Son los herederos del jet set, pero se cambiaron los nombres para no ser “hijos de...”: quiénes son los 10 más buscados más allá de su origen

Hay algunos actores que vivieron su infancia entre sets de filmación, alfombras rojas y entregas de premios, que corrieron entre las butacas de los teatros y esperaron en camarines a que el público diera la última ovación y se bajara el telón para regresar a casa. Tuvieron una ubicación privilegiada —la primera fila para ser exactos— sobre cómo es ser una estrella en Hollywood, lo cual les permitió ver las luces y sombras de un mundo que, así como da mucho, también quita. Con todo esto en mente, tomaron la decisión de seguir por ese mismo camino, pero con nombre propio.

El término “nepo baby” —forma en la que se define a los hijos de celebridades que siguieron su mismo camino artístico y se beneficiaron de su reconocimiento para potenciar sus carreras— lleva tiempo resonando con fuerza y actualmente hay toda una nueva generación de actores que se están consolidando en el mundo del cine y las series, algunos con un registro más sólido, otros que aún esperan su gran oportunidad y otros que ya consiguieron su primer protagónico. A continuación te presentamos a 10 herederos de Hollywood que hay que seguir de cerca.

1) Ella Beatty

Ella Beatty es hija de Annette Bening y Warren Beatty Bruce Glikas - WireImage

Lleva el apellido de su padre, Warren Beatty, tiene los ojos de su madre, Annette Bening, y la esencia de su tía Shirley MacLaine. Con 26 años, es una de las actrices jóvenes del momento gracias a su protagónico en Monstruos: la historia de Lizzie Borden, la serie de Netflix inspirada en hechos reales producida por Ryan Murphy e Ian Brennan. A principios de este año también tuvo un destacado paso por el off-Broadway con la obra Sexual Misconduct of the Middle Classes junto a Hugh Jackman y Liev Schreiber. ¿Cuál es su próximo proyecto cinematográfico? The Bell Jar, basada en la novela de Sylvia Plath y coprotagonizada por Carey Mulligan y Billie Eilish bajo la dirección de Sarah Polley.

2) Nakoa-Wolf Momoa

Nakoa-Wolf Momoa (izquierda) es hijo del actor Jason Momoa y la actriz Lisa Bonet Dave Benett - Dave Benett Collection

Su apellido es más que conocido en Hollywood, pero próximamente también lo será su nombre. A los 17 años, el hijo de Jason Momoa y Lisa Bonet está próximo a hacer su debut en la pantalla grande en uno de los grandes tanques de este año. El 17 de diciembre estrena Dune: Parte 3, la película que cierra la trilogía dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya. Teniendo en cuenta los antecedentes de las primeras dos entregas, todo parecería indicar que esta también resonará fuerte en la temporada de premios. “Es la primera vez que se incorpora al mundo laboral. Le va a ir bien. Lo consiguió por sí mismo. No quiero ayudarlo, lo logró todo solo, y me alegro por él”, expresó orgulloso el protagonista de Game of Thrones en una entrevista con Extra.

3) Lewis Pullman

Lewis es el hijo menor del actor Bill Pullman Axelle/Bauer-Griffin - FilmMagic

El hijo de 33 años del actor Bill Pullman y la bailarina Tamara Hurwitz estudió Trabajo Social, pero consideró que no tenía lo necesario para dedicarse a esa labor, así que decidió ser un superhéroe, pero en la ficción. Tras actuar en Top Gun: Maverick y protagonizar la serie de Apple TV, Lecciones de química (Lessons in Chemistry), junto a Brie Larson, en 2025 se puso en la piel de Robert Reynolds, alias Sentry, el héroe con un poder que equivale a “un millón de soles en explosión” en la película Thunderbolts* de Marvel y se lució en El testimonio de Anne Lee (The Testament of Ann Lee), protagonizada por Amanda Seyfried. Arrancó el 2026 con Criaturas luminosas (Remarkably Bright Creatures), uno de los grandes éxitos de Netflix, y lo culminará con Avengers: Doomsday, que llega a los cines el 17 de diciembre. Además de sus proyectos profesionales, también da de qué hablar por su vida sentimental: lleva un año de relación con la modelo Kaia Gerber.

4) Aran Murphy

Aran Murphy tiene 19 años y es hijo de Yvonne McGuinness y Cillian Murphy Christopher Polk/Golden Globes 2 - Getty Images North America

Tiene la mirada de su padre, Cillian Murphy, su bajo perfil y un talento innato frente a las cámaras. Cuenta con vasta experiencia en entregas de premios y con 19 años ya empezó, de a poco, a abrirse paso en la industria. Acaba de estrenar en HBO Max la serie Youth con Rupert Friend y Sharon Horgan, y en solo unos pocos días debutará en cine con Klara and the Sun, protagonizada por Jenna Ortega y Amy Adams y dirigida por Taika Waititi.

5) Taylor Dearden

Taylor Dearden es hija de los actores Bryan Cranston y Robin Dearden Alberto E. Rodriguez - Getty Images North America

Con 33 años, ya recibió una nominación a los premios Emmy en la categoría de mejor actriz de reparto por su papel de la doctora Melissa King en la aclamada serie The Pitt (HBO Max), que en 2027 estrena su tercera temporada. Decidió darse a conocer con el apellido de su madre, la actriz Robin Dearden, y no con el de su padre, Bryan Carlson. Justamente, su primer rol actoral fue cuando era apenas una niña en Breaking Bad. “En cuanto a habilidades, ella está muy por encima de donde yo estaba a mis veinte años. ¡Es una joven con muchísimo talento!”, le dijo el padre orgulloso a la revista People en 2020.

