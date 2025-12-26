¿Cuándo se estrena el capítulo 8 de ‘Stranger Things 5’? Fechas y horarios del último episodio de la serie en Netflix

Netflix lanzó este jueves 25 de diciembre la segunda parte de la temporada final de Stranger Things 5 y reservó el desenlace definitivo para la próxima semana. El cronograma de la empresa busca capturar la atención de la audiencia global durante los feriados de cierre de calendario. Los fanáticos acceden desde ayer a tres nuevos episodios que preparan el terreno hacia la conclusión de la narrativa de ciencia ficción iniciada hace casi una década.

¿Cuándo se estrena el capítulo 8 de ‘Stranger Things 5’?

La empresa fijó el estreno del capítulo ocho de la quinta temporada para el próximo miércoles 31 de diciembre. Los usuarios en la Argentina accederán al contenido a partir de las 22. Este horario responde a la coordinación global de la plataforma, que libera sus producciones a las 17 del horario del Pacífico. El episodio final funciona como la conclusión de una estructura de ocho entregas dividida en tres lanzamientos sucesivos.

Stranger Things 5: tráiler oficial del Volumen 2

La primera parte de la temporada comenzó su difusión a finales de noviembre. El segundo tramo, que abarca los episodios cinco, seis y siete, arribó al catálogo este jueves 25 de diciembre. La elección del último día del año para la despedida definitiva responde a una estrategia para asegurar altos niveles de visualización durante la víspera de Año Nuevo.

De que trata la temporada final

El relato de la quinta entrega sitúa a los protagonistas en el otoño de 1987. La acción ocurre un año después de los eventos trágicos de la cuarta temporada. Hawkins sufre el impacto de la apertura de brechas espaciales y los personajes principales mantienen la unión bajo un objetivo único: localizar y eliminar a Vecna. La sinopsis oficial indica que el antagonista permanece oculto tras los incidentes previos.

El último episodio estará disponible en la Argentina a partir de las 22 del miércoles 31 de diciembre

La situación civil en el pueblo cambió de forma drástica. El gobierno nacional militarizó la zona y realiza una búsqueda intensiva de Once. La joven busca refugio para proteger su vida mientras la batalla final asoma con una oscuridad superior a cualquier peligro anterior. El grupo completo requiere de una coordinación total para terminar con la pesadilla que afecta a su comunidad.

En los tramos iniciales de esta entrega, Will Byers y Holly Wheeler asumieron roles con mayor peso en el desarrollo de los hechos. La narrativa también aclaró el destino de Max. La joven quedó en un estado de coma luego del ataque letal que sufrió por parte de Vecna en el ciclo anterior. Estos elementos convergen en un desenlace que promete cerrar todos los arcos argumentales pendientes.

Protagonistas y nuevos integrantes del elenco

Millie Bobby Brown y Noah Schnapp brindaron detalles sobre esta producción en una entrevista con LA NACION. Brown afirmó que la magnitud del drama supera a la entrega previa y destacó la fuerza interior que Once desarrolló para el combate definitivo. La actriz admitió que la despedida de su personaje resultó muy emotiva para todo el equipo de trabajo.

La plataforma seleccionó fechas festivas para capturar el interés de la audiencia global durante el cierre de año COURTESY OF NETFLIX

Noah Schnapp aseguró que su personaje, Will Byers, obtendrá respuestas concretas sobre su vínculo con el Upside Down. El actor consideró que el éxito de la serie reside en el equilibrio entre la aventura épica y el crecimiento personal de los protagonistas. La producción sumó nombres nuevos al reparto, como Linda Hamilton. La intérprete, reconocida por su paso en la saga Terminator, encarna a la Doctora Kay. Esta agente gubernamental lidera los esfuerzos para capturar a Once.

El elenco cuenta además con la participación de Nell Fisher, quien interpreta a la versión adolescente de Holly Wheeler. Jake Connelly y Alex Breaux también se incorporaron a la historia en los roles de Derek Turnbow y el Teniente Akers. Estos nuevos personajes interactúan con los veteranos de la serie en un ambiente de tensión creciente ante la inminente resolución del conflicto.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.