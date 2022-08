Cinthia Fernández reveló que internaron de urgencia a una de sus hijas: “Le están pasando suero”

Cinthia Fernández se llevó un gran susto este domingo. Era el Día del Niño y la cantante preparó una sorpresa para sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca, de 9 y 8 años, fruto de su relación pasada con Matías Defederico. Pero la noche dio un giro inesperado y terminó con una de las pequeñas internada.

“Desaparecimos porque ayer les di la sorpresa. Estamos en medio de un caos hermoso”, escribió el domingo la artista, emocionada tras haberles entregado el regalo a sus hijas, aunque no reveló aún de qué se trataba.

Pero horas después, publicó una imagen de la menor de las niñas, Francesca, recostada en una cama de hospital, con una vía y tapada con una manta. “Venía todo bárbaro hasta que terminamos así. Qué desgracia, che. Ya les contaré. Mi bebé está bien. Le están pasando suero”, explicó brevemente.

Fernández compartió que tuvieron que internar a su hija menor de urgencia. Instagram: cinthia_fernandez_

Esta mañana, Fernández volvió a aparecer en su cuenta de Instagram y reportó el estado de salud de la pequeña. “Por acá andamos tristes. Parece que Fran queda internada un par de días porque tiene una bacteria. Le agarró gastritis aguda y, como no para, hay que dejarla internada. Acá estamos esperando al doctor”, expresó.

Y agregó: “Gracias a todos y hagan mucha fuerza. No puedo creer la mala suerte de preparar algo tantos meses y con tanto amor, y que justo le pase esta desgracia y no lo pueda disfrutar. Ojalá pronto mejore y podamos hacer de las nuestras”.

La cantante detalló que espera los resultados de la pequeña y la explicación del doctor. Instagram: cinthia_fernandez_

Instantes después, la cantante compartió una imagen de la pequeña abrazada a un peluche de un oso mientras duerme: “Mandé a buscar a Perezoso a ver si la cura. Por acá solo esperamos los resultados y al doctor, a ver qué hacemos”, contó.

La artista suele compartir los emotivos momentos que vive con sus tres hijas día a día en sus redes sociales. Desde coreografías de baile en TikTok y paseos a caballo, hasta juegos en el parque. Este domingo les dedicó una fotografía a sus hijas por el Día de las Infancias: “Les deseo feliz día a las nenas más alegres e increíbles que conozco. La razón de mi vida y las que me hacen ser una niña más también. Mis eternas bebes. A disfrutar de esta vida, que mamita les corre las piedras”, escribió.

La reciente operación de Charis

Hace tan solo un par de meses, la panelista de Momento D tuvo que afrontar también una microcirugía en otra de sus hijas, Charis. Y es que la pequeña presentaba “algo virósico” que le apareció en la piel y debían extirparlo, según explicó su madre, el 16 de junio pasado.

Por suerte, la operación salió como esperaban y la preocupación de la artista se convirtió en alivio. “Todo lo de mi bebita salió muy bien. No le dolió nada porque tiene una anestesista madre que le puso tres pomos de anestesia. Estoy feliz porque ya no tiene más eso. Espero que no se re contagie porque es algo viral”, expresó.

Y añadió: “No le dolió nada, pero le sangró mucho. Está con mucho vendaje. Pero está súper perfecta y hace una vida completamente normal. De hecho, está yendo a arte en este momento”.