6) Wyatt Russell

Wyatt Russell es hijo de Goldie Hawn y Kurt Russell Kevork Djansezian - Getty Images

Si bien llegó a proyectarse como jugador de hockey sobre hielo, finalmente decidió seguir la carrera de sus padres, Kurt Russell y Goldie Hawn, y de sus hermanos, Oliver y Kate Hudson. En 2021 irrumpió en el Universo Cinematográfico de Marvel como el nuevo Capitán América en El halcón y el soldado de invierno (The Falcon and the Winter Soldier) y en 2025 llegó con su personaje a la pantalla grande con Thunderbolts*. También se probó en roles más dramáticos con la serie Bajo mandato del cielo (Under the Banner of Heaven), basada en hechos reales y protagonizada por Andrew Garfield, Daisy Edgar-Jones y Sam Worthington, y Monarch: el legado de los monstruos (Monarch: Legacy of Monsters), donde trabajó por primera vez con su padre. Este año se lució en El Día de la Revelación (Disclosure Day), de Steven Spielberg, y en diciembre estrena Avengers: Doomsday, una de las películas más esperadas del año.

7) Ella Stiller

Ella Stiller es hija de Ben Stiller y Christine Taylor David Crotty - Patrick McMullan

Nacida el 9 de abril de 2002 en Los Ángeles, California, y criada en Nueva York, es la hija mayor de los actores Ben Stiller y Christine Taylor. Debutó en cine en 2010 prestando su voz para la película Megamente (Megamind) y cuatro años después apareció en Una noche en el museo 3: El secreto de la tumba (Night at the Museum: Secret of the Tomb). La graduada de Julliard de 24 años tuvo su salto a la fama en 2020 gracias a El Halloween de Hubie (Hubie Halloween) de Netflix y en 2025, además de trabajar con su padre en Happy Gilmore 2, se lució en la tercera temporada de And Just Like That (HBO Max), el spin-off de Sex and The City. Este año se lució en las series The Comeback, protagonizada por Lisa Kudrow, y Cupertino, junto a Mike Colter y Rachel Keller.

8) Keen Ruffalo

Keen Ruffalo (derecha) es el hijo mayor de Mark Ruffalo Jesse Grant - Getty Images North America

Tiene 25 años y no solo heredó de su padre, Mark Ruffalo, la pasión por la actuación, sino también su apariencia física. A los 12 años hizo una participación especial en la película Empezar otra vez (Begin Again), protagonizada por su padre y Keira Knightley, pero no quedó del todo encantado con el mundo artístico, así que se inscribió en la Universidad Drexel de Filadelfia para estudiar diseño de moda. Sin embargo, una vez allí decidió darle una segunda oportunidad a Hollywood. En 2025 formó parte de la película Nimrods y compartió elenco con su padre en las series Task y Hal & Harper, pero no fue hasta este año que tuvo su verdadero salto al estrellato. Interpretó a Connor en Sterling Point, una de las series juveniles más exitosas de Prime Video de este año que ya tiene confirmada una segunda temporada.

9) Esther-Rose McGregor

Esther-Rose McGregor es hija del actor Ewan McGregor y la diseñadora de vestuario Eve Mavrakis Getty Images

Recibió el título de la “nueva chica Almodóvar” tras su destacada actuación en La habitación de al lado (The Room Next Door), la primera película en inglés del director español protagonizada por Tilda Swinton y Julianne Moore. La hija de 24 años del actor Ewan McGregor y la diseñadora de vestuario Eve Mavrakis se lució al lado de Nicole Kidman y Antonio Banderas en Babygirl: el deseo prohibido (Babygirl), actuó con su padre en la serie Obi-Wan Kenobi (Disney+), protagonizó Éramos mentirosos (We Were Liars), basada en la novela homónima de E. Lockhart, que ya fue confirmada para una segunda temporada en Prime Video y esta semana estrena la película Clean Hands junto a Zach Braff. Además de actuar y cantar, trabajó como modelo para marcas de lujo como Miu Miu, Dolce & Gabbana, Celine y Fendi y tiene su propio estudio de tatuajes en Nueva York.

10) Cooper Hoffman

Cooper Hoffman tiene 23 años y es el hijo de Philip Seymour Hoffman (Foto: AP)

Tenía solo 10 años cuando su padre, Philip Seymour Hoffman, murió de una intoxicación por una mezcla de heroína, cocaína, benzodiacepinas y anfetaminas. Nunca deseó seguir sus pasos en la actuación, pero un llamado de Paul Thomas Anderson lo convenció de protagonizar Licorice Pizza, por la cual recibió una nominación al Globo de Oro y al Critics Choice. Con 23 años, semana regresó a los cines con Quiero tu sexo (I Want Sex) de Gregg Araki junto a Olivia Wilde y próximamente estrena Artificial de Luca Guadagnino con Andrew Garfield, Monica Barbaro y Yura Borisov, una de las películas más controvertidas del año.