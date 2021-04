La dura confesión de Gustavo Sofovich sobre su lucha personal: “Soy adicto absolutamente a todo”

Gustavo Sofovich habló sobre su adicción a las drogas y al juego. “Soy adicto absolutamente a todo”, confesó el productor en una charla íntima durante la emisión del programa Seres libres (Crónica HD), conducido por Gastón Pauls.

Sin esquivar el tema, el hijo de Gerardo Sofovich admitió que la droga lo llevó “a perder 30 años” de su vida: “Destruyó gran parte de lo que podrían haber sido hermosas memorias con mis hijos”. El empresario enumeró las consecuencias de su problemática: “Me quitó ver crecer a mis hijos y me quitó tener una mejor profesión y ser exitoso”.

“La droga me quitó muchísimo”, sentenció y añadió: ”Tuve una acumulación de tocar fondos. Me di cuenta de que la vida se había tornado insostenible. Mi vida era un infierno”. El productor hizo referencia a su personalidad adictiva: “Yo soy adicto a todo, absolutamente a todo”. En este sentido, aclaró: “A todo lo que hago soy adicto: a la falopa, a mi trabajo, a la gimnasia, a comer o no comer”.

También alertó que salir de las adicciones es una trabajo diario. “Laburo todo el día para alejarme de eso”. En la actualidad, develó que sufre la adicción al juego. “Es mi principal batalla hoy. Me encanta el juego, pero a la droga le tengo mucho odio”.

Los inicios y la ayuda de su padre

Sobre los comienzos de su adicción, explicó: “La droga entró en mi vida a los 17 años en Mar Del Plata por una chica, en mi casa”. Además, contó que se drogó “30 o 40 días sin parar”. “Hoy entiendo el grado de adicción que tenia. Arranqué y no paré”, reflexionó el productor, quien indicó que solía tomar cocaína.

Gustavo Sofovich y Gastón Pauls durante la emisión del programa

Además, contó cómo recibió el apoyo que necesitaba para salir de su adicción. “La ayuda viene cuando vos te abrís. Hoy aprendí a pedir ayuda en mi vida emocional, en mi trabajo y con mis hijos. Creo que la ayuda es muy necesaria, pero uno tiene que aprender a pedirla”.

También rememoró su rehabilitación: “Me acuerdo que lo llame a Daniel Hadad, que es mi hermano de la vida y le pedí ayuda, porque no podía ni caminar. Estuve 8 días para levantarme de la cama”. Según contó, en los grupos de ayuda le explicaron que debía asistir 90 días a los encuentros. “Durante 18 meses no falté nunca”. En ese momento de su vida volvió a vivir con su padre. “Me fui a los 17 años de casa y volví a los 46 con el lomo golpeado y cansado. Me echó a la m…”, afirmó.

En referencia a Gerardo Sofovich, Gustavo indicó: ”Mi viejo era un todopoderoso en la vida, económicamente, exitoso, y lo único que no podía manejar era mi adicción a las drogas, algo que le causo mucho dolor”. Además, lo recordó con cariño: “Mi viejo siempre me sacó del pozo. Era un tipo que estuvo incondicionalmente para mi toda mi vida. No importaba lo que hiciera, Gerardo estaba”.

Gustavo Sofovich junto a su padre, Gerardo Archivo

También sostuvo que fue su padre quien le “devolvió la dignidad salir a laburar otra vez y de querer vivir otra vez”. A su vez, recordó una importante charla que tuvo con él. “Cuando me abrió la puerta de su casa, se sentó en la mesa del living y me dijo: ‘Tenés dos paquetes de cigarrillos, la SUBE cargada y 50 mangos. Donde me tocás algo, te vas a la calle otra vez’. Creo que fue lo mejor que hizo en su vida”. De acuerdo a Gustavo, su padre falleció nueve días antes de que él cumpliera un año sin consumir.

Gustavo se animó a hablar sobre la adicción que mantenía su padre: “Gerardo nunca asumió su adicción al juego, intenté hablar pero no lo veía. Dejó de jugar unos años porque la pasó muy mal, porque nos quedamos en la calle cuando yo era chico. Ganaba tanta guita trabajando que dejó de jugar unos años y construyó el imperio. Después siguió jugando y ganó más guita”. Finalmente, completó: ”El juego y la droga son el infierno y la oscuridad. No hay paraíso”.

LA NACION