijo.