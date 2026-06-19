Quiso ser trabajador social, pero le ganó la herencia actoral de su famoso padre y hoy encabeza un éxito de Netflix

Cuando terminó el colegio secundario, Lewis Pullman se inscribió en la carrera de Trabajo Social de la Universidad Warren Wilson de Swannanoa, Carolina del Norte. A simple vista podría significar una elección extraña, dado que creció en el seno de una familia de artistas, pero en realidad, no lo dejaban ver televisión y ni siquiera tenía idea de que su padre se ganaba la vida como actor en Hollywood. A pesar de eso, hubo algo inconsciente que lo llevó a organizar viajes semanales a su Los Ángeles natal para hacer audiciones para series y películas. Las vueltas de la vida hicieron que siguiera los pasos de su padre, el actor Bill Pullman (Spaceballs, Mientras dormías y Día de la Independencia), y se luciera en tanques como Top Gun: Maverick y Thunderbolts*. Hoy, a los 33 años, viene de protagonizar junto a Sally Field una de las películas más comentadas de Netflix de las últimas semanas, basada en una exitosa novela.

Criaturas luminosas (Remarkably Bright Creatures) llegó a Netflix en mayo, con dirección de Olivia Newman (La chica salvaje) y rápidamente escaló en el ranking global. Basada en la exitosa novela homónima de Shelby Van Pelt de 2023, cuenta la historia de Cameron, un músico que busca a su familia y termina en un acuario donde conoce a Tova, encargada de limpieza. Su vínculo se consolida gracias a Marcellus, un pulpo gigante del Pacífico que vive en uno de los estanques. Esta rara y profunda relación que establecerán entre los tres los llevará a hacer un impactante descubrimiento que los transformará completamente.

Lewis Pullman y Sally Field protagonizan la película Criaturas luminosas (Foto: Netflix)

Para interpretar a Cameron, Pullman recordó todo lo que vio en el documental de Netflix Mi maestro el pulpo (My Octopus Teacher), ganador del premio Oscar en 2021, y usó toda la información que recibió en el guion. Pero de quien verdaderamente aprendió fue de su experimentada coprotagonista. “Tiene ese equilibrio perfecto entre tomarse las cosas con suma seriedad y, a la vez, ser tan infantil en su exploración. Eso da lugar a muchas sorpresas”, reflexionó en una entrevista con Bustle sobre Sally Field y agregó: “Mi ansiedad ante un proyecto se evidencia durante la preparación... y ella, en cierto modo, no lo descartaba del todo, sino que dejaba que esos planes coexistieran con su espontaneidad. Al principio, estaba aterrorizado... y luego, cuando me di cuenta de que mi único trabajo era básicamente presentarme preparado, escuchar y reaccionar, fue una experiencia muy liberadora”.

Tráiler de Criaturas luminosas - Netflix

El actor aseguró que la conexión con Sally Field fue “inmediata, natural y divertida”. “Enseguida nos metimos en la escena donde Marcellus, el pulpo, anda suelto por el acuario y no lo encontramos, y estábamos como en un juego de adivinanzas. Ella decía: ‘¡Dios mío, se está escapando!’, y yo le respondía: ‘Sí, se está escapando y bajando por el pasillo’, y la operadora de cámara nos siguió con su iPhone. Fue divertidísimo”, sostuvo en diálogo con Deadline.

Lewis Pullman, el nepo baby que encontró su lugar en Hollywood

Lewis Pullman es el menor de los tres hijos que tuvieron el actor Bill Pullman y la bailarina Tamara Hurwitz. De pequeño, sus visitas a los sets de grabación eran bastante esporádicas y estaba más obsesionado con el catering que con las cámaras y las luces. Su padre era estricto al respecto y, en lugar de impulsarlo a seguir sus pasos, consideraba que era “un mundo bizarro” para que su hijo se involucrara en él siendo tan joven.

Lewis Pullman, el actor de 33 años que se abre, se asienta cada vez más en Hollywood ROBYN BECK - AFP

De hecho, pasó mucho tiempo hasta que él y sus hermanos descubrieron quién era su padre. “Casi nunca íbamos a restaurantes cuando éramos pequeños. Siempre era mi mamá quien preparaba la cena. Pero cada vez que íbamos, alguien se acercaba. Y yo siempre pensaba: ‘Bueno, ¿cuál es el problema? Es el mejor papá del mundo, pero ellos no lo saben’. Y después, cuando incursioné en la actuación y comencé a comprender la magnitud de su talento, fue cuando pensé que debería haber mucha más gente pidiéndole que dé el discurso del Día de la Independencia”, reflexionó con la revista Interview.

Lewis es el hijo menor del actor Bill Pullman Axelle/Bauer-Griffin - FilmMagic

Tras haber dejado la carrera de Trabajo Social porque, según afirmó, no creía tener “lo necesario para hacer ese increíble trabajo que hacen” y mientras ellos “son superhéroes de la vida real”, él los interpreta en la ficción, empezó a dar sus primeros pasos en la actuación. En 2015 hizo una pequeña participación en la serie Highston y en el cortometraje The Peter Cassidy Project. En 2017 trabajó junto con su padre en el western La balada de Lefty Brown y luego siguieron proyectos como La batalla de los sexos, con Emma Stone y Steve Carell, Malos tiempos en El Royale con Jeff Bridges, Jon Hamm, Cynthia Erivo, Dakota Johnson y Chris Hemsworth; y la serie Catch-22 con George Clooney y Hugh Laurie.

Como suele suceder con los “nepo babies” —forma en la que se define a los hijos de celebridades que se beneficiaron de la popularidad de sus padres para potenciar sus carreras artísticas—, las comparativas entre padre e hijo no tardaron en surgir. De hecho, los usuarios de las redes sociales advirtieron similitudes entre Calvin Evans, el personaje de Lewis en la serie de Apple TV Lecciones de química (Lessons in Chemistry), basada en la novela homónima de Bonnie Garmus, y Jack Callaghan, el papel que hizo Bill en Mientras dormías. “Me encanta escuchar eso. Estos dos personajes son muy diferentes, pero puedo apreciar cuánto de mi padre y de mi madre hay en mí. Tenemos nuestros mismos gestos y nuestra propia jerga. Me honra que me comparen con él, porque esa película es una de mis favoritas”, afirmó.

De sus éxitos de acción y superhéroes a su relación con Kaia Gerber

Como todo actor en ascenso, en 2022 Lewis estrenó esa película que lo llevaría al estrellato. Fue el piloto Robert ‘Bob’ Floyd en Top Gun: Maverick, la secuela del film de 1986, dirigida por Joseph Kosinski y protagonizada por quien se convirtió en uno de sus mentores: Tom Cruise. En 2025 dio el salto al Universo Cinematográfico de Marvel con el personaje de Robert Reynolds, alias Sentry, el héroe con un poder que equivale a “un millón de soles en explosión” en la película Thunderbolts* y se lució en El testimonio de Anne Lee, protagonizada por Amanda Seyfried.

Lewis Pullman junto al elenco de Thunderbolts, la película de Marvel Christopher Smith - Invision

¿Cómo viene su 2026? Además de continuar feliz y enamorado con la modelo Kaia Gerber, la hija menor de Cindy Crawford y Rande Gerber, con quien confirmó su relación el año pasado durante el Festival de Cine de Venecia, y mientras oficia de baterista en la banda Atta Boy, se prepara para estrenar una de las películas más importantes del año.

Lewis Pullman está en pareja con la modelo Kaia Gerber Getty Images

El 17 de diciembre llegará a las salas de cine de la Argentina con Avengers: Doomsday, la próxima apuesta que tiene Marvel, con la cual, bajo la dirección de los hermanos Anthony y Joseph Russo y con un elenco encabezado por Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Ian McKellen, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Alan Cumming, Paul Rudd, Sebastian Stan y Florence Pugh, buscará volver a la época dorada de los superhéroes.