Sol Pérez lloró en el debate de Gran Hermano y los usuarios desconcertados le pidieron explicaciones con divertidos memes

Sol Pérez oficia como panelista de Gran Hermano (Telefe). Sus comentarios y reflexiones son de gran aporte para el análisis del juego, por lo que su trabajo habitualmente es aplaudido en las redes sociales. A su vez, la famosa brilla con los llamativos looks, que piensa exclusivamente para las noches de Debate. Pero este martes, las redes sociales desviaron su atención hacia el estado anímico de la modelo y conductora, quien fue enfocada por las cámaras cuando rompió en llanto, y la volvieron tendencia nacional.

Como es habitual, en el ciclo se generan diversas opiniones respecto de lo que sucede dentro de la casa. Luego de un informe sobre la charla que tuvieron Alexis y Thiago en torno a los vínculos dentro de la casa, Sol Pérez hizo un análisis de la situación y rápidamente las lágrimas se hicieron visibles en su rostro. La panelista continuó su labor mientras intentaba disimular el llanto.

El llanto de Sol Pérez

Los presentes se llamaron a silencio sobre el estado de Sol y el ciclo continuó como si nada estuviese ocurriendo. Rápidamente, Twitter colapsó en búsquedas de respuestas acerca de lo que pasó durante el vivo. Los memes fueron la herramienta de los usuarios para exigir explicaciones.

La sorpresa que causó la situación se reflejó en redes sociales (Captura Twitter)

“¿Por qué siguen el programa fingiendo que Sol Pérez no está llorando?”, preguntaron con el clásico meme en el que Oprah Winfrey tiene un gesto de indignada, mientras sostiene su rostro con las manos. La figura de Lali Espósito también fue usada en una foto con cara de sorprendida, para replicar la supuesta reacción del resto de los panelistas que eran testigos del mal momento de la panelista.

La incógnita de la situación se extendió por varios minutos (Captura Twitter)

El Kun Agüero, Dario Barassi y Marcos - un participante de GH 2022- también fueron utilizados para replicar las reacciones de los televidentes que, en vivo, eran testigos de una situación sobre la que no encontraban respuestas. Por supuesto, que el humor fue un eje crucial de este momento tuitero debido a que se estipuló que Sol Pérez no presentaba un problema mayor, ya que no se retiró de la pantalla y tampoco el conductor, Santiago del Moro, se refirió al tema.

Los televidentes pidieron explicaciones (Captura Twitter)

Luego de varios minutos de incertidumbre, la respuesta llegó por parte de la propia protagonista. Fue a través de la cuenta de Instagram de Gastón Trezeguet donde Sol Pérez se mostró muy sonriente junto a su compañero, que le pidió una explicación de la situación que encendió las alarmas en las redes sociales. “Estoy bien. Tengo alergia nada más, perdón”, explicó al aludir a la respuesta ocular que tuvo, producto de este malestar, que es muy común en esta época del año. A su vez, se disculpó por haber generado preocupación en quienes la vieron en esta situación.

Sol Pérez explicó por qué lloró en vivo

Por su parte, Trezeguet no pudo contener la risa al afirmar que no había sido él quien provocó las lágrimas en su compañera, ya que tiene la fama de ser duro con los comentarios. Ambos se rieron de la situación. Sin embargo, todo malestar en el interior del panel quedó descartado rotundamente en la voz de la protagonista.

