Sabrina y Alan confirmaron su romance con un beso en la casa de Gran Hermano: la reacción de los participantes

En la noche del martes, los jugadores de Gran Hermano (Telefe) recibieron la visita de una segunda parte de los exparticipantes. Pero la sorpresa que más llamó la atención de los hermanitos fue la confirmación de uno de los romances más esperados en esta edición: Sabrialan. Los jóvenes habían formado un vínculo que iba más allá de la amistad durante su estadía en la casa más famosa; por eso, quienes quedaron dentro de la competencia, se preguntaban qué había pasado con ellos.

Cuando estaban dentro del juego, el problema que les impedía estar juntos era que la jugadora estaba de novia con Brian. Esa relación tenía más de ocho años de antigüedad; sin embargo, eso no bastó para evitar que Sabrina se enamorara de Alan, razón por la que no sabía cómo reaccionar ante él.

Brian, el exnovio de Sabrina Cortez de Gran Hermano

Pero, desde que salieron al exterior, los jugadores se comenzaron a mostrar muy juntos. El amor que nació como parte de juego y de la estrategia se terminó consolidando fuera del reality. Fue así que en varias oportunidades se pudo ver a la modelo compartiendo tiempo junto a su familia, y en aquellas reuniones privadas llamaba la atención la presencia de su compañero, lo que dejaba ver que estaban viviendo algo más que una amistad.

En la emisión del martes por la noche, los exhermanitos ingresaron para recorrer la casa y nominar. Mientras tanto, los participantes que continúan en competencia se encontraban apartados en el SUM, pero con una televisión que les permitía ver lo que estaba sucediendo. Fue de esa manera que vieron el recibimiento que le hizo Alan a Sabrina, momento en que se abrazaron y se fundieron en un apasionado beso.

Ante esto, todos reaccionaron emocionados, con gritos y aplausos. “Yo sabía que Alan y Sabrina iban a estar juntos, alta pareja”, compartieron Bautista y Furia al ver a los exjugadores.

Seguido de todo lo vivido el martes por la noche, y después de tantos meses de rumores, este miércoles por la tarde, la protagonista del romance confirmó su relación a través de un posteo en su cuenta de Instagram: “Gracias a todos los que confiaron en Sabrilan desde el inicio, la vida te puede cambiar de un día para el otro y a nosotros nos dio este amor. Gracias, Gran Hermano”.

En diálogo con LA NACIÓN, la modelo ya se había referido a su vínculo con el joven oriundo de Chivilcoy, y expresó: “Mi relación con Alan se dio porque hubo mucha confianza y nos entendimos en un montón de aspectos. Eso hizo que inevitablemente todo me resultara más emocional y por ende me desconecté del juego y no estuve pensando estrategias ni jugando. Desde luego que si no hubiera sido así, los dos no estaríamos afuera de la casa. Lamentablemente, la relación que tuvimos nos llevó a ambos a pensar no tanto en el juego, pero hay cosas que son inmanejables”.

Hace algunas semanas, a Sabrina también se la vinculó con Enzo Díaz, jugador de River Plate, a quien previamente habían relacionado con otra Gran Hermano, Coty Romero. Pese a que en LAM (América TV) dijeron que esa relación era un hecho, de esta manera, la exparticipante dejó en claro quién es el hombre que robó su corazón y, por supuesto, toda su atención.

