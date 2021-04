Sorpresa: la reacción de Lourdes Sánchez cuando se enteró de que Chato Prada fue vendedor ambulante

Una revelación sobre el pasado del Chato Prada sorprendió a su pareja, Lourdes Sánchez. El productor tuvo un trabajo del cual la bailarina no tenía conocimiento y su reacción de sorpresa quedó grabada por las cámaras de televisión.

Sucedió durante la emisión de este lunes de Los Mammones (América), cuando el conductor, Jey Mammon, lanzó la pregunta: “¿Es verdad que fuiste vendedor ambulante?”. Inmediatamente, Lourdes exclamó incrédula: “¡¿Eh?!”.

La reacción de Lourdes Sánchez al enterarse que el Chato Prada fue vendedor ambulante - Fuente: Amé

Ante su genuina reacción, todos los invitados del piso estallaron en carcajadas, y su pareja explicó: “Arranqué como vendedor ambulante. Era muy chiquito, había sido papá a los 18 años, y no tenía laburo. Estaba estudiando Comunicación Social y agarré el primer trabajo que encontré, que fue vender perfumes en la calle”. Cuando le consultaron si había tenido éxito en ese trabajo, Chato se sinceró: “Era malísimo”.

Lourdes aprovechó la oportunidad para revelar: “Con razón no te gustan tanto los perfumes”. Entre risas, el productor aclaró: “Me gustan, pero no sé los nombres. Estos eran perfumes muy truchos, imitaciones”. Y concluyó: “Salía con un maletín por el Microcentro. Odiaba ese laburo. Entraba a las oficinas a vender, no iba con mi vida”.

