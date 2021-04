La reacción de Jey Mammon tras la disculpa de Luciano Castro: “Para mí esto es una lección”

La entrevista que Jey Mammon le hizo a Luciano Castro en el programa Los Mammones (América) sigue despertando controversias, después de que el actor le pidiera disculpas al conductor por un comentario desafortunado. Jey, sin embargo, no las aceptó.

Todo comenzó este martes por la noche, cuando Castro y Gonzalo Heredia fueron invitados al programa y, tras algunos filosos comentarios del actor, la entrevista se convirtió en tendencia en las redes sociales. Mientras charlaba con Mammon, Castro dijo: “Nunca vi tu programa”. Esta confesión y otras respuestas lo posicionaron entre los nombres más mencionados en Twitter esa medianoche.

“¿Estas son las 24?”, preguntó Castro, haciendo referencia a un segmento del ciclo y el conductor le respondió con humor: “No, todavía no. ¿Ves el programa por YouTube? ¿Lo has visto alguna vez?”. El actor prefirió ser honesto y soltó: “La verdad que no, pero sé de qué se trata y sé que le va muy bien”. El ambiente quedó tenso y rápidamente cambiaron de tema.

América TV

Después de la polémica, Castro llamó al programa de radio de Jey, Mañana seguimos, y se disculpó públicamente. “Gracias por darme este nuevo espacio”, le dijo, y reveló su sorpresa al ver que su intercambio se había convertido en trending topic. “Me mandan un título que dice: ‘Luciano Castro es trending topic por la mala onda con Jey Mammon’. Digo: ‘Mirá que no, nada que ver. Yo lo conozco a Jey y los dos manejamos este tipo de humor’”.

“A mí no me copa, no me gustó sobre todo por la relación que tenemos nosotros. Jamás iría a tu programa a hacerme el canchero, ni a descansarte, y mucho menos cuando me estás dando el espacio para promocionar un espectáculo mío”, añadió.

“Sé que vos no precisás las disculpas, bastaba con nuestra charla, pero a mí me pareció que está bueno. Así como la gente tiene la posibilidad de decir: ‘Bue, Castro es un boludo’, también yo quiero tener la posibilidad de decir: ‘Sí, quizá lo fui’. Me parece mucho más digno tener la capacidad de llamar y pedir disculpas y decir: ‘Che, Jey, si la tiré afuera, discúlpame. No era mi intención’”, remarcó.

“Lo que se destaca es que dije que no veía tu programa, pero lo primero que te dije fue: ‘Qué decorado que te dieron’ y festejé con vos. Todas esas cosas yo no las cuento y la gente no las sabe. Sí, no veo el programa porque estoy dormido a esa hora, no fue mala onda, pero no dejo de reconocer tu talento y tu cualidad porque esté dormido a las 12 de la noche”.

Jey Mammon está al frente de Los Mammones, su programa de entrevistas en América ALFIERI MAURO

Inmediatamente, Mammon le agradeció sus palabras y destacó su actitud de pedir perdón: “Obvio que no pasa nada”. Y siguió: “No acepto las disculpas porque no las necesito. Para mí esto es una lección, porque pedir disculpas en este medio no existe”, consideró el conductor.

No es la primera vez que Jey vive un roce con un entrevistado. Hace dos semanas, fue el turno de Dady Brieva, que lo criticó por la manera en que tocaba el piano. Con algunas palabras subidas de tono y miradas de desconcierto, los dos se cruzaron en vivo y no pudieron disimular su desacuerdo.

“¿Por qué tocás el piano?”, le preguntó Brieva, y siguió: “¿Y por qué no aprendés?”. La expresión en la cara del conductor se fue transformando, y decidió responder sin filtro: “Ah, además de humorista sos forro”. Sobre el final del programa pudieron recomponer la situación y cantaron juntos, pero en todo momento quedó en evidencia el clima de tensión.

