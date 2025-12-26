El reconocido abogado Fernando Burlando le obsequió un automóvil de lujo a Barby Franco en el contexto de las fiestas. La modelo reveló el presente mediante una publicación en la plataforma Instagram. El vehículo posee características tecnológicas avanzadas y un valor de mercado que supera los estándares habituales. Este acontecimiento generó diversas reacciones entre los seguidores de la pareja debido a la exclusividad del objeto. El modelo que el letrado eligió es de escasa circulación en el territorio nacional.

Cuál es el lujoso regalo de 300 mil dólares que Fernando Burlando le hizo a su novia por Navidad

El abogado Fernando Burlando obsequió una Tesla Cybertruck a Barby Franco como presente principal de Navidad. Esta camioneta eléctrica de la empresa estadounidense destaca por su diseño disruptivo y su carrocería de acero inoxidable. El valor de la unidad alcanza los 300.000 dólares, según los datos de portales especializados en la industria automotriz.

Barby Franco exhibió el rodado de lujo tras encontrarlo en la puerta de su domicilio la noche del 24 de diciembre (Instagram @barbaritafranco21)

Franco encontró el obsequio en la entrada de su casa durante la noche de los festejos. La modelo manifestó su asombro ante la magnitud del regalo y el esfuerzo logístico para su adquisición. La exclusividad define a este vehículo en el mercado argentino: solo existen tres unidades del modelo Cybertruck en circulación dentro del país. La escasez de este ejemplar otorga un carácter único a la posesión del mismo.

Franco explicó que el acceso a un bien de estas características resulta prácticamente imposible para la mayoría de las personas. La propia modelo admitió que sus ingresos personales no permiten una compra de tal envergadura. El streamer Coscu posee otro de los escasos ejemplares que ingresaron al país anteriormente.

Existen solamente tres unidades de este modelo vehicular en circulación dentro del territorio argentino

La pick up eléctrica de Tesla cuenta con tecnología de punta y un rendimiento superior en diversos terrenos. Sus líneas angulares y su estética futurista rompen con los esquemas de diseño tradicionales.

Burlando gestionó la llegada del automóvil para sorprender a su pareja en una fecha significativa. La repercusión en redes sociales fue inmediata tras la difusión de las imágenes del nuevo integrante del garage familiar. La camioneta funciona íntegramente con energía acumulada en baterías y prescinde de combustibles fósiles.

La versión infantil para Sarah Burlando

La sorpresa navideña incluyó un detalle especial para la hija de la pareja. Sarah Burlando recibió una mini Cybertruck a batería que replica a escala el vehículo de su madre. Este juguete eléctrico permite que la niña emule el diseño del rodado principal en sus momentos de recreación. Franco documentó la reacción de alegría de la pequeña a través de videos breves en sus perfiles digitales.

El sorprendente regalo que recibió Sarah Bulando

La versión para niños cuenta con un motor de baja potencia adecuado para la seguridad de los menores. El diseño mantiene la fidelidad estética con el modelo original de la marca de Elon Musk. Los padres de Sarah Burlando priorizan la diversión y el bienestar de la niña en cada celebración importante. La pequeña mostró entusiasmo al interactuar con su nuevo transporte de escala reducida durante Navidad. Este gesto complementó la inversión realizada por el abogado para su núcleo familiar cercano.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.