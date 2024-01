escuchar

La reciente incorporación del teléfono rojo tiene a los jugadores de la casa de Gran Hermano (Teléfe) pendientes de las llamadas. Es que si el teléfono suena, cualquier jugador puede atenderlo.

Dependiendo de lo que Gran Hermano decida, la noticia que reciba el jugador que lo atienda pueden ser mala o increíble. Zoe fue la primera participante en contestar, pero le salió mal cuando el dueño de la casa le informó que estaba automáticamente nominada y no podía ser salvada por el líder. Por otro lado, Furia fue la segunda en responder durante la gala del lunes y consiguió la inmunidad, por lo que no podrá ser eliminada esta semana.

Pero una grave actitud de la doble de riesgo quedó en evidencia cuando se burló del origen de uno de sus compañeros. Los enfrentamientos por el consecutivo liderazgo de Martín Ku han generado molestia entre las “furiosas”, y esto fue motivo de disputa constante entre las chicas y el denominado “Imperio Romano”, compuesto por Isabel, Sabrina, Lisandro y el mencionado Martín.

Ahora, una actitud de Furia molestó al joven de padres orientales (la madre es de China y el padre de Taiwán). Juliana comenzó a hablar por el teléfono rojo con acento chino a modo de broma, hecho que molestó demasiado al líder semanal. Previo a la burla, Catalina, otra de las “furiosas”, le preguntó al Chino cómo era el nombre de su madre. Luego de eso, Furia comenzó a fingir que hablaba con la mujer y le dijo “que lo viniera a buscar”.

La polémica broma de Furia contra el Chino de Gran Hermano que podría ser motivo de expulsión: “Fue racista”

“Llevatelo a Martín Ku”, dijo, entre risas, y continuó: “No estuvo nominado nunca, vení a buscarlo, no se aguanta más. Se junta con gente rara tu hijo”. Agostina y Catalina festejaron el chiste y se rieron a viva voz de lo que decía su compañera. Sin embargo, esto puede ser motivo de sanción y hasta de expulsión, no solo por levantar el teléfono cuando no había sonado, sino por denigrar a un compañero y hacer reírse de sus orígenes.

Más tarde, Martín Ku les contó enojado lo sucedido a Sabrina y Denisse. Bautista también estaba presente y confirmó que la broma fue de mal gusto. “Jodeme a mí, pero no te pongas a burlarte de mis viejos”, aseguró el Chino y continuó: “Rompeme las pel*** a mí, no te pongas a joderla a mi vieja, cruzaste varios límites, no cruces este. Que sigan largando su veneno”.

Sobre lo sucedido, Lisandro aconsejó a su amigo diciéndole: “Ahí le podrías decir que se metan con vos, pero que se ubiquen con tu familia. Si siguen jodiendo, directamente vas y decís que están haciendo comentarios racistas, es motivo de expulsión”.

“Esto no es gracioso, ya parecen un grupito de colegio haciéndole bullying a un compañero. Lo están jodiendo por ser chino, se burlan del nombre de la madre, me parece nefasto”; “Che, esto está muy mal... Es totalmente racista. Además, fijate que Martín no se está riendo, como que no le habilitó el chiste” y “El ‘chiste’ deja de serlo cuando al otro le molesta. A Martín le molesta, se metieron con los padres y roza lo xenófobo lo que le dice. Entiendo que hace años se festejaban estos chistes, pero se supone que estamos en 2024”, fueron algunos de los comentarios en X sobre la actitud de la jugadora.