Sorpresa en Gran Hermano: Emmanuel dijo que tuvo relaciones con Martín Ku y la casa quedó en shock

En Gran Hermano (Telefe) se viven momentos de máxima tensión, teniendo en cuenta que cada vez son menos los participantes ya que la gran final se aproxima y ahí, de una vez por todas, se verá quien será el vencedor tras más de cinco meses de competencia. Ahora, para echarle más leña al fuego, comenzó a circular un rumor que generó tensión en la casa: Emmanuel Vich les dijo a algunos de sus compañeros que tuvo un affaire con Martín Ku.

Todo se dio cuando el estilista le contó a Nicolás Grosman que había tenido un encuentro íntimo con El Chino, lo que dejó en offside al integrante de “Los Bros” y también a todos los espectadores del reality show, quienes mediante redes sociales, principalmente en X, comenzaron a hablar sobre el tema y dejar en claro sus puntos de vista.

Por un lado, muchos usuarios no creían en esta teoría, ya que ambos participantes tienen pareja fuera del reality y en más de una oportunidad expresaron su amor por ellas. “Nico, estuve con él. En el baño. En la ducha”, aseguró Emma, sin titubear, por lo que Nico quiso entender mejor y le preguntó directamente si habían tenido relaciones sexuales. “Sí, siempre caigo yo, pero fue mutuo. Yo no voy a obligar a nadie a hacer nada”, aclaró, de manera contundente. Como si eso fuera poco, el peluquero fue más lejos y reveló que no desea estar con ninguna otra persona, ya que Martín se convirtió en su único interés a nivel romance.

Emma y Martín dan que hablar dentro de la casa de Gran Hermano

Como era de esperarse, el joven de 20 años seguía sin poder creerlo y volvió a preguntar: “¿Pero tuvieron sexo?”. Por su parte, Vich le expresó: “Pero sí, te dije que sí bol… Me da gracia tu cara, ¿te cae fuerte que lo haya besado? ¿Vos nunca besaste a un chico?”. De todas formas, Nicolás aclaró que su reacción atónita tenía que ver con que su compañero está de novio con Marisol, quien lo espera afuera. “Yo también; Sabri también y el otro día entró y le dio un beso a Alan”, sumó Emma, dejando en claro cómo son las cosas. “No quiero que les digas a nadie, me siento re mal porque es una bomba en la casa”, le pidió para que guarde el secreto, aunque Nico no se mostró del todo convencido con la historia de amor.

De todas formas, el rumor se esparció de manera veloz, por lo que Bautista, Furia y hasta Darío se enteraron del tema y quedaron sorprendidos, aunque con más dudas que certezas.

Toda la verdad

Luego de las especulaciones que se generaron tanto en las redes sociales como dentro de la casa de Gran Hermano, finalmente Santiago del Moro, el conductor del ciclo, dio a conocer durante la gala de nominación del miércoles que todo era parte de una misión planeada por ambos participantes. Si lo lograban, podían conseguir permiso para cocinar sushi para todos. “Queremos inventar una historia muy fuerte, como que nosotros tuvimos una relación adentro de la casa hace un mes y que pasó algo. Queremos a cambio que podamos cocinar sushi con Martín y Bauti que sabe cocinar”, revelaron Emma y el Chino en el confesionario.

Una vez que se dio a conocer el plan de los jugadores, Marisol, la novia de Martín, confirmó que recibió una catarata de mensajes en sus redes repletas de preguntas, por lo que decidió salir a dar su opinión al respecto. “Es una misión: que todos se lo crean para que les den sushi”, lanzó, y sentenció: “¿Pero te imaginás? Jajaja, me muero”.